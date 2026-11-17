Fue reenviada para el próximo 14 de diciembre la audiencia preliminar del proceso judicial seguido a ocho hombres vinculados a la muerte del conductor de un camión de una empresa recolectora de basura, Deivy Carlos Abreu Quezada.

Abreu Quezada falleció el 17 de abril de 2026, luego de ser herido con un arma blanca por un grupo de hombres motorizados que, tras un alegado accidente de tránsito, lo persiguieron hasta las inmediaciones del Palacio de Justicia de Santiago.

José Martínez Brito, abogado de la familia de la víctima, explicó que el aplazamiento se produjo luego de que José Miguel Balbuena, abogado de uno de los imputados, desistiera de continuar con su defensa.

Los procesados por este caso son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.

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Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más