Un sismo de magnitud 4.5 se registró este miércoles 4 de noviembre en aguas del océano Atlántico, a unos 104.2 kilómetros al noreste de Miches, según los datos preliminares del Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
El movimiento telúrico ocurrió a la 1:08 de la tarde, hora local, a una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con el reporte del organismo.
El evento fue localizado en las coordenadas 19.180 de latitud y -68.080 de longitud. El Centro Nacional de Sismología lo clasificó como un sismo sentido.
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