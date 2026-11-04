Un sismo de magnitud 4.5 se registró este miércoles 4 de noviembre en aguas del océano Atlántico, a unos 104.2 kilómetros al noreste de Miches, según los datos preliminares del Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El movimiento telúrico ocurrió a la 1:08 de la tarde, hora local, a una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con el reporte del organismo.

El evento fue localizado en las coordenadas 19.180 de latitud y -68.080 de longitud. El Centro Nacional de Sismología lo clasificó como un sismo sentido.

EN ESTA NOTA

Centro Nacional de Sismología sismo terremoto UASD

Servicios de Acento.com.do

Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real.

Ver más