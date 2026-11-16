¿Se irá la luz en todo el mundo este martes 17 de noviembre? ¿Dejarán de funcionar internet, los bancos y los cajeros automáticos durante 72 horas? Esas son algunas de las preguntas que circulan en redes sociales, donde publicaciones advierten sobre un supuesto apagón mundial que dejaría a millones de personas sin electricidad y sin acceso a servicios esenciales.

Sin embargo, no existen pruebas de que vaya a producirse un apagón mundial en esa fecha ni las autoridades estadounidenses han emitido advertencias que respalden esa versión.

El rumor mezcla hechos reales, recomendaciones de prevención ante emergencias, un simulacro del sistema de alertas de Estados Unidos y contenidos de ficción que han sido presentados fuera de contexto.

¿Qué pasará realmente el 17 de noviembre?

Lo que sí está programado para este martes es una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, coordinada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

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El ejercicio fue anunciado oficialmente por la FCC el 16 de septiembre de 2026 y está previsto para las 2:20 de la tarde, hora del este de Estados Unidos.

Durante la prueba, las estaciones de radio y televisión participantes transmitirán un mensaje en inglés y español para comprobar el funcionamiento de los mecanismos de comunicación ante una eventual emergencia.

El mensaje indicará expresamente que se trata de una prueba y que no se requiere ninguna acción por parte del público.

La interrupción de la programación habitual será de aproximadamente un minuto. No obstante, el ejercicio no contempla desconectar el suministro eléctrico, suspender los servicios bancarios ni interrumpir el acceso a internet.

Tampoco se enviarán alertas a los teléfonos celulares, pues esta prueba corresponde al Sistema de Alerta de Emergencia y no al sistema de alertas inalámbricas utilizado en otros ejercicios.

La fecha alternativa establecida para el simulacro, en caso de que las condiciones impidan realizarlo el martes, es el 3 de diciembre.

¿De dónde salió el rumor del apagón mundial?

Las publicaciones que anuncian un supuesto apagón de 72 horas combinan diferentes acontecimientos para presentar como inminente una emergencia que no ha sido confirmada.

Uno de los elementos utilizados es precisamente el simulacro estadounidense del 17 de noviembre. La coincidencia entre la fecha de la prueba y la que aparece en los mensajes virales ha contribuido a extender la versión de que se producirá un corte generalizado de electricidad.

Otra parte del rumor se relaciona con las recomendaciones de preparación ante emergencias de la Comisión Europea.

En marzo de 2025, ese organismo presentó su Estrategia de Preparación de la Unión, que incluye orientaciones para que los hogares puedan disponer de suministros básicos durante al menos 72 horas ante situaciones de crisis.

Entre las recomendaciones figuran almacenar agua, alimentos, medicamentos y otros artículos esenciales.

Sin embargo, estas orientaciones forman parte de una política general de prevención y no constituyen una advertencia de que vaya a producirse un apagón mundial el 17 de noviembre.

¿Los Simpson predijeron el apagón del 17 de noviembre?

Otra de las versiones que circula en redes sociales atribuye la supuesta advertencia a la serie animada Los Simpson.

Las publicaciones hacen referencia al episodio “It’s a Blunderful Life”, emitido en 2023, en el que aparece un apagón que afecta a Springfield.

En uno de los fragmentos difundidos se observa un diario con la fecha 17 de noviembre, circunstancia que algunos usuarios han presentado como una supuesta predicción del acontecimiento anunciado para este martes.

Sin embargo, el episodio no establece que ese apagón ocurriría en 2026 ni que afectaría a Estados Unidos o al resto del mundo.

La coincidencia entre el día y el mes no constituye evidencia de una predicción.

¿Donald Trump anunció un apagón mundial?

También circulan videos en Facebook e Instagram en los que aparece el presidente estadounidense, Donald Trump, supuestamente anunciando un apagón y afirmando que solo determinados ciudadanos conservarían el servicio eléctrico.

Una verificación publicada por RTVE determinó que uno de esos videos utiliza imágenes de una intervención real del mandatario, pero con el audio manipulado mediante inteligencia artificial.

La grabación original corresponde a una comparecencia publicada por Fox News el 2 de noviembre de 2026, en la que Trump hablaba de asuntos políticos y no anunciaba un corte de electricidad.

El contenido manipulado presenta al presidente supuestamente advirtiendo que Estados Unidos permanecería paralizado durante 90 días y relaciona el acceso a la electricidad con la inversión en un fondo de criptomonedas.

Estas grabaciones han contribuido a alimentar la narrativa del supuesto apagón, pese a que no constituyen declaraciones auténticas del mandatario.

¿Existe una amenaza de tormenta solar para el 17 de noviembre?

Otra explicación difundida en internet atribuye el supuesto apagón a una tormenta solar de gran intensidad que afectaría simultáneamente las redes eléctricas y las comunicaciones de distintos países.

Las tormentas geomagnéticas pueden producir alteraciones en los satélites, los sistemas de navegación y determinadas infraestructuras eléctricas. Sin embargo, la existencia de estos fenómenos no significa que esté previsto un apagón generalizado.

De acuerdo con el pronóstico del Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), citado por Diario Libre, para el 17 y 18 de noviembre se contemplan posibles episodios geomagnéticos aislados de categoría G1, considerada menor.

Esta categoría puede provocar pequeñas fluctuaciones en las redes eléctricas y efectos limitados en los satélites, pero no representa una previsión de un apagón mundial.

Por tanto, los pronósticos de actividad geomagnética tampoco respaldan la versión que circula en redes sociales.

¿Hay que almacenar alimentos o retirar dinero de los bancos?

Ante la circulación de estos mensajes, es importante distinguir entre las recomendaciones generales de preparación ante emergencias y las advertencias sobre acontecimientos específicos.

No hay pruebas de que los bancos vayan a quedarse sin dinero, que los cajeros automáticos dejarán de funcionar o que internet será desconectado mundialmente durante tres días a partir del 17 de noviembre.

Las recomendaciones para disponer de agua, alimentos, medicamentos y artículos básicos pueden ser útiles ante distintas situaciones de emergencia, pero no deben interpretarse como confirmación de que ocurrirá el supuesto apagón.

Hasta el momento, las verificaciones publicadas por medios como RTVE y la agencia EFE coinciden en que no existen pruebas que sustenten la predicción de un apagón mundial para este martes.

En consecuencia, el acontecimiento confirmado para el 17 de noviembre es un simulacro de alertas en Estados Unidos, no una interrupción mundial de los servicios eléctricos, bancarios o de internet.

Edesur desmiente supuesto apagón en República Dominicana

En República Dominicana, la empresa distribuidora de electricidad Edesur negó que exista un apagón general programado para el país, luego de que circulara en redes sociales un documento que aparentaba ser una comunicación oficial dirigida a los usuarios.

El aviso falso señalaba que el servicio eléctrico sería suspendido durante dos días consecutivos por supuestos trabajos de mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones.

Samuel Tapia /acento.com.do Jefe de Redacción de Acento. Periodista dominicano apasionado por contar historias sobre actualidad, política y problemáticas sociales, combinando investigación rigurosa con sensibilidad y compromiso ético hacia sus lectores. Ver más