La Comisión Central Electoral informó que emitirá el “primero, último y definitivo boletín” una vez concluya el escrutinio, un proceso que —según explicó— comenzó en la noche anterior y continuó durante la jornada de hoy.

De acuerdo con el reporte ofrecido, el organismo espera finalizar el conteo “en el día de mañana”, lo que permitiría estar “en condiciones de emitir la decisión final”. Sin embargo, aclaró que no existe una fecha fija para la publicación del boletín definitivo, ya que dependerá del momento en que concluyan las tareas de revisión y cierre del proceso.

En cuanto a la participación, la Comisión detalló que al torneo electoral debieron concurrir 3.123 votantes habilitados, de los cuales sufragaron 3.031. Esto deja una asistencia del 97%, según el cálculo presentado por la propia autoridad electoral.

Respecto de la contienda por la rectoría, el organismo informó que el maestro Jorge Asjana David obtuvo 2.013 votos, equivalentes a un 66%. En tanto, el maestro Radhamés Silverio alcanzó 967 votos, para un 32%. Además, se registraron 31 votos en blanco y 19 votos nulos (la autoridad mencionó “nuevos”, en una referencia que, por el contexto, corresponde a votos anulados).

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Con estos datos preliminares ya difundidos, la Comisión Central Electoral indicó que el siguiente paso es concluir el escrutinio para, a continuación, publicar el boletín definitivo con la decisión final del proceso.

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