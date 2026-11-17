El supuesto apagón mundial anunciado para este martes 17 de noviembre no se produjo. Tampoco existen evidencias de que estuviera programada una interrupción generalizada de la electricidad, internet o los servicios bancarios. Sin embargo, varios incidentes registrados en Estados Unidos durante los últimos días han mantenido la atención sobre la estabilidad de los sistemas tecnológicos y las infraestructuras que sostienen servicios esenciales.

Entre el 12 y el 17 de noviembre se reportaron fallas en plataformas de Microsoft, problemas en los sistemas de control del tráfico aéreo, interrupciones en operaciones bancarias y dificultades técnicas en United Airlines. A estos acontecimientos se sumó una interrupción temporal en la red interna de comunicaciones clasificadas de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

La coincidencia de estos episodios con la fecha que circulaba en las publicaciones sobre el apagón mundial ha alimentado las especulaciones en redes sociales. No obstante, las informaciones disponibles no establecen una conexión entre los incidentes ni respaldan la existencia de una emergencia global.

1. Fallas en Microsoft afectaron servicios digitales

Uno de los primeros incidentes ocurrió el jueves 12 de noviembre, cuando Microsoft registró problemas en varios de sus servicios, entre ellos Outlook, Teams, SharePoint, OneDrive y Copilot.

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Las dificultades se concentraron principalmente en Exchange Online, plataforma utilizada para gestionar correos electrónicos y otras funciones de comunicación corporativa.

La interrupción afectó a usuarios de distintos países que experimentaron problemas para acceder a sus cuentas, enviar y recibir mensajes y utilizar herramientas de trabajo.

Microsoft reconoció la falla y realizó trabajos para restablecer los servicios, cuya afectación se extendió hasta el viernes 13 de noviembre.

2. Estados Unidos paralizó las salidas de vuelos por una falla técnica

El viernes 13 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó detener temporalmente las salidas de vuelos en aeropuertos de Estados Unidos debido a un problema en los sistemas de telecomunicaciones utilizados para el control del tráfico aéreo.

La interrupción comenzó alrededor de las 3:30 de la tarde y las operaciones pudieron reanudarse a las 8:15 de la noche.

La FAA atribuyó el problema a una sobrecarga de datos en una red de telecomunicaciones utilizada por los controladores aéreos, luego de trabajos de sustitución de equipos.

La situación provocó retrasos, cancelaciones y modificaciones de itinerarios que afectaron a miles de pasajeros. Los vuelos que ya estaban en el aire pudieron continuar sus operaciones bajo los procedimientos de seguridad establecidos.

3. Problemas bancarios retrasaron transacciones y pagos

El lunes 16 de noviembre, clientes de JPMorgan Chase reportaron dificultades para acceder a sus cuentas y completar determinadas operaciones bancarias.

La entidad atribuyó los inconvenientes a un error de software en uno de sus sistemas de hardware. Los problemas también repercutieron en transacciones relacionadas con otras instituciones financieras, entre ellas Bank of America, Wells Fargo y U.S. Bank.

Algunas de las quejas estuvieron relacionadas con operaciones realizadas mediante Zelle, plataforma utilizada para transferencias de dinero.

Los inconvenientes se produjeron de manera temporal y Chase informó que sus sistemas habían recuperado el funcionamiento normal.

4. United Airlines tuvo que retrasar vuelos por otra interrupción tecnológica

También el lunes 16 de noviembre, United Airlines experimentó una falla en sus sistemas informáticos que afectó las salidas de algunos vuelos durante aproximadamente una hora y 40 minutos.

El problema estuvo relacionado con una herramienta utilizada para calcular el peso de las aeronaves antes del despegue, información necesaria para determinar las condiciones de seguridad de cada operación.

La aerolínea confirmó que había solucionado el inconveniente y precisó que los vuelos que ya estaban en el aire no resultaron afectados.

Este episodio ocurrió pocos días después de la paralización nacional de las salidas de vuelos ordenada por la FAA, aunque las informaciones disponibles no establecen una relación entre ambas fallas.

