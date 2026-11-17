El juez Emmanuel López, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, intentará conocer por segunda ocasión la solicitud de medida de coerción contra Giancarlo Miguel Tejeda Guzmán, arrestado el pasado jueves.

La audiencia fue aplazada el domingo para permitir que la defensa del imputado preparara y presentara los presupuestos ante el tribunal.

El Ministerio Público sustenta su solicitud en los artículos 140, 179 y 180, numerales 4 y 5, del Código Penal Dominicano, establecido mediante la Ley 74-2025; el artículo 24 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y los artículos 12, 16, 396 y 411 de la Ley 136-03, que establece el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Como parte de la investigación, el órgano acusador incorporó la denuncia presentada por el padre de la niña, quien declaró que se enteró de lo ocurrido a través de las redes sociales, luego de recibir un audiovisual en el que reconoció a su hija en brazos del imputado y observó las acciones de naturaleza sexual que dieron origen a la denuncia.

También fue entrevistada la abuela materna de la menor, quien confirmó que los hechos habrían ocurrido en su residencia, lugar al que el imputado tenía acceso. Según su declaración, conoció la existencia de los audiovisuales después de recibir una llamada de una amiga que los había visto en TikTok.

El expediente incluye, además, un informe técnico de la Dirección de Área de Policía Cibernética, remitido a la Fiscalía del Distrito Nacional el 13 de noviembre de 2026, que documenta las labores de ciberinteligencia y verificación del perfil investigado.

Como parte de las evidencias, el Ministerio Público incorporó capturas de las publicaciones y un disco compacto con los videos preservados durante la investigación.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más