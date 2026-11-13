Las víctimas fatales del derrumbe de un edificio de tres pisos en Brooklyn (Nueva York) aumentaron a ocho, entre ellas dos niños, informó este jueves 12 de noviembre el alcalde de la ciudad estadounidense, Zohran Mamdani.

Al menos 17 personas, entre ellas tres bomberos, resultaron heridas, precisó Mamdani, mientras continúan las tareas de rescate entre las ruinas del edificio, que se desplomó en el barrio de Flatbush el miércoles poco después de las 16:00 (21:00 GMT).

El alcalde ordenó inspeccionar unas 100 obras en las que participan empresas vinculadas al proyecto.

“Si hay alguien, o alguna entidad, operando en esta ciudad que tenga responsabilidad en lo ocurrido, le exigiremos que rinda cuentas plenamente”, afirmó en una conferencia de prensa.

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, habla en conferencia de prensa tras el derrumbe del edificio en Brooklyn.

Según el canal de televisión 'WABC-TV,' al menos cuatro sobrevivientes, entre ellos una mujer embarazada, fueron rescatados de entre los escombros unas dos horas y media después del derrumbe.

El edificio, construido en la década de 1930, cayó sobre una obra de excavación contigua. Las autoridades todavía desconocen cuántas personas había en el lugar y dentro del inmueble.

El jefe de bomberos de Nueva York, John Esposito, declaró que los equipos de rescate necesitarán varios días para despejar el sitio y encontrar “posibles víctimas”.





Unas 250 personas, entre bomberos y personal médico, fueron movilizadas, y perros de rescate recorrieron los escombros durante toda la noche.

La comisionada del Cuerpo de Bomberos, Lillian Bonsignore, aseguró que la búsqueda no se detendrá pese a las fuertes lluvias previstas para la tarde del jueves.

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Víctimas de varios países

Entre los muertos y heridos hay personas de México, Colombia, Ecuador y Trinidad, indicó Mamdani. Dos de los fallecidos eran obreros de la construcción, agregó.

El alcalde contó que algunos trabajadores que sobrevivieron se sumaron a los bomberos para sacar a sobrevivientes de entre los escombros, y agradeció a “quienes corrieron hacia el peligro cuando el edificio se derrumbó, y en las horas que siguieron”.

"Recen por el bebé"

James Williams, que trabaja en una fiambrería ubicada enfrente del edificio, dijo que durante todo el miércoles escuchó fuertes golpes en la obra y que, al mirar hacia afuera, vio caer ladrillos. “Dos minutos después, el edificio se derrumbó”, relató.

Cuando la construcción se vino abajo y dejó al descubierto el inmueble vecino, Williams vio a una mujer en una escalera. “No había nada que pudiera hacer”, expresó con la voz quebrada.





Clientes y estilistas de una peluquería cercana salieron corriendo luego del derrumbe.

“Escuchamos el estruendo, salimos todos corriendo y vimos humo y polvo por todos lados”, dijo la estilista Brigitte Anama.

Anama vio a los rescatistas sacar a personas de los escombros, entre ellas lo que parecía ser un niño.

“La gente decía: ‘Recen por el bebé, recen por el bebé’”.

Dervie Mapp, que vive junto a la obra, señaló que ella y otros vecinos se quejaron durante meses del proyecto. Su arrendador llevó ingenieros al edificio, pero los residentes nunca recibieron un informe de inspección, afirmó.





Un obrero ecuatoriano, entre los fallecidos

El Consulado de Ecuador en Nueva York informó que José Luis Caguana Cosquillo, de nacionalidad ecuatoriana, figura entre las víctimas fatales.

Su hermano, Carlos Caguana, declaró al canal 'WNBC-TV' que murió mientras trabajaba en la obra. Era un inmigrante ecuatoriano que llevaba unos seis años en Estados Unidos y tenía una esposa embarazada y un hijo pequeño, contó.

“Él era el único sostén de la familia. Ahora que no está, ella está atravesando un dolor inmenso”.

Inspectores detectaron infracciones en la obra este año

El comisionado de Edificios de Nueva York, Ahmed Tigani, indicó el miércoles que los obreros estaban excavando el terreno baldío contiguo cuando el edificio cedió. El Departamento de Edificios de la ciudad investiga las causas del derrumbe.

El departamento informó en un comunicado que en marzo emitió una orden de suspensión de obra luego de que los inspectores concluyeran que el edificio contiguo estaba siendo demolido sin protección superior adecuada, como redes para resguardar a los edificios vecinos.

Integrantes del Cuerpo de Bomberos de Nueva York y equipos de emergencia buscan víctimas entre los escombros, un día después del derrumbe de un edificio en Brooklyn, Nueva York.

En abril, los inspectores comprobaron que la demolición se había reanudado en violación de la orden. En mayo se autorizó la continuación de los trabajos tras la corrección de los problemas, según el departamento.

En julio, varios edificios de Manhattan fueron evacuados después de que cedieran columnas de soporte dentro de un rascacielos que fue sede de la empresa farmacéutica Pfizer.

Con AP y Reuters

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