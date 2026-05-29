La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dispuso este viernes la apertura de juicio de fondo contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero y el abogado Ángel Lockward, acusados por el Ministerio Público de integrar una presunta red que habría cometido irregularidades en el manejo de fondos públicos dentro del denominado caso Calamar.

La decisión fue anunciada durante la lectura del fallo de la audiencia preliminar, en la que el tribunal evaluó la acusación presentada por el órgano persecutor contra varios exfuncionarios, empresarios y particulares vinculados al expediente.

Otros imputados enfrentarán juicio

Además de Guerrero y Lockward, la magistrada ordenó que sean enviados a juicio de fondo Alexandra García Medina, Gervasio Fernández, Daniel de Jesús Camaño, Juan Tomás Céspedes, Julián Omar Fernández y Kimberly Arias Martínez.

La decisión también alcanza a César Miguel Santana Martínez, Edwin Óscar Brito, Mabel Mejía, Náthaly Hernández Guzmán y Luis Miguel Pichirilo.

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La magistrada dictó auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Rosa Arias y Marcial Reyes, al considerar que las pruebas aportadas por el Ministerio Público no son suficientes para sustentar una apertura a juicio en su contra.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más