“No más alzas de combustibles” y “paro nacional”. Estas son las principales proclamas que se ven escritas en banderas de Chile o cristales de los vehículos parados protestando en las rutas.

Sobre ese asfalto caliente bajo una ola de calor de más de 30º Celsius en buena parte de Chile, miles de transportistas se agolpan en diferentes puntos a lo largo del país para reclamar la intervención del gobierno y frenar las alzas en los combustibles.

Las bocinas atronadoras marcan el ritmo de la protesta. Suenan desde los vehículos de los manifestantes y desde los que circulan lentamente para sobrepasar los bloqueos parciales, apoyando un paro que comenzó con camioneros independientes y ahora agrupa diversos sectores del transporte que, de una u otra manera, ven mermados sus beneficios al tener que pagar más para llenar sus estanques.

“¡Ya no dio más, ya no dio más!”, dice a France 24 el camionero Miguel Ángel Navarro, quien junto a más de 150 camiones, taxis y autobuses mantiene su punto de protesta en el acceso a la ciudad costera de Valparaíso representando a la agrupación Fedequinta, perteneciente a la región homónima.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El alza continua de céntimos de dólar cada tres semanas desde junio ha colmado la paciencia de unos transportistas a los que apenas les renta encender sus vehículos para trabajar.

“Se fueron juntando durante todo el año y ya el vaso se llenó completo de agua, llenó la última gota y se rebalsó”, señala Navarro con impotencia.

Leer tambiénChile: el Gobierno de Kast y su crisis con los transportistas

Bola de nieve

Desde que el gobierno ultraderechista de José Anotonio Kast asumió el poder el pasado marzo, el precio del combustible en Chile ha ido repuntando.

El economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Ortíz, explica a France24 que sus estimaciones son de un aumento desde entonces de 76,4% para el diésel y de 38,3% para la gasolina de 93 octanos.

Siendo Chile un país que importa la totalidad de su combustible, el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán que disparó los precios del petróleo a nivel mundial golpeó duro el sector del transporte en el país andino.

Entonces, el gobierno decