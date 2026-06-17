La encuesta a boca de urna que circuló durante las elecciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y que otorgaba una ventaja de 46 % frente a 43 % a favor de Jorge Asjana David sobre Radhamés Silverio, provocó reacciones encontradas entre los equipos de ambos aspirantes a la Rectoría.

A pesar de que la medición otorga la ventaja a Asjana David, su coordinador de proyecto, Amparo Céspedes, rechazó los resultados atribuidos al sondeo y los calificó como una desinformación.

Sostuvo que el equipo cuenta con un sistema de conteo propio y un centro de cómputo que refleja una ventaja mucho mayor para su candidato.

“Eso no es verdad. Eso es una desinformación. Nosotros tenemos un conteo bien estructurado y el doctor tiene en este momento el 69 % de los votos que están escrutados”, afirmó.

Céspedes explicó que la estructura electoral de Asjana incluye delegados y personal de verificación dentro y fuera de los centros de votación, lo que les permite llevar un control paralelo de los resultados.

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Firma independiente

Por su parte, Cristian Sánchez, coordinador del proyecto de Radhamés Silverio, defendió la legitimidad de la encuesta a boca de urna y aseguró que esta fue realizada por una firma independiente, sin financiamiento de ninguno de los dos equipos en competencia.

“No es falsa porque fue una boca de urna que hizo una firma independiente. No la pagamos nosotros ni la pagó el otro candidato”, manifestó.

Sánchez indicó que, aunque su equipo realizó un sondeo similar para uso interno, nunca lo divulgó públicamente y lo utilizó únicamente como herramienta de trabajo para evaluar el comportamiento electoral durante la jornada.

Asimismo, señaló que los datos manejados por el centro de cómputo de Silverio les permiten mantener expectativas favorables, especialmente porque todavía quedaban entre 600 y 800 votos pendientes de contabilización al momento de ofrecer sus declaraciones.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más