5. Interrupción en la red interna de comunicaciones de la NSA

Este martes 17 de noviembre también se conoció una interrupción temporal en NSA Net, la red interna que utiliza la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos para intercambiar información clasificada.

La información fue divulgada inicialmente por CNN, que citó a personas familiarizadas con la situación.

Posteriormente, la agencia informó, a través de fuentes oficiales citadas por Associated Press, que la interrupción se produjo durante trabajos rutinarios de mantenimiento y actualización de los sistemas.

Aunque algunas plataformas internas resultaron afectadas, las capacidades esenciales de la misión permanecieron operativas, según las autoridades estadounidenses.

El incidente tampoco fue atribuido a un ciberataque.

6. Ciberataque afecta a cerca de 200 sitios web, incluidos BBC, IKEA y Air France

Un ciberataque comprometió cerca de 200 sitios web de organizaciones internacionales, entre ellos los de la cadena británica BBC, CNN, IKEA, Air France-KLM, Zoom y el banco HSBC, con el objetivo de robar información financiera y atacar dispositivos de Apple.

El incidente, identificado el lunes 16 de noviembre, aprovechó una vulnerabilidad en herramientas de Optimizely, una plataforma utilizada por empresas para personalizar y optimizar sus páginas web.

Según el investigador de seguridad informática Scott Helme, quien descubrió el ataque, los ciberdelincuentes introdujeron código JavaScript malicioso en componentes utilizados por aproximadamente 178 organizaciones.

El programa buscaba capturar números de tarjetas bancarias, robar criptomonedas y cargar códigos maliciosos en dispositivos Apple. Las billeteras digitales vinculadas a los atacantes habían recibido alrededor de US$ 7,040 durante unas nueve horas, según el investigador.

Optimizely confirmó que identificó y contuvo el incidente, bloqueó la ruta vulnerable, eliminó el código malicioso y contactó directamente a los clientes afectados.

Aunque la mayoría del código fue retirado de los sitios comprometidos, todavía no se conoce cuántos usuarios pudieron resultar afectados ni el alcance total de la información expuesta.

¿Qué emergencia estaba prevista para el 17 de noviembre?

Uno de los acontecimientos que contribuyó a alimentar los rumores sobre el apagón mundial fue una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

El ejercicio fue programado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), para este martes a las 2:20 de la tarde, hora del este.

Durante la prueba, las estaciones participantes de radio y televisión transmitirían un mensaje en inglés y español para comprobar el funcionamiento de los mecanismos de comunicación ante una eventual emergencia.

El aviso indicaría expresamente que se trataba de un simulacro y que no se requería ninguna acción por parte de la población.

La interrupción de la programación habitual tendría una duración aproximada de un minuto. El ejercicio no contempla desconectar la electricidad, suspender los servicios bancarios ni interrumpir el acceso a internet.

Tampoco incluye el envío de alertas a los teléfonos celulares, pues corresponde al sistema de radiodifusión de emergencia y no al mecanismo de alertas inalámbricas.

La FCC estableció el 3 de diciembre como fecha alternativa en caso de que el simulacro no pudiera realizarse este martes.

¿Están relacionadas las fallas con el supuesto apagón mundial?

Hasta el momento, no hay evidencias que permitan vincular los problemas registrados en Microsoft, la FAA, JPMorgan Chase, United Airlines y la NSA con un mismo acontecimiento o con una supuesta emergencia mundial.

Las explicaciones ofrecidas apuntan a problemas técnicos diferentes: sobrecarga de datos en sistemas de telecomunicaciones, errores de software e interrupciones durante trabajos de mantenimiento.

La coincidencia temporal entre estos incidentes ha generado inquietud, pero no demuestra que exista un plan para desconectar los servicios esenciales ni que vaya a producirse un apagón mundial.

Por tanto, el 17 de noviembre ha estado marcado por pruebas de alertas y reportes de fallas tecnológicas, pero no por el corte generalizado de electricidad, internet y servicios bancarios anunciado en las redes sociales.

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