La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) enfrenta una interrupción en su red interna de comunicaciones clasificadas, conocida como NSA Net, según reveló este martes 17 de noviembre de 2026 la cadena estadounidense CNN, que citó a seis personas familiarizadas con la situación.

La red afectada permite a los empleados de la agencia intercambiar información clasificada mediante canales internos de comunicación utilizados para sus funciones de inteligencia y seguridad nacional.

De acuerdo con las fuentes consultadas por CNN, la institución trabaja para determinar el alcance del problema y ha establecido un sistema de llegadas escalonadas para su personal, mientras desarrolla las evaluaciones correspondientes.

Hasta el momento, no existen indicios de que la interrupción haya sido provocada por un ciberataque, aunque todavía no se ha determinado públicamente la causa de la falla.

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El incidente se produce después de varios problemas tecnológicos registrados en Estados Unidos durante los últimos días, entre ellos una paralización nacional de vuelos, la caída de servicios de Microsoft, inconvenientes bancarios relacionados con JPMorgan Chase y una interrupción en los sistemas de United Airlines.

¿Qué se sabe de la caída de NSA Net?

La NSA es una de las principales agencias de inteligencia de Estados Unidos y tiene entre sus responsabilidades la obtención de información de inteligencia mediante señales y la protección de sistemas de información relacionados con la seguridad nacional.

La red NSA Net es utilizada por sus empleados para intercambiar información clasificada dentro de la institución, por lo que una interrupción puede dificultar determinadas comunicaciones internas.

Sin embargo, las fuentes citadas por CNN indicaron que el Gobierno estadounidense dispone de sistemas alternativos y redes de respaldo para mantener comunicaciones seguras en situaciones de emergencia.

Un funcionario estadounidense en activo y otro que anteriormente ocupó funciones gubernamentales aseguraron que la caída no impediría transmitir información de inteligencia urgente al presidente Donald Trump, quien se encuentra de viaje por Asia.

El mandatario está en Filipinas y tiene previsto trasladarse a China, donde sostendrá conversaciones con el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.

De acuerdo con las fuentes, existen múltiples mecanismos de comunicación que permitirían mantener el contacto seguro con el presidente, incluso mientras se desplaza a bordo del Air Force One.

La cadena CNN solicitó comentarios a la Agencia de Seguridad Nacional, que no había ofrecido una respuesta pública al momento de difundirse la información.

Tampoco se ha precisado cuánto tiempo permanecerá fuera de servicio la red ni el alcance total de la interrupción.

Una semana marcada por fallas tecnológicas y problemas bancarios

La caída de la red de comunicaciones de la NSA ocurre después de una serie de interrupciones que han afectado importantes servicios en Estados Unidos desde el pasado 12 de noviembre.

Uno de los primeros incidentes se produjo ese jueves, cuando Microsoft 365 experimentó problemas técnicos que afectaron herramientas de comunicación y trabajo utilizadas por empresas e instituciones.

Los usuarios reportaron dificultades para acceder a Outlook, enviar y recibir correos electrónicos y utilizar determinadas funciones de Teams, SharePoint, OneDrive y Copilot.

La compañía reconoció la falla y trabajó para restablecer los servicios, cuya interrupción se prolongó hasta el viernes 13 de noviembre.

Ese mismo viernes, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó detener las salidas de vuelos en aeropuertos de todo Estados Unidos debido a problemas en sus sistemas de telecomunicaciones y control aéreo.

La paralización se extendió durante aproximadamente cinco horas y provocó retrasos, cancelaciones y modificaciones de itinerarios que afectaron a miles de pasajeros.

Las autoridades atribuyeron el problema a una sobrecarga en equipos de telecomunicaciones utilizados por el sistema de control del tráfico aéreo.

Posteriormente, el lunes 16 de noviembre, se registraron inconvenientes en servicios bancarios de Estados Unidos, relacionados principalmente con una falla técnica de JPMorgan Chase.

La institución reconoció un error de software que provocó retrasos en el procesamiento de determinadas transacciones.

Los reportes de usuarios también aumentaron en plataformas de otros bancos, entre ellos Bank of America, Wells Fargo y U.S. Bank, aunque esto no significa que todas esas entidades hayan experimentado fallas generales en sus sistemas.

Ese mismo lunes, United Airlines registró una interrupción tecnológica que afectó las salidas de algunos vuelos durante aproximadamente una hora y 40 minutos.

La aerolínea informó que el problema fue solucionado y que no existían indicios de un ataque informático.

Accidentes marítimos y espaciales también llamaron la atención

Además de las fallas tecnológicas, Estados Unidos registró otros dos acontecimientos de gran repercusión durante el mismo período.

El viernes 13 de noviembre, el buque petrolero Atlantic Asphalt chocó contra el crucero fluvial American Heritage, que se encontraba atracado en el río Misisipi, cerca de Nueva Orleans.

El impacto provocó que la embarcación turística terminara volcada, mientras sus ocupantes eran evacuados por equipos de emergencia.

Las autoridades informaron que todas las personas a bordo sobrevivieron, aunque 32 tuvieron que ser trasladadas a hospitales.

Posteriormente, el domingo 15 de noviembre, un cohete Vulcan, operado por la empresa United Launch Alliance, sufrió una falla durante una misión que buscaba colocar en órbita 40 satélites del proyecto Amazon Leo.

El incidente se produjo aproximadamente 10 minutos después del despegue desde Cabo Cañaveral, Florida, e impidió completar la misión.

La empresa confirmó la pérdida de los satélites y anunció una investigación para determinar las causas de la anomalía.

¿Existe alguna relación entre las fallas?

La cercanía entre estos acontecimientos ha generado atención sobre la estabilidad de los sistemas tecnológicos utilizados en sectores esenciales de Estados Unidos.

Sin embargo, no existen evidencias de que los problemas registrados en la NSA, Microsoft, la FAA, JPMorgan Chase y United Airlines estén relacionados entre sí.

En el caso de la FAA, las autoridades estadounidenses identificaron problemas en los equipos de telecomunicaciones, mientras que JPMorgan Chase atribuyó sus dificultades a un error de software.

Las empresas afectadas tampoco han identificado indicios de ciberataques en los incidentes que han investigado.

Respecto a la NSA, las fuentes citadas por CNN aseguran que todavía se trabaja para determinar el origen y alcance de la interrupción.

La caída de NSA Net incorpora así un nuevo episodio a los problemas tecnológicos registrados en Estados Unidos durante los últimos seis días, esta vez en una red utilizada para el manejo de información clasificada de una de las principales agencias de inteligencia del país.

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