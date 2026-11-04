Mayoría confía en nuevos jueces, pero pide resultados

La elección de los nuevos jueces del sistema judicial dominicano genera expectativas favorables entre los participantes de un sondeo realizado por Acento, aunque también deja ver dudas sobre la independencia de los magistrados y su capacidad para responder a las demandas de la ciudadanía.

Ante la pregunta «¿La elección de los nuevos jueces fortalece la confianza en la justicia?», el 76.56 % de quienes participaron en el portal de Acento respondió que sí, frente al 20.31 % que consideró que no.

En la red social X, el 72.4 % respondió afirmativamente y el 27.6 % negativamente. Mientras que en Instagram todas las respuestas registradas fueron positivas.

Los comentarios de los lectores reflejaron tanto expectativas como cuestionamientos sobre el desempeño que tendrán los nuevos integrantes del sistema judicial.

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Entre las opiniones favorables, algunos participantes expresaron confianza en que los magistrados puedan contribuir a mejorar la justicia. «No nos pongamos negativos, esperemos que hagan un buen trabajo con la ayuda de Dios», escribió un usuario.

Ramfis Quiroz manifestó su respaldo al proceso al afirmar: «No creo, estoy seguro que sí». En la misma línea, Daysi Montero de Oleo calificó la selección como un «excelente equipo».

Otros comentarios hicieron referencia a la trayectoria profesional y la independencia de los nuevos jueces. Rafael Ureña consideró una garantía que el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia sea de carrera y valoró que el Consejo Nacional de la Magistratura no cediera a las sugerencias de abogados.

Sin embargo, también hubo participantes que expresaron reservas sobre la confianza que puede generar la nueva composición judicial.

«Ninguna confianza, son posiciones personales, que nadie se haga ilusiones», comentó Diogenes Antonio Caraballo Núñez. Otro participante, Luis Miguel Santana, cuestionó la independencia de los nombramientos al considerar que responden a intereses del grupo que podría salir del poder.

También hubo lectores que condicionaron su confianza al desempeño de los magistrados. «Si sirven y cumplen con las leyes y no son un sello gomígrafo del presidente de turno», expresó Fátima Díaz.

Otros comentarios, más breves, cuestionaron directamente la situación del sistema judicial con expresiones como «¿Cuál justicia?».

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