El documento, que se presenta como una comunicación dirigida a los clientes y a la población en general, indica que la suspensión del servicio eléctrico se realizaría por supuestas razones de mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones.

El aviso también señala que la interrupción abarcaría diferentes territorios nacionales y concluye con una petición de disculpas por los inconvenientes que pudieran ocasionar la medida.

La empresa, una de las tres compañías estatales de distribución de electricidad, exhortó a la ciudadanía a no compartir informaciones falsas y a verificar los avisos relacionados con el servicio eléctrico mediante sus plataformas oficiales.

Edesur suministra electricidad a 11 provincias y a parte del Distrito Nacional.