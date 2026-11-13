Lo esencial:
- Los enviados de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner mantuvieron una reunión con el mandatario ruso, Vladimir Putin, en Moscú, y tienen previsto encontrarse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Dublín.
- Putin propuso a los emisarios estadounidenses que se organice una misión humanitaria ruso-ucraniana para evacuar a civiles en la ciudad de Kostiantynivka, en el este de Ucrania.
- Witkoff y Kushner destacaron progresos tras los diálogos en Abu Dabi y todas las partes se mostraron abiertas a incluir a Europa en una futura ronda de conversaciones.
- Rusia y Ucrania intercambiaron ataques contra sus respectivas capitales, un día después de que terminaran las dos jornadas de conversaciones trilaterales en Abu Dabi.
A continuación, las principales noticias de este jueves 12 de noviembre relacionadas con la invasión rusa a Ucrania y las nuevas mediaciones de EE. UU. para poner fin al conflicto:
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