El juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogió una solicitud de la defensa de Eduardo Read Estrella y ordenó realizar un peritaje al historial médico electrónico, como parte del proceso judicial relacionado con el caso Senasa.

A la salida del tribunal, Jorge López Hilario, abogado de Read Estrella, explicó que durante la etapa de investigación su representado ejerció las facultades que le reconoce la normativa procesal penal para proponer diligencias que consideraba útiles, necesarias y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.

Indicó que el tribunal entendió procedente ordenar la experticia en respeto al derecho de defensa y al principio de contradicción. También manifestó que la defensa respeta el papel del Ministerio Público y del tribunal como garantes de los derechos fundamentales, aunque declinó ofrecer más declaraciones.

Por su parte, Miguel Surún Hernández, representante de la Convergencia contra el Robo de la Seguridad Social, rechazó la decisión y cuestionó la designación del perito Alejandro Fonseca Granda para analizar el historial médico electrónico.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Surún Hernández calificó la medida como una intervención en la administración de justicia que, a su juicio, podría favorecer la impunidad y facilitar la libertad de Santiago Hazim y Eduardo Read Estrella. También afirmó que fue la única parte que se opuso a la solicitud y denunció supuestas irregularidades en el proceso.

Documentos entregados por Read

En el expediente también figuran documentos que Eduardo Read Estrella entregó voluntariamente al Ministerio Público durante la investigación.

La primera entrega incluyó 596 facturas de crédito fiscal, correspondientes al período comprendido entre noviembre de 2020 y agosto de 2025, además de un documento de respaldo identificado con el número 191.

Entre las facturas figuran al menos dos por un monto de RD$990,500 cada una, emitidas por Hatom Prestadora de Servicios de Salud SRL a favor de Farmacard SRL.

La documentación también incluyó dos memorias USB de la marca Kingston, con capacidad de 16 GB, que contenían archivos digitales correspondientes a las entregas realizadas el 27 de octubre y el 18 de noviembre de 2025.

Según el Ministerio Público, estas evidencias permiten sustentar la existencia y la magnitud financiera de un supuesto esquema de lavado de activos y simulación de operaciones comerciales, utilizado presuntamente para canalizar sobornos desde prestadoras de servicios de salud hacia el Grupo Read.

La acusación sostiene que, entre 2020 y 2025, al menos diez empresas instrumentales emitieron facturas de manera masiva para encubrir presuntos pagos ilícitos relacionados con contratos del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

De acuerdo con el órgano acusador, las empresas del Grupo Read habrían recibido más de RD$7,110 millones en contratos y pagos durante ese período.

El Ministerio Público afirma que la documentación permite establecer la trazabilidad de los flujos financieros mediante el cruce de las facturas con las transferencias recibidas desde Senasa, así como cuantificar los fondos públicos que presuntamente fueron desviados.

Segunda entrega de documentos

El 18 de noviembre de 2025, Read Estrella realizó una segunda entrega voluntaria de comunicaciones formales y documentos adicionales relacionados con la investigación penal, según consta en el punto 29 de la solicitud de medida de coerción.

La remisión incluyó más de 50 plantillas de empleados fijos, documentos generales y comprobantes de pago de las empresas Khersun, Farmacard, Deleste y Salud Bucal, así como registros de pagos dirigidos a compañías que el Ministerio Público identifica como instrumentales.

Para los investigadores, estos documentos completarían el circuito probatorio del supuesto lavado de activos, al mostrar el retorno de fondos y la conexión financiera entre las prestadoras de servicios de salud y el Grupo Read.

La acusación sostiene que las evidencias permiten establecer la capacidad operativa de las empresas involucradas y el presunto uso de estructuras comerciales formalmente constituidas para simular operaciones legítimas.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más