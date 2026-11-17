El hombre cumple tres meses de prisión preventiva, luego de que una investigación iniciada por videos publicados en TikTok permitiera identificarlo y reunir elementos que sustentan la acusación del Ministerio Público.

El caso de Giancarlo Miguel Tejeda Guzmán, de 36 años, se encuentra bajo investigación del Ministerio Público, que le atribuye hechos de agresión sexual contra una niña de un año de edad. El proceso comenzó después de que circularan audiovisuales en TikTok que alertaron a las autoridades.

Estas son cinco claves para entender el caso y conocer en qué etapa se encuentra el proceso judicial:

1. ¿Cómo comenzó la investigación?

La investigación se inició luego de que las autoridades detectaran videos difundidos en TikTok, en los que el imputado aparecía abordando temas sexuales mientras tenía a la niña en brazos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La Dirección de Área de Policía Cibernética de la Policía Nacional identificó las publicaciones mediante labores de ciberpatrullaje. Posteriormente, realizó diligencias para establecer la identidad de la persona que aparecía en los audiovisuales, cuyo perfil estaba identificado como «Carlos Tejeda».

2. ¿Cómo llegaron las autoridades a identificar al imputado?

A partir de la verificación del perfil y las publicaciones, la Policía Cibernética desarrolló labores de ciberinteligencia para documentar el contenido y establecer quién aparecía en los videos.

La investigación incluyó un informe técnico remitido a la Fiscalía del Distrito Nacional el 13 de noviembre de 2026, con capturas de las publicaciones y un disco compacto que contiene los audiovisuales preservados.

El Ministerio Público también obtuvo órdenes judiciales de arresto y allanamiento para localizar dispositivos electrónicos, equipos de grabación y otros elementos relacionados con los hechos investigados.

3. ¿Qué motivó la denuncia?

El padre de la niña acudió a las autoridades después de conocer la existencia de los videos en las redes sociales. Según su declaración, recibió un audiovisual en el que reconoció a su hija.

La abuela materna también fue entrevistada por los investigadores y confirmó que los hechos habrían ocurrido en su residencia, donde el imputado tenía acceso a la menor.

De acuerdo con el expediente, la mujer conoció la existencia de los audiovisuales luego de recibir una llamada de una amiga que los había visto en TikTok.

4. ¿Qué medida de coerción le impusieron y dónde cumplirá prisión?

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva a Giancarlo Miguel Tejeda Guzmán, a solicitud del Ministerio Público.

El juez Emmanuel López dispuso que cumpla la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Anamuya, en el municipio Higüey, provincia La Altagracia.

El tribunal fijó para el 17 de febrero de 2027 la revisión obligatoria de la medida de coerción.

5. ¿Qué delitos le atribuye el Ministerio Público y qué dice sobre los videos?

El Ministerio Público otorgó provisionalmente a los hechos una calificación jurídica que incluye disposiciones de la Ley 74-25, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 136-03, que establece el sistema de protección de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

Entre las disposiciones citadas figura el artículo 24 de la Ley 53-07, relativo a la pornografía infantil.

Las autoridades también advirtieron que, aunque comprenden que algunas personas compartieran los audiovisuales para alertar sobre la situación, su reproducción constituye una violación a la ley. Por esa razón, exhortaron a la población a no continuar difundiendo el material.

La prisión preventiva es una medida de coerción y no representa una declaración de culpabilidad. El proceso judicial deberá determinar la responsabilidad penal del imputado.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más