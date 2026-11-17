El Ministerio Público solicitó tres meses de prisión preventiva contra Darwin David Jiménez Almonte, de 24 años, señalado como vinculado a la muerte de un adolescente de 15 años, cuyo cuerpo fue encontrado el 30 de octubre en la carretera Barranca-Villa Tapia, en La Vega.

La solicitud de medida de coerción fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esa provincia, que tiene previsto dar a conocer su decisión este martes 17 de noviembre de 2026.

De acuerdo con la instancia del Ministerio Público, Jiménez Almonte conoció al adolescente el 7 de septiembre de este año en un centro de recreación del sector Barranca, próximo a la residencia de la víctima.

Posteriormente, ambos comenzaron a comunicarse a través de una red social. La acusación sostiene que el adulto identificó las limitaciones económicas del menor y aprovechó su interés en adquirir un teléfono celular para proponerle participar en la venta de sustancias controladas.

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Según el expediente, el imputado le habría ofrecido marihuana para probarla y luego lo incorporó a una actividad de distribución de drogas bajo su dirección.

El Ministerio Público sostiene que Jiménez Almonte acudía habitualmente a buscar al adolescente a la vivienda de su abuela paterna, utilizando un vehículo gris con cristales oscuros. También le hacía regalos y mantenía contacto con él mediante Instagram para dar seguimiento a las ventas.

La acusación señala que el 29 de octubre, alrededor de la 1:20 de la tarde, el imputado llegó en ese vehículo frente a la residencia de la abuela del menor. Esa habría sido la última ocasión en que la mujer vio a su nieto con vida.

El órgano acusador sostiene que ese mismo día el adolescente fue retenido en un lugar utilizado para la venta de drogas.

Las lesiones encontradas en el cuerpo

El cadáver del adolescente fue levantado por las autoridades el 30 de octubre, alrededor de las 10:00 de la mañana, en la carretera Barranca-Villa Tapia.

El examen inicial identificó múltiples hematomas en el tórax posterior, la región glútea y ambas piernas, además de una herida en el lado izquierdo de la región parietal del cráneo y marcas de ligaduras en ambas muñecas.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Santiago, para practicarle la autopsia médico-legal.

La solicitud de prisión preventiva está sustentada en pruebas testimoniales, documentales, ilustrativas y digitales, según informó el Ministerio Público.

La acusación es presentada por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT), junto con la Fiscalía de La Vega.

El tribunal deberá determinar si impone la medida solicitada mientras continúa la investigación.

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