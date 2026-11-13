"Es hora de dejar de lado las palabras". Con esta invitación, el vicepresidente de Seychelles, Alix Sebastien Pillay, se sumó este jueves 11 de noviembre a las voces de los pequeños estados insulares que han pedido recortes urgentes en las emisiones de gases de efecto invernadero, durante la cumbre climática COP31 que se celebra en Antalya, Turquía.

"Para Seychelles —un archipiélago de 115 islas en el océano Índico—, la acción climática no es simplemente una prioridad ambiental", sostuvo el vicepresidente tras explicar que la nación insular está sufriendo daños por millones de dólares como consecuencia de las tormentas e inundaciones, a pesar de contribuir poco al aumento del calentamiento global.

Por ello, Pillay defendió fortalecer el fondo de la ONU para compensar las pérdidas y los daños relacionados con el cambio climático, de tal forma que las naciones insulares no vean estancado su desarrollo ni se endeuden "aún más" durante la recuperación climática.





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Un día antes, la presidenta de las Islas Marshall, Hilda Heine, describió la expansión de los combustibles fósiles como "algo que temer". "Cada nuevo pozo petrolífero que se perfora, cada pieza de carbón que se extrae, representa una amenaza para el futuro de mi país. Nadie tiene derecho a contaminar a sus vecinos”, apuntó.

Heine instó a una respuesta global "abrumadora" para ralentizar el cambio climático "o el mundo que conocemos habrá llegado a su fin”.

En la misma línea, Dalton Tagelagi, primer ministro de la pequeña isla del Pacífico Niue, resaltó los efectos del actual fenómeno de El Niño, que han provocado un aumento de las temperaturas globales, inundaciones y sequías.

"Las temperaturas del mar en el Pacífico central superan en más de tres grados los niveles normales. Es una advertencia de lo que nos espera si no reducimos las emisiones ahora", señaló.

El calentamiento del océano Pacífico es una de las principales preocupaciones de la COP31, ya que incluso una ligera variación de la temperatura afecta a los corales y frena su crecimiento, vitales para mantener los arrecifes que protegen la costa y son el fundamento de los atolones.

"El Pacífico cubre casi un tercio de la superficie de la Tierra. No puede haber un planeta sano sin un océano sano", aseguró el delegado de la COP31 para los océanos, Inia Seruiratu, quien ocupó varios cargos en el Gobierno de Fiyi, entre ellos Exteriores y Desarrollo Rural y Marítimo.

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La cumbre está codirigida por Turquía y Australia, y este último país ha fomentado la presencia de numerosos Estados isleños de Oceanía en la reunión para dar voz a sus temores y propuestas.

Este jueves es el quinto día de la cumbre, que dura dos semanas y reúne a representantes de casi 200 países con el objetivo de llegar a consensos para mejorar los avances en la lucha contra el cambio climático.

En el preámbulo de la conferencia, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), adscrita a la ONU, alertó en un informe de la inminente superación del límite de calentamiento de 1,5 °C, la meta mundial fijada en el Acuerdo de París de 2015.

Exceder esa cifra podría destruir entre el 70 y el 90 % de los arrecifes de coral. Si se sobrepasan los 2 ºC, hasta el 99 % podrían desaparecer.

Venezuela defiende la industria petrolera "como motor de desarrollo"

A su turno, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reivindicó este jueves el derecho de la nación suramericana a desarrollar su industria petrolera, un planteamiento que contrasta con los esfuerzos de otros líderes de la cumbre climática que instaron a priorizar la transición hacia fuentes de energía distintas a los combustibles fósiles.

"Defendemos nuestro derecho soberano a potenciar responsablemente nuestra industria petrolera y energética como un gran motor para el desarrollo nacional", declaró Rodríguez, antes de asegurar que "es posible crecer y proteger el medio ambiente al mismo tiempo".





Estas declaraciones se producen en medio de la creciente presión de Washington a Caracas para aumentar la extracción de crudo.

Desde que ordenó la captura del líder chavista Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha sostenido que invertir en el petróleo de Venezuela puede reforzar la seguridad nacional al aumentar el suministro de energía del hemisferio occidental, en un ambiente de precios al alza por las restricciones derivadas de la guerra contra Irán.

En este contexto, el primer ministro británico, Andy Burnham, remarcó que "es evidente para todos que si dependemos de energía que no controlamos, nos exponemos a precios que no podemos controlar", por lo que insistió en que "la transición a las energías limpias es la única vía hacia la seguridad energética".

El cambio climático se produce principalmente por la liberación de gases de efecto invernadero al quemar combustibles como el gas, el petróleo y el carbón. Así, la mitigación de este fenómeno implica ejecutar planes para reducir drásticamente la cantidad de emisiones que se liberan a la atmósfera cada año.

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Reino Unido anuncia un nombramiento inédito

En este marco, el primer ministro británico, Andy Burnham, anunció este jueves el histórico nombramiento de Madeleine Alessandri como representante especial para la seguridad climática, una de las primeras designaciones de este tipo en todo el mundo.

"El clima es una cuestión de seguridad nacional. La crisis climática no es una amenaza lejana. Ya nos afecta a todos, devastando vidas y medios de subsistencia en todo el mundo", destacó el líder laborista en la cumbre, en la que adelantó que Londres dará gran importancia a la resiliencia climática cuando asuma la presidencia del G20 en 2027.

El primer ministro británico, Andy Burnham, en la COP31, el 12 de noviembre de 2026.

Estos esfuerzos se enmarcan dentro de una "nueva era de liderazgo británico" en políticas climáticas, destacó el primer ministro, quien reafirmó el compromiso con la neutralidad de emisiones de su país para 2050.

Un informe del gobierno británico publicado a principios del 2026 advirtió de que los daños a los ecosistemas mundiales, provocados en parte por el cambio climático, podrían perturbar el suministro de alimentos y azuzar los conflictos y la migración. La nación insular importa alrededor del 40 % de sus alimentos.

China y Turquía firman un preacuerdo para desarrollar energías renovables

Beijing y Ankara anunciaron también este jueves un pacto preliminar para que el gigante asiático invierta unos 15.000 millones de dólares en la construcción de centrales de energía solar y eólica en Turquía con una capacidad total de 7.000 MW, según reveló en X el ministro de Energía turco, Alparslan Bayraktar.





El titular de Energía explicó que el objetivo "es desarrollar nuevos sistemas de almacenamiento de energía y 4.000 megavatios de infraestructura de transmisión de electricidad".

Además, el pacto "también facilitará la transferencia de tecnología, contribuyendo significativamente a la producción de equipos para turbinas eólicas" en Turquía.

Paralelamente, Ankara firmó un acuerdo para realizar un estudio con la empresa canadiense AtkinsRealis para conocer la viabilidad de la expansión del programa de energía nuclear de Turquía, ya que el país busca ampliar una planta construida por Rusia que se encuentra en construcción en su costa sur.

Esta iniciativa contempla conversaciones sobre un plan para una planta de seis unidades y 4,5 gigavatios en Turquía, según declaró a la agencia Reuters Joe St. Julian, presidente de la división nuclear de AtkinsRealis.

Los implicados estiman completar un estudio de diseño de ingeniería para 2028, antes de tomar la decisión final de inversión, añadió Joe St. Julian.

Con Reuters, EFE y AP

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