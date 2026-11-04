Las juezas Arlín Ventura Jiménez, Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recesaron hasta el próximo miércoles 11 de noviembre la continuación del juicio de fondo contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero y otros imputados, luego de que una barra de la defensa recusara a dos de las magistradas que integran el tribunal.

La solicitud fue presentada a través de la secretaría del tribunal durante la audiencia de este miércoles.

El proceso judicial involucra a exfuncionarios acusados por el Ministerio Público de participar en un entramado de corrupción que habría provocado un perjuicio al Estado dominicano superior a los RD$ 19,000 millones.

El pasado 14 de octubre, las juezas del Tercer Tribunal Colegiado acogieron la solicitud de separar del juicio de fondo al imputado Rafael Porfirio Calderón Martínez, por motivos de salud, y reservaron su decisión sobre Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana hasta que concluya su licencia médica.

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Según la acusación

De acuerdo con el Ministerio Público, entre los mecanismos utilizados para cometer las presuntas irregularidades figuran pagos fraudulentos por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, operaciones irregulares para saldar deudas con contratistas del Estado, cobros ilícitos a bancas de lotería y apuestas, así como el supuesto desvío de fondos públicos para financiar actividades políticas, incluida la campaña electoral de 2020.

Entre los principales acusados figuran José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia; Donald Guerrero, exministro de Hacienda, y Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas.

También están incluidos Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Pichirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional; Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más