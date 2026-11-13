Traición, espionaje corporativo y desarrollo de alta tecnología. Las infidelidades suelen ser asuntos privados, pero la de Jensen Huang tiene implicaciones globales y repercusiones que se están extendiendo por Washington.

La continuidad en el cargo del CEO de Nvidia está en entredicho. El consejo de administración del gigante estadounidense de los semiconductores se reunió el miércoles 11 de noviembre para debatir su futuro, según una fuente citada por la agencia de noticias Reuters. Un giro significativo con respecto a la posición expresada apenas unos días antes, cuando la compañía manifestó su confianza en el director ejecutivo y en su equipo directivo.

En el Capitolio, tanto demócratas como republicanos exigen investigaciones. El Departamento de Justicia ha abierto su propia pesquisa, mientras Nvidia lleva a cabo una revisión interna.

No es para menos. Algunos expertos sostienen que los chips de Nvidia forman parte de una tecnología que transformará la civilización humana al dotar a las computadoras de una inmensa capacidad de creación y análisis. Trump ha señalado en varias ocasiones que “quien gane en inteligencia artificial, lo gana todo”. Nvidia constituye la columna vertebral de los planes de Estados Unidos para dominar este campo, mientras crece la carrera frente a China.

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Archivo: el presidente estadounidense Donald Trump (izquierda) habla con periodistas tras una reunión sobre superinteligencia con ejecutivos de tecnología en la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 29 de septiembre de 2026 (reeditado el 10 de noviembre de 2026). El consejo de administración de Nvidia ha iniciado una investigación independiente sobre los informes que indican que Jensen Huang fue objetivo de una operación de inteligencia extranjera, después de que admitiera haber mantenido una relación con una empresaria a la que los servicios de inteligencia estadounidenses sospechan que es espía de China.

Ahora, la nueva reunión que baraja la continuidad o no de Henseng llega después de que dos informaciones sacudieran la imagen pública y la posición interna del empresario de 63 años. La primera apuntaba a una relación extramatrimonial con Alice Huang, una empresaria china investigada por las autoridades estadounidenses por sus presuntos vínculos con operaciones de transferencia de chips avanzados de Nvidia a empresas de China. La segunda, publicada por ‘The New York Times’, señalaba que Jensen Huang habría mantenido otra relación con Kimberly Powell, una ejecutiva de la compañía que se encontraba bajo su supervisión directa.

El escándalo ha puesto al consejo ante una decisión especialmente delicada: mantener al hombre que convirtió Nvidia en una pieza central de la revolución de la inteligencia artificial o apartarlo para proteger la reputación, la estabilidad y los intereses de la empresa.

Pero las consecuencias potenciales van mucho más allá de Silicon Valley. La controversia amenaza con alcanzar al propio Washington, donde Huang mantiene una relación cercana con el presidente Donald Trump y donde el futuro de Nvidia está estrechamente ligado a la estrategia estadounidense para competir con China.

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Una crisis de liderazgo en una empresa sin sucesor claro

Huang cofundó Nvidia en 1993 y durante más de tres décadas ha sido el principal arquitecto de su transformación en el proveedor dominante de procesadores utilizados para desarrollar y entrenar sistemas de inteligencia artificial. Su liderazgo ha estado asociado tanto a la estrategia tecnológica como a las relaciones comerciales y políticas que han impulsado el crecimiento de la compañía.

Su eventual salida abriría un vacío difícil de cubrir. Huang posee aproximadamente el 3,6 % de las acciones de Nvidia y mantiene una estructura de gestión muy centralizada, con decenas de directivos que dependen directamente de él. La empresa no cuenta con un sucesor evidente para asumir de inmediato el control de una organización cuya capitalización bursátil supera los cuatro billones de dólares.

Los estatutos de Nvidia permiten destituir al director ejecutivo con o sin causa justificada mediante una votación mayoritaria del consejo, integrado por 11 miembros. Todos, salvo Huang, son considerados independientes. Según Reuters, los consejeros independientes han recurrido al bufete Wachtell, Lipton, Rosen & Katz para realizar una investigación externa sobre el caso.

Archivo: el fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, llega a un banquete de Estado en honor al presidente estadounidense Donald Trump y al presidente chino Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, el 14 de mayo de 2026. El consejo de administración del gigante de los semiconductores Nvidia anunció el 8 de noviembre de 2026 la apertura de una investigación contra el director ejecutivo y cofundador Jensen Huang, tras reconocer este una relación extramatrimonial con una mujer que, según funcionarios estadounidenses, trabajaba para la inteligencia china.

La posibilidad de una transición también habría comenzado a contemplarse fuera de la compañía. ‘Bloomberg’ reportó que el consejo trabaja con una firma externa para identificar posibles sustitutos. Entre los nombres mencionados figura Colette Kress, directora financiera de Nvidia, como posible responsable interina, mientras que Ian Buck, al frente de una división clave para los clientes de centros de datos, aparece entre los posibles candidatos a largo plazo.

La incertidumbre se produce, además, a pocos días de que Nvidia presente sus resultados trimestrales, previstos para el próximo 17 de noviembre. La compañía afronta así un momento especialmente sensible para tranquilizar a los inversores y demostrar que su estrategia no depende exclusivamente de una sola persona.

