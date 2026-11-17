El Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional un nuevo proyecto de ley para modificar el Presupuesto General del Estado de 2026, apenas unos meses después de que fuera aprobada una primera reformulación que aumentó en RD$ 40,978.3 millones las estimaciones de ingresos y las apropiaciones de gastos del Gobierno central.

Fue comunicado por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, durante la Segunda Legislatura Ordinaria de 2026, en la Sesión Ordinaria núm. 00021, celebrada el martes 17 de noviembre. Allí informó que el Poder Ejecutivo había remitido la iniciativa al Congreso Nacional el día anterior y que esta fue incluida en la agenda legislativa.

El proyecto modifica la Ley 99-25, que estableció el presupuesto para el ejercicio fiscal de 2026, así como la Ley 43-26, promulgada el 27 de julio de este año y que introdujo los primeros cambios a las cuentas públicas.

El legislador advirtió que el Congreso deberá conocer esta modificación antes de iniciar el estudio del proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027. Para cumplir con ese calendario, la dirección legislativa contempla realizar sesiones adicionales durante esta semana.

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Según lo anunciado por Pacheco, la iniciativa sería discutida en una sesión ordinaria convocada para el jueves a las 12:00 del mediodía.

La primera modificación: RD$40,978 millones adicionales

La nueva propuesta complementaria llega después de que el Congreso aprobara en julio la Ley 43-26, mediante la cual se reformuló por primera vez el presupuesto de 2026.

El presupuesto original, establecido mediante la Ley 99-25, contemplaba ingresos del Gobierno central por RD$1,342,258.2 millones y gastos por RD$1,622,833.4 millones. La diferencia entre ambos montos representaba un déficit financiero de RD$280,575.3 millones.

Con la primera reformulación, la estimación de ingresos aumentó a RD$1,383,236.5 millones, mientras que el gasto pasó a RD$1,663,811.7 millones.

Esto representó un incremento de RD$40,978.3 millones en cada uno de esos renglones, por lo que el déficit financiero se mantuvo en RD$280,575.3 millones.

De acuerdo con el informe explicativo de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), la modificación respondió a la evolución de las condiciones económicas durante el primer semestre de 2026, marcada por la desaceleración de la actividad económica y las perturbaciones externas que afectaron el comercio, las cadenas de suministro y la producción.

El Gobierno también tomó en cuenta los efectos recaudatorios de la Ley 30-26, sobre medidas para el crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional.

La reformulación buscaba reforzar la inversión pública, garantizar la continuidad de los servicios esenciales y atender necesidades de protección social sin aumentar el déficit financiero previsto.

Un nuevo ajuste antes del presupuesto de 2027

La presentación de otra iniciativa de modificación presupuestaria coloca nuevamente las cuentas públicas en la agenda del Congreso Nacional antes de que concluya el año fiscal.

El presupuesto de 2026 fue aprobado originalmente en diciembre de 2025 mediante la Ley 99-25, con ingresos y fuentes financieras consolidadas por RD$1,841,701.4 millones y erogaciones por el mismo monto.

La primera reformulación, promulgada como Ley 43-26, actualizó las estimaciones de ingresos y gastos del Gobierno central y redistribuyó partidas para atender prioridades de inversión y servicios públicos.

Sin embargo, los detalles de la nueva propuesta anunciada por Pacheco todavía deberán conocerse para determinar cuáles partidas serán modificadas, qué instituciones recibirán o perderán recursos y si habrá cambios en las estimaciones de ingresos, gastos y déficit.

Hasta que el proyecto sea presentado y examinado por los legisladores, las cifras correspondientes a la Ley 43-26 siguen siendo la referencia para explicar la última reformulación presupuestaria aprobada.

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