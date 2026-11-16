Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) dijo que el gran desafío que tiene el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero, es demostrar que los jueces de carrera tienen posibilidad de administrar bien la justicia, de exigir y hacer cumplir la ley respecto de los fondos que deben entregarse al poder judicial, y reconocer que los jueces tienen que ser malagradecidos con los políticos que los designan en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Explicó que la elección de Montero y de los demás jueces que hacían falta en la SCJ fue la mejor actuación del CNM en toda su historia. Fue magnífico que el presidente y los miembros del Consejo se desprendieran de la tradición de designar a un presidente de la SCJ con dependencia o relaciones políticas en las altas esferas del poder.

Explicó que lo más importante de esa elección fue la institucionalidad, porque Montero inició su carrera en 1999 como juez de paz, y siguió siendo como juez de primera instancia, de corte de apelación, director de la carrera judicial y luego, en 2019, como miembro de la SCJ.

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Dijo que había el criterio de que los jueces de carrera no tenían capacidad para dirigir el poder judicial, y que ese es el gran desafío que tiene Montero, de demostrar que sí la tienen, que pueden relacionarse y coordinar sus actuaciones con los demás poderes del Estado. Y agradeció que el presidente de la SCJ ya tenga una reunión pautada con FINJUS para el 2 de diciembre.

Valoró las designaciones que hizo el Pleno de la SCJ de los miembros de salas. Dijo que fueron justas y muy esperadas, y que en los casos de Rafael Vásquez Goico, Arelis Ricourt y Julio Cano fueron actos de justicia.

Negó que hoy haya algún político que tenga influencia en el poder judicial. “Ninguno”, fue la respuesta a la pregunta de si el poder político tenía poder para influir en las decisiones de los jueces.

Dijo que se necesitan recursos para las reformas que hay que hacer, ampliar el acceso a la justicia, coordinar con otros sectores y mejorar la eficiencia en las decisiones judiciales.

Recomendó eliminar la evaluación de los jueces por parte del CNM, para que sean designados por un único período de 14 años, y que se mantenga la composición de miembros de la SCJ en 75 % de la carrera y 25 % de la academia y el ejercicio profesional.

Dijo que las decisiones de Luis Abinader como presidente del CNM han sido muy buenas, y que han llenado de satisfacción y tranquilidad a todos los sectores que miran y trabajan por una justicia independiente y eficiente.

Servio Tulio Castaños Guzmán fue entrevistado por el periodista Fausto Rosario Adames, en su programa ¿Y tú…qué dices? que se difunde todos los días por AcentoTV.

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