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De un escándalo privado a un problema de seguridad nacional

El elemento que ha elevado la controversia a una dimensión geopolítica es la figura de Alice Huang. La empresaria, vinculada a Megaspeed, una compañía de centros de datos con sede en Singapur y cliente de Nvidia, está bajo escrutinio de las autoridades estadounidenses por sus presuntos vínculos con operaciones destinadas a facilitar el envío de chips avanzados a empresas chinas.

Según fuentes citadas por ‘The New York Times’ y recogida por la agencia estadounidense de noticias AP, los servicios de inteligencia de EE. UU. habrían concluido que Alice Huang espió para China. Las autoridades investigan si Megaspeed eludió las restricciones estadounidenses a la exportación de semiconductores y si se utilizaron intermediarios para hacer llegar tecnología sensible a usuarios en territorio chino.

La investigación del Departamento de Comercio fue remitida al Departamento de Justicia, cuya División de Seguridad Nacional examina posibles infracciones de las leyes de control de exportaciones. La pesquisa incluye a Megaspeed y a Alice Huang, según fuentes citadas por Reuters y AP. Beijing rechaza las sospechas y ha calificado las acusaciones de espionaje de infundadas.

Archivo: captura de pantalla de una grabación de video de CTI, obtenida el 9 de noviembre de 2026, muestra a una mujer —identificada por Reuters como Alice Huang tras una comparación con una fotografía obtenida por separado— durante una cena con el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang (vestido de negro), en un restaurante en Taipéi, Taiwán, el 22 de mayo de 2025.

Jensen Huang reconoció en un memorando dirigido a los empleados que había sido infiel a su esposa y asumió la responsabilidad por sus actos, aunque no ofreció detalles sobre la relación con Alice Huang. Según las declaraciones atribuidas a Donald Trump, el empresario aseguró que desconocía cualquier supuesto vínculo de la mujer con los servicios de inteligencia chinos.

El consejo de Nvidia, por su parte, sostuvo inicialmente que no tenía motivos para creer que la seguridad nacional o los secretos empresariales de la compañía se hubieran visto comprometidos. Sin embargo, la coincidencia entre la relación personal, las investigaciones sobre la transferencia de chips y la posición estratégica de Nvidia ha convertido el caso en un asunto de interés para las autoridades estadounidenses.

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Trump y Huang: una relación bajo presión

La controversia también amenaza con complicar la relación entre Huang y Donald Trump. El mandatario estadounidense ha presentado al empresario como una figura clave para consolidar el liderazgo tecnológico y económico de Estados Unidos. Ambos han mantenido contacto frecuente desde que cenaron juntos en Mar-a-Lago a comienzos de 2025, y Huang llegó a acompañar a Trump en el avión presidencial durante una visita de Estado a la capital china.

Trump ha elogiado públicamente al fundador de Nvidia, a quien atribuye un papel decisivo en el desarrollo de la industria estadounidense de inteligencia artificial. El mes pasado, además, le concedió la Medalla Nacional de Ciencia. Cuando fue preguntado por el escándalo, el presidente afirmó que había hablado con Huang y expresó su confianza en que saldría bien parado.

“Creo que saldrá bien parado”, declaró Trump, quien añadió que el empresario le había asegurado que no tenía conocimiento de que Alice Huang fuera presuntamente una espía.

: El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dan la mano en un evento de "Inversión en Estados Unidos" en Washington, D.C., EE. UU., el 30 de abril de 2025.

La cercanía entre ambos explica por qué el caso puede convertirse en un problema político para la Casa Blanca. Nvidia no es una compañía tecnológica más: sus procesadores son esenciales para el desarrollo de la inteligencia artificial, una industria que Trump ha situado en el centro de su agenda económica y de seguridad nacional. La empresa también ha contribuido al acercamiento entre el Gobierno y el sector tecnológico, en un momento en que Washington busca acelerar la construcción de centros de datos y reforzar la producción nacional de semiconductores.

La exposición política es todavía mayor por las contribuciones económicas de la compañía. Nvidia donó 25 millones de dólares para ayudar a financiar la construcción del salón de baile de la Casa Blanca durante el mandato de Trump. En este contexto, cualquier sospecha sobre la seguridad de la empresa o sobre la influencia de intereses extranjeros podría alimentar las críticas a la relación entre la Administración y las grandes corporaciones tecnológicas.

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El Congreso aumenta la presión por las exportaciones a China

El escándalo llega, además, en un momento de creciente tensión política sobre la posibilidad de vender semiconductores estadounidenses al mercado chino. Huang ha defendido que Nvidia pueda comercializar determinados procesadores menos avanzados en China, como los H200, con el argumento de que mantener a los clientes del gigante asiático dentro del ecosistema tecnológico estadounidense evitaría que recurran a competidores locales.

Esa posición ha generado resistencia en Washington. Legisladores de ambos partidos han reclamado explicaciones sobre las operaciones de Nvidia y el alcance de las exportaciones de sus chips. La senadora demócrata Elizabeth Warren, de Massachusetts, ha pedido que Huang comparezca ante el Comité Bancario del Senado para responder a preguntas sobre su defensa de una flexibilización de las restricciones comerciales.

