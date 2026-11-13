Microsoft 365, Outlook y Teams sufrieron una caída que afectó a miles de usuarios en Estados Unidos este jueves 12 de noviembre, según el sitio de monitoreo de interrupciones Downdetector.com.

Se registraron más de 130.000 reportes de personas con problemas en Outlook a las 13:27 (hora del Este de EE.UU.), según Downdetector, que rastrea las interrupciones a partir de reportes de estado de distintas fuentes. La cantidad real de usuarios afectados puede variar.

Microsoft había informado más tempranp que había solucionado una falla en Teams que afectaba a usuarios de América del Norte y que el impacto estaba completamente resuelto.

Más tarde, la empresa señaló que el problema también podría afectar la conectividad de los servicios de Microsoft 365 para usuarios de otras regiones.

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Miles de usuarios reportaron dificultades para acceder al correo y a las plataformas de trabajo de Microsoft

Downdetector registró más de 46.000 reportes de usuarios con problemas en Microsoft 365 y unos 3.000 de usuarios con dificultades para acceder a Teams.

“Estamos explorando de manera intensiva todas las vías posibles para reducir el impacto”, indicó Microsoft en un comunicado.

La empresa agregó que su equipo suspendió todas las implementaciones, está desviando tráfico adicional fuera de la infraestructura afectada y reiniciando los servidores comprometidos para volver a ponerlos en servicio.

El loogotipo del asistente de inteligencia artificial Claude Mythos, de la compañía Anthropic, en la pantalla de un teléfono móvil el 10 de junio de 2026 en Bruselas

OpenAI indicó que investiga un problema con los conectores de Microsoft, por el cual las nuevas conexiones podrían no funcionar y las herramientas no operan con normalidad.

Por su parte, Anthropic informó que identificó un problema en un proveedor externo que afecta a su conector de Microsoft 365.

"Mientras trabajamos para mitigar el impacto, hemos confirmado que el problema puede afectar a la conectividad del servicio de Microsoft 365 para los usuarios de cualquier región", escribió la propia compañía en un mensaje en X.

Según explicó, una parte de la infraestructura en "múltiples regiones" ha experimentado una "carga elevada", que se ha traducido en errores de conectividad.

El portal especializado 'DowDetector', que rastrea este tipo de incidencias en el mundo, registró un pico de reclamaciones en torno a las 13:00 hora local (18.00 GMT) en su correo Microsoft Outlook; en Microsoft 365, una nube con suscripción a Word, Excel, PowerPoint, entre otros; su plataforma de mensajería y videoconferencias Microsoft Teams, y su inteligencia artificial (IA), Microsoft Copilot.

El gigante tecnológico ha ido detallando los pasos en los que avanzaban sus técnicos para intentar resolver la situación, que continúa investigando por el momento.

"Estamos probando un cambio de configuración para abordar un problema que está causando que los servidores fallen en las verificaciones automáticas y se vuelvan no disponibles. En paralelo, hemos iniciado un reinicio de todos los servidores afectados y estamos monitoreando a medida que regresan al servicio", apuntó en su última publicación en X.

Con Reuters y EFE

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