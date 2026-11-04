El rechazo a una solicitud de extinción de la acción penal habría sido el motivo que llevó al imputado Juan Tomás Polanco a recusar a dos juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que conoce el proceso judicial contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero y otros imputados.

Así lo afirmó el abogado José Javier Bidó, representante de William Humberto Mota de la Cruz y de otros sucesores de la familia Mota, quien explicó que Polanco recusó a las magistradas Evelyn Rodríguez y Leticia Martínez Noboa luego de que estas rechazaran su pedimento de extinción de la acción penal.

Bidó manifestó que se opuso a la recusación porque entiende que esta medida retrasa el desarrollo del proceso y perjudica los intereses de sus representados.

«Eso retrasa el proceso y a mí me afecta», expresó el jurista al explicar las razones por las que presentó una objeción contra la solicitud de apartamiento de las magistradas.

El abogado también indicó que Agustín Mejía Ávila y Flor María Reyes se adhirieron a la recusación, por lo que cuestionó sus intervenciones y solicitó que sus respectivos pedimentos también fueran declarados inadmisibles.

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En relación con Flor María Reyes, Bidó alegó que esta había desistido anteriormente de su participación en el proceso durante la etapa de primer grado, por lo que cuestionó que ahora volviera a intervenir en las incidencias del juicio.

Asimismo, formuló cuestionamientos contra Agustín Mejía Ávila y señaló presuntos vínculos profesionales anteriores con personas relacionadas con el expediente. Estas afirmaciones corresponden a los señalamientos realizados por el abogado.

Piden declarar inadmisible la recusación

En un escrito de objeción fechado el 29 de octubre de 2026, la representación de la familia Mota solicitó declarar inadmisible la recusación presentada por Juan Tomás Polanco contra las magistradas Evelyn Rodríguez y Leticia Martínez Noboa.

Entre los argumentos expuestos, la parte objetante sostiene que la solicitud fue dirigida a la presidencia del Tercer Tribunal Colegiado y no a la Corte de Apelación, como entiende que corresponde conforme al procedimiento legal.

En cuanto a la magistrada Evelyn Rodríguez, el documento señala que los hechos invocados por la defensa corresponden a situaciones relacionadas con el doctor Alberto Almonte de los Santos, ocurridas hace más de diez años, que, según la objeción, no guardan relación con el imputado Juan Tomás Polanco.

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Respecto a la magistrada Leticia Martínez Noboa, la representación de la familia Mota considera que los cuestionamientos de la defensa responden a una inconformidad con decisiones judiciales adoptadas por la jueza, particularmente con el razonamiento expuesto en la audiencia del 14 de septiembre de 2026 sobre la aplicación del plazo de extinción de la acción penal.

El escrito sostiene que cualquier desacuerdo con esas decisiones debía canalizarse mediante los recursos legales correspondientes y que la recusación fue presentada fuera del plazo de tres días establecido en el artículo 82 del Código Procesal Penal.

Por estos motivos, Bidó solicitó que el pedimento sea declarado inadmisible o, en su defecto, rechazado.

Familia Mota da seguimiento al proceso

Bidó destacó el seguimiento que realizan los abogados Anabel Montalvo, Zaira Montalvo y Pablo Castillo en representación de los demás sucesores de la familia Mota, señalando que mantienen una vigilancia constante sobre las actuaciones y movimientos del expediente.

El jurista insistió en que la recusación debe ser rechazada para evitar mayores retrasos en el conocimiento del proceso judicial que se sigue contra Donald Guerrero y los demás imputados.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más