Archivo-Fachada del Capitolio, sede del Congreso de Estados Unidos, mientras los legisladores negocian un plan de rescate económico por el Covid-19. En Washington, EE. UU., el 17 de diciembre de 2020.

En un comunicado, Warren afirmó que Nvidia habría obtenido autorizaciones para exportar cientos de miles de chips avanzados de inteligencia artificial a China, incluso a empresas con presuntos vínculos con el Ejército chino. La senadora también sostuvo que la relación de Huang con Alice Huang plantea preguntas sobre la posible conexión entre sus actividades personales y las operaciones comerciales de la compañía.

La controversia podría reforzar a quienes defienden una política más restrictiva frente a China. Si las autoridades concluyen que existieron fallos en los controles de exportación o que tecnología estadounidense terminó en manos de usuarios no autorizados, aumentará la presión para endurecer las normas y limitar todavía más el acceso chino a los semiconductores de última generación.

Para la Administración Trump, el dilema es complejo. Por un lado, necesita que Nvidia siga siendo competitiva y que Estados Unidos mantenga su ventaja en inteligencia artificial. Por otro lado, no puede ignorar las preocupaciones de seguridad nacional ni las acusaciones de que tecnología estratégica podría haber llegado a China a través de redes de intermediarios.

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Una crisis que puede trascender a Nvidia

La eventual salida de Huang no resolvería necesariamente las preguntas que han surgido en Washington. La investigación sobre Megaspeed, las posibles transferencias de chips y la política de exportaciones seguirá su propio curso, independientemente de quién ocupe la dirección ejecutiva de Nvidia.

El caso también pone de manifiesto hasta qué punto la estrategia estadounidense en inteligencia artificial depende de un reducido grupo de empresas privadas y de sus máximos dirigentes. Nvidia se ha convertido en una infraestructura crítica para la economía digital, pero también en un actor central de la competencia tecnológica entre las dos mayores potencias mundiales.

Por eso, la decisión del consejo no se limita a determinar el futuro profesional de Jensen Huang. También pondrá a prueba la capacidad de Nvidia para separar su gobernanza empresarial de las relaciones personales de su fundador, mientras intenta preservar la confianza de los mercados y de las autoridades estadounidenses.

Si Huang permanece en el cargo, tendrá que demostrar que las controversias no han comprometido la seguridad ni la credibilidad de la compañía. Si sale, Nvidia deberá afrontar una transición de liderazgo en plena carrera por la inteligencia artificial. En ambos escenarios, Washington tendrá que responder a una cuestión más amplia: cómo proteger los intereses estratégicos de Estados Unidos cuando una parte decisiva de su ventaja tecnológica está en manos de empresas privadas con influencia económica y política global.

El desplome de las acciones: cerca de 600.000 millones de dólares evaporados

La crisis de liderazgo ya está teniendo consecuencias en los mercados. Las acciones de Nvidia cayeron alrededor de un 7 % en las primeras operaciones europeas de este jueves, mientras que los títulos habían llegado a retroceder más de un 8 % en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street, después de que ‘The Wall Street Journal’ informara que la empresa se preparaba para destituir a Huang.

“El mercado está empezando a valorar a Nvidia sin su fundador, considerándolo un desenlace probable y no un riesgo remoto”

La caída se suma a las pérdidas acumuladas desde que el consejo anunció la investigación sobre la relación del ejecutivo con Alice Huang. Según las estimaciones recogidas por Reuters y ‘The Guardian’, Nvidia habría perdido cerca de 600.000 millones de dólares en valor bursátil durante la semana, aunque otros cálculos elevan esa cifra hasta aproximadamente 685.000 millones.





El comportamiento de la acción refleja un cambio en la percepción de los inversores: la posibilidad de que Huang abandone la compañía ha dejado de considerarse un escenario remoto. “El mercado está empezando a valorar a Nvidia sin su fundador, considerándolo un desenlace probable y no un riesgo remoto”, señaló Armina Rosenberg, gestora de carteras y cofundadora de Minotaur Capital, firma que posee acciones de la empresa.

El impacto también se ha extendido al resto del sector tecnológico. Los futuros del Nasdaq retrocedieron y los títulos de compañías vinculadas al negocio de los centros de datos registraron caídas en las operaciones fuera de horario. La reacción, sin embargo, no fue uniforme: algunos competidores de Nvidia, como AMD y Broadcom, avanzaron, ante la posibilidad de que una eventual crisis de liderazgo altere el equilibrio competitivo del sector.

Más allá de la volatilidad inmediata, la preocupación central es la incertidumbre sobre la continuidad de la estrategia tecnológica de Nvidia. La empresa ocupa una posición determinante en la infraestructura mundial de inteligencia artificial y suministra procesadores a compañías como OpenAI, Anthropic y Google. Una transición abrupta podría afectar a la confianza de clientes, socios e inversores en un momento de enorme competencia por el desarrollo de esta tecnología.

Con Reuters, AP y medios locales

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