El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) espera incorporar componentes sociales en sus próximas inversiones en saneamiento, con el propósito de que las obras de infraestructura se traduzcan en beneficios directos para las familias, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad.

Así lo informó Yojanny Pimentel, subdirectora ejecutiva de INAPA, durante la presentación de los resultados del proyecto Una solución limpia para un problema sucio, desarrollado junto a BID Lab y Hábitat para la Humanidad República Dominicana en la provincia de Montecristi.

Pimentel explicó que la experiencia permitió integrar la construcción de infraestructura sanitaria con capacitación comunitaria y mecanismos de financiamiento para facilitar que los hogares pudieran conectarse al sistema de alcantarillado.

La funcionaria señaló que tradicionalmente las intervenciones de la institución se concentraban en la construcción de infraestructura, pero no siempre conseguían que las obras generaran el impacto esperado en las personas y comunidades.

"Estamos pasando de proyectos meramente técnicos a proyectos técnicos sociales, donde le ponemos la cara humana, la parte humana a nuestros proyectos de infraestructura", expresó.

Indicó que este modelo también permite atender a sectores de la población que enfrentan mayores dificultades económicas para acceder a los servicios de agua potable y alcantarillado, entre ellos adultos mayores y personas con discapacidad.

En ese sentido, destacó la colaboración entre INAPA, BID Lab y Hábitat para la Humanidad, que permitió combinar financiamientos mixtos, capacitación y acceso a infraestructura sanitaria.

La subdirectora ejecutiva manifestó que la institución cuenta con un plan de inversiones en saneamiento para los próximos años y espera que este modelo de intervención también pueda aplicarse en esos proyectos.

"Estamos conscientes de la necesidad de que este tipo de proyecto siga replicándose, porque el INAPA tiene un plan de inversiones en saneamiento muy grande y esperamos que este tipo de proyectos humanos, sociales se repliquen en todas esas inversiones que nosotros tenemos planificadas para los próximos años", afirmó.

El proyecto presentado conectó 256 viviendas al sistema público de alcantarillado en San Fernando de Montecristi y Villa Vásquez. Además, 81 hogares recibieron subsidios privados para construir o reparar sus baños, mientras que otros 158 accedieron a financiamiento mediante créditos o esquemas mixtos.

La iniciativa también capacitó a 317 personas en educación financiera y a 206 en buenas prácticas de disposición de aguas residuales, higiene y uso adecuado de las instalaciones sanitarias.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más