La Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís confirmó la condena de 20 años de prisión impuesta al profesor John Kelly Martínez por la muerte de una adolescente de 16 años ocurrida en febrero de 2023 en la comunidad Vista Alegre, distrito municipal La Otra Banda, en Higüey, provincia La Altagracia.

La decisión fue adoptada luego de que los jueces declararan inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la defensa del condenado contra la sentencia emitida en marzo de 2024 por el Tribunal Colegiado de La Altagracia.

El Ministerio Público estuvo representado ante la Corte por el procurador general de corte Enrique Estévez de León. El tribunal de alzada, integrado por los jueces Ramón Báez Rodríguez, Kenia del Pilar Tavárez y Ramón Martínez, mantuvo además la indemnización de dos millones de pesos a favor de los familiares de la víctima y una multa de 200 mil pesos en beneficio del Estado dominicano.

Según la acusación, el Ministerio Público demostró durante el juicio que Martínez incurrió en conductas tipificadas en varios artículos del Código Penal Dominicano, así como en disposiciones de la Ley 136-03 sobre protección de niños, niñas y adolescentes y de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas y Materiales Relacionados.

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Los hechos

De acuerdo con la investigación, el 12 de febrero de 2023 la adolescente salió de su residencia en Vista Alegre en compañía del docente, de su primo Rubiel Morillo Martínez —también vinculado al proceso— y de otras tres estudiantes menores de edad.

La acusación establece que la joven regresó a su vivienda alrededor de la medianoche en condiciones que preocuparon a sus familiares. Al día siguiente fue encontrada sin vida en el baño de la residencia.

El informe de autopsia determinó que la causa de muerte fue una hemorragia aguda severa, interna y externa, provocada por una lesión vaginal que derivó en un shock hemorrágico.

La sentencia ratificada por la Corte dispone que John Kelly Martínez continúe cumpliendo la pena de 20 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, en Higüey.

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