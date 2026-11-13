Un buque cisterna chocó este viernes contra un crucero fluvial con pasajeros a bordo en el puerto de Nueva Orleans, en el sur de Estados Unidos.
Según los primeros reportes, había más de 120 personas a bordo del crucero que acababa de atracar en el puerto del río Misisipi.
Al menos 14 personas han sido rescatadas del río tras la colisión, según informa CBS News, socio de la BBC en Estados Unidos.
"Los equipos de emergencia están respondiendo a una colisión entre un buque de carga y un crucero fluvial", informó el gobierno de la ciudad de Nueva Orleans en su página de Facebook.
"Se ha rescatado a varias personas y las labores de búsqueda y rescate continúan", añadió.
El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, dijo en sus redes sociales que su oficina está "al tanto" del incidente: "Me dirijo a Nueva Orleans en este momento", informó.
Varias personas fueron trasladadas a hospitales, informó el servicio de ambulancias Acadian.
El servicio de rastreo de buques MarineTraffic ha confirmado que un petrolero con bandera de las Islas Marshall chocó contra el crucero American Heritage.
"Según los informes, el buque de pasajeros estaba inundándose y se le vio volcado de costado; en el momento del choque había a bordo alrededor de 129 pasajeros, además de los miembros de la tripulación", indicó MarineTraffic.
Con 160 metros, el buque de carga duplica la eslora del crucero de 81 metros.
Se está llevando a cabo una operación de rescate "a gran escala".
"Se ha rescatado a varias personas y las operaciones de búsqueda y rescate siguen en curso", informó el Departamento de Bomberos de la ciudad de Luisiana.
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