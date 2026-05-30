Después de más de tres años de proceso judicial, el caso de corrupción administrativa que mantuvo bajo medidas de coerción a varios exfuncionarios del gobierno del expresidente Danilo Medina llegó a un punto de inflexión el 29 de mayo de 2026. La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó un fallo que dividió el destino de los principales imputados: mientras el exministro de Hacienda Donald Guerrero fue enviado a juicio de fondo, los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta quedaron libres de cargos. Estas son las diez claves para entender esa decisión.

1. La jueza concluyó que las pruebas fueron insuficientes

El auto de no ha lugar se fundamenta en el artículo 309, numeral 5, del Código Procesal Penal, que permite desestimar la acusación cuando los elementos de prueba no son suficientes para sustentar un juicio.

2. Ambos quedan fuera del proceso penal

La decisión excluye a Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta del grupo de imputados que enfrentarán juicio de fondo por el caso de presunta corrupción administrativa.

3. El Ministerio Público no logró superar la etapa preliminar

La magistrada entendió que la acusación no alcanzó el estándar mínimo requerido para enviar a ambos exfuncionarios a juicio oral y público.

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4. Se levantan todas las medidas de coerción

El tribunal ordenó el cese inmediato de las medidas impuestas contra ambos.

En el caso de Peralta:

Garantía económica de RD$ 4.5 millones.

Impedimento de salida.

Presentación periódica.

En el caso de Castillo:

Garantía económica de RD$ 20 millones.

Impedimento de salida del país.

5. También se levantan las oposiciones sobre sus bienes

La jueza dispuso el levantamiento de las oposiciones e inmovilizaciones relacionadas con el proceso en contra de Castillo y Peralta.

6. El expediente no fue rechazado en su totalidad

Aunque ambos obtuvieron un no ha lugar, la magistrada sí encontró méritos para enviar a juicio a Donald Guerrero y a otros 22 imputados físicos, además de varias empresas.

7. La mayoría de las pruebas del Ministerio Público fueron admitidas

La jueza acogió:

170 testimonios.

26 pruebas testimoniales-periciales.

26 peritajes.

1,625 pruebas documentales.

199 pruebas materiales.

Esto evidencia que el expediente no fue descartado por falta general de pruebas, sino que la valoración fue individualizada para cada imputado.

8. Algunas pruebas fueron excluidas

El tribunal eliminó determinadas pruebas testimoniales, documentales, periciales y materiales, principalmente porque estaban vinculadas a personas que fueron separadas del proceso o por problemas de admisibilidad e integridad probatoria.

9. La decisión no es definitiva

Aunque favorece a Castillo y Peralta, el Ministerio Público puede recurrir la resolución ante una instancia superior, por lo que el caso aún podría continuar en relación con ellos si la decisión es revocada.

10. Donald Guerrero sí va a juicio: la diferencia con Castillo y Peralta

A diferencia de sus coexfuncionarios, el exministro de Hacienda Donald Guerrero fue enviado a juicio de fondo. La jueza admitió la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público en su contra, al considerar que las pruebas disponibles justifican que el caso sea debatido en una etapa posterior del proceso. Esta distinción es clave: el mismo tribunal, con el mismo expediente, llegó a conclusiones opuestas según el imputado, lo que refuerza el carácter individualizado del análisis probatorio.

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