El principal hospital del sur de Gaza fue atacado otra vez por Israel en la madrugada del jueves 12 de noviembre, en un bombardeo que mató a al menos a seis palestinos, entre ellos un cirujano y un menor de 13 años, según informó el Ministerio de Salud gazatí. Además, 28 personas resultaron heridas.

Dos misiles atravesaron el techo del edificio de cinco plantas que albergaba los quirófanos del Hospital Nasser, en Khan Younis, causando graves daños, detalló el personal médico y testigos presenciales citados por las agencias Reuters y AP.

Ayman Abu Obeid, un médico que resultó herido en el ataque, relató que estaba de turno de noche en el hospital cuando una explosión arrasó la habitación donde él y otros dormían. "De repente, el mundo se puso patas arriba. Todo se oscureció de golpe", describió a Reuters desde una camilla del hospital.

"Había muchísimo humo", agregó a AP el cirujano británico Goher Rahbour, voluntario en el Hospital Nasser, quien trabajó horas antes del ataque con el sanitario fallecido, a quien describió como "un tipo encantador, alegre y sonriente".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Se trata de Rezik Abushira, un cirujano que apareció en el documental 'American Doctor', de 2026, que mostraba su trabajo junto a tres médicos estadounidenses para asistir a los palestinos en Gaza.

Dolientes transportan el cuerpo del doctor Rezik Abushira, que murió en un ataque israelí contra el Hospital Nasser de Khan Younis, el 12 de noviembre de 2026.

Cerca del centro sanitario se apreciaban varios elementos del mobiliario destrozados y equipo médico cubierto del polvo de los escombros, mientras algunos cables rotos colgaban del techo.

El departamento de cirugía, que atiende a la mitad de los dos millones de habitantes de Gaza, quedó fuera de servicio. Además, el departamento de radiología y el laboratorio también suspendieron su funcionamiento debido a los daños en el edificio, según reportó Ahmed al-Farra, médico y director general del hospital.

El jefe sanitario alertó de que otros centros médicos cercanos no están equipados para practicar el tipo de "cirugías especializadas" que ofrece el Hospital Nasser, por lo que los pacientes deben "enfrentarse a un destino incierto". "Aquí nadie está a salvo", zanjó.

Leer tambiénGaza busca a sus muertos bajo los escombros un año después de la "tregua"

Más de una decena de palestinos asesinados en 24 horas

Seis palestinos más murieron el jueves en ataques separados del Ejército israelí. Dos de las víctimas perecieron tras un ataque aéreo contra un automóvil en la calle Al.Baraka de Deir el-Balah, en el centro de Gaza, según el Hospital de los Mártires de Al Aqsa de dicha ciudad.

En circunstancias similares, fueron asesinadas otras dos personas que se encontraban en un vehículo que fue impactado cerca de la entrada del Hospital Shifa, según denunció el centro hospitalario, que además reportó varios heridos por disparos desde un dron contra un edificio residencial en el mismo barrio.

El Ejército de Israel negó haber atacado las inmediaciones del Shifa y apuntó que solo bombardeó una vez la zona, con un presunto miembro de Hamás como objetivo, según reportó la agencia EFE.

Paralelamente, otra persona murió por disparos israelíes en el campamento de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza, y una más fue víctima de un ataque aéreo israelí cerca de un cementerio en Jabalia, al norte del enclave, según informaron los servicios médicos, lo que eleva el número de muertos el jueves a al menos 12.

Un hospital bombardeado siete veces

Desde el comienzo de la invasión en Gaza, el Ejército israelí ha atacado el complejo hospitalario Nasser al menos siete veces, de acuerdo a los responsables del centro.

El embate más letal ocurrió en agosto de 2025, cuando el hospital fue blanco de un bombardeo doble que causó la muerte de 22 personas, entre ellas periodistas y trabajadores sanitarios.

Los antecedentes se remontan al 17 de diciembre de 2023, dos meses después del inicio de la devastadora ofensiva, cuando un proyectil israelí mató a una niña de 12 años que trataba de recuperarse en el pabellón de pediatría de la amputación de una pierna por otro ataque previo.

Dos meses después, las tropas israelíes emprendieron un asedio en los alrededores del hospital que se prolongó por semanas, con tres días seguidos de ataques directos entre el 13 y el 15 de febrero.

Otro par de bombardeos entre marzo y mayo de 2025 derivó en la muerte de cuatro pacientes y dejó al menos una veintena de heridos.

El personal hospitalario inspecciona los daños en el interior del hospital Nasser tras el bombardeo israelí del 12 de noviembre de 2026.

Los ataques contra hospitales son considerados crímenes graves según el derecho internacional, concretamente por los Convenios de Ginebra. Además, el artículo 8 del Estatuto de Roma estipula como crimen de guerra dirigir intencionalmente ataques contra hospitales y lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean utilizados con fines militares.

"Los centros sanitarios de Gaza son vitales para su población. Deben ser protegidos. Nunca deben ser militarizados ni atacados", declaró este jueves el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La Junta de Paz liderada por el presidente estadounidense Donald Trump, que supervisa el acuerdo de alto el fuego y un plan de paz más amplio, instó tanto a Israel como a Hamás a respetar el pacto, en una inusual respuesta a un ataque individual.

Un informe de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Unión Europea, publicado en abril de 2026, estimó en más de 1.800 los centros médicos en Gaza destruidos parcial o totalmente desde que comenzó el conflicto.

Leer tambiénGaza: ataques israelíes en Khan Younis dejan muertos y heridos cerca de campamentos de desplazados

Israel afirma que era un ataque legítimo

Como es habitual, el Ejército israelí justificó su bombardeo –lanzado pese a la supuesta tregua en vigor–, alegando que el objetivo era Muhammad Abu Ismail, a quien describió como "el comandante de la Brigada Khan Younis de Hamás" y acusó a los militantes del grupo islamista de convertir el centro médico "en un cuartel general y operar desde allí".

Hamas negó esos señalamientos, aunque no se pronunció de inmediato sobre si algún líder del grupo había sido herido o muerto en el ataque.





En relación con la ofensiva contra el vehículo en Deir el-Balah, la entidad castrense israelí declaró que alcanzó a un militante de Hamás, sin ofrecer más detalles sobre la identidad o el rango. Además, no se pronunció sobre el tiroteo mortal en el campamento de refugiados de Bureij.

El bombardeo contra el Hospital Nasser es la última operación israelí que viola el alto el fuego vigente desde octubre de 2025. Si bien la tregua detuvo los principales combates, no logró frenar totalmente los ataques israelíes, que ocurren a diario, ni asegurar el desarme de Hamás.

Al menos 1.600 palestinos y cinco soldados israelíes han muerto desde que entró en vigor el alto el fuego, lo que eleva a más de 74.600 las víctimas en Gaza desde que empezó la brutal invasión israelí en octubre de 2023, según el Ministerio de Salud de la Franja.

El Gobierno israelí choca con la oposición por ataques en Gaza

Los continuos ataques en Gaza en plena formación del nuevo Gobierno en Israel ha abierto una nueva disputa entre el gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu y la oposición.

El ministro de Defensa en funciones, Israel Katz, sostuvo en un comunicado este jueves que no necesita autorización "de ninguna autoridad jurídica para ordenar" al Ejército israelí "que ejecuten ataques selectivos en Gaza, operaciones defensivas y ofensivas en el Líbano; el mantenimiento de una zona de seguridad en Siria (…) o la evacuación de un barrio utilizado por terroristas en Hebrón (Cisjordania)".

El primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu (izquierda), y el líder de la oposición israelí y exjefe militar, Gadi Eisenkot.

La declaración fue difundida un día después de que el líder opositor israelí Gadi Eisenkot solicitara al primer ministro en funciones que no emprendiera acciones militares sin "una amenaza directa e inmediata" hasta que haya un nuevo Gobierno.

La solicitud responde a las sospechas de que Netanyahu pretenda desencadenar una nueva guerra para frustrar la formación de una coalición rival. El mayor temor es que lance un ataque en Irán para reactivar el conflicto a gran escala y entorpecer la llegada de un nuevo Ejecutivo.

"La seguridad de Israel no se encuentra en un estado de transición, ni depende de procesos políticos que puedan estar desarrollándose de forma paralela", insistió el ministro Katz.

Leer tambiénEl presidente de Israel elige a Gadi Eisenkot, rival de Netanyahu, para formar gobierno

Eisenkot recibió el domingo el encargo de formar Gobierno por parte del presidente israelí, Isaac Herzog, con el respaldo de 67 diputados, incluidos los 19 de las formaciones árabes. A partir de entonces, dispone de un plazo de 28 días, prorrogables otros 14, para lograr ese cometido.

Con Reuters, EFE y AP

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más