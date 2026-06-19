La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) difunde este viernes los resultados preliminares de las cuatro vicerrectorías disputadas en las elecciones del pasado miércoles 17 de junio, en las que se renovaron 121 cargos de dirección para el período 2026-2030, a través de su Dirección de Comunicaciones.

La jornada registró una participación del 97 % del Claustro Elector, muy por encima del quórum mínimo del 60 % exigido por el Estatuto Orgánico, lo que garantiza la plena validez del proceso.

Los datos preliminares por vicerrectoría muestran los siguientes resultados:

Vicerrectoría Docente

Rosell Fernández se impone con una ventaja contundente, al acumular 1,815 votos que representan el 60 % del total emitido en esta categoría. Le sigue Leslie Mejía con 746 votos (25 %), Carlos con 237 (8 %) y Ángel con 85 (3 %).

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Vicerrectoría Administrativa

La contienda más reñida de la jornada se registró en esta vicerrectoría, donde Antonio Ciriaco encabeza los resultados con 1,462 votos (48 %), seguido muy de cerca por Alexi Martínez con 1,299 votos (43 %). Oscar Rosario quedó en tercer lugar con 171 votos (6 %). La diferencia de apenas cinco puntos porcentuales entre los dos primeros convierte este resultado en el más disputado de la noche.

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

Juana Encarnación lidera con 1,443 votos (48 %), por delante de José Ferreira, quien obtuvo 1,073 votos (35 %), y Rafael Montero, con 406 sufragios (13 %).

Vicerrectoría de Extensión

La carrera más fragmentada fue la de Extensión, con cinco candidatos en competencia. Lenchy Vargas encabeza los resultados con 1,006 votos (33 %), seguido de Gerardo Roa con 833 (29 %) y Bautista López con 727 (24 %). Juana obtuvo 271 votos (9 %) y Cocco cerró la lista con 54 (2 %).

¿Cómo fue la jornada histórica?

Estas elecciones son consideradas las más complejas en la historia de la UASD por la cantidad de posiciones en disputa. En total se eligieron 121 cargos de manera simultánea, incluyendo la Rectoría, las cuatro vicerrectorías, nueve decanatos, 52 direcciones de escuelas, cuatro direcciones de recintos y 17 direcciones de centros y subcentros universitarios distribuidos en todo el país.

En la Rectoría, según datos preliminares divulgados por la CCE, Jorge Asjana David se perfila como ganador con 2,013 votos (66 %), frente a Radhamés Silverio González, quien acumuló 967 sufragios (32 %). Silverio ya reconoció el triunfo de su rival. Asjana sustituirá al actual rector Editrudis Beltrán, quien no podía reelegirse de manera consecutiva según el Estatuto Orgánico de la institución.

La CCE emitirá los resultados oficiales y definitivos una vez concluya el escrutinio formal de la Asamblea.

Ronny Francisco Cruz Fotoperiodista Fotógrafo profesional y fotoperiodista especializado en fotografía documental y narrativa visual. Actor y maestro de teatro. Interesado en contar historias humanas a través de la imagen. Ver más