La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó que no encontró registros de averías que permitan confirmar una interrupción continua del servicio eléctrico en Pueblo Nuevo, Monte Plata, pese a que sus residentes denunciaron que llevan más de diez días sin electricidad.

El reclamo de los comunitarios provocó una protesta durante la madrugada del lunes 16 de noviembre, cuando residentes de la localidad bloquearon la Autovía del Nordeste y quemaron neumáticos para exigir el restablecimiento del suministro eléctrico.

Según las denuncias difundidas por los residentes, la falta de energía ha afectado a las familias y pequeños comerciantes, algunos de los cuales aseguran haber sufrido pérdidas por el deterioro de mercancías que necesitan refrigeración.

En respuesta a la situación, Edeeste explicó que realizó verificaciones en la comunidad, pero no identificó reportes de averías en sus sistemas que permitan confirmar la interrupción durante los últimos 10 o 25 días, períodos mencionados en las publicaciones difundidas en redes sociales.

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Solo tres familias tienen contratos eléctricos

La distribuidora indicó que durante el levantamiento realizado en Pueblo Nuevo identificó más de 30 familias residentes en la zona, de las cuales únicamente tres cuentan con contratos de suministro eléctrico.

A juicio de la empresa, esta situación dificulta identificar y dar seguimiento a las incidencias que afectan a los residentes, debido a que los usuarios sin contratos no están vinculados a sus registros comerciales y operativos.

Edeeste explicó que los reportes de clientes formalizados permiten identificar las interrupciones, generar órdenes de trabajo, movilizar brigadas técnicas y dar seguimiento a la solución de las averías.

Edeeste investigará denuncias sobre interrupciones

Durante las indagaciones, la empresa también recibió informaciones de residentes que señalaron que personas desaprensivas estarían provocando interrupciones del servicio eléctrico.

Ante estas denuncias, Edeeste aseguró que dará seguimiento a las informaciones para esclarecer los hechos, identificar posibles intervenciones no autorizadas y adoptar las medidas técnicas y legales correspondientes.

La distribuidora exhortó a los habitantes de Pueblo Nuevo a formalizar sus contratos y utilizar los canales oficiales para reportar cualquier interrupción o anomalía en el suministro.

También pidió denunciar cualquier intento de cobro irregular o manipulación no autorizada de las instalaciones eléctricas.

Mientras los comunitarios reclaman el restablecimiento del servicio, permanece pendiente esclarecer las causas de la situación denunciada y determinar por qué no aparecen reportes de averías en los sistemas de la distribuidora.

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