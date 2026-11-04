Un sismo de magnitud 4.5 se registró este miércoles 4 de noviembre en aguas del océano Atlántico, a unos 104.2 kilómetros al noreste de Miches, según los datos preliminares del Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El movimiento telúrico ocurrió a la 1:08 de la tarde, hora local, a una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con el reporte del organismo.

El evento fue localizado en las coordenadas 19.180 de latitud y -68.080 de longitud. El Centro Nacional de Sismología lo clasificó como un sismo sentido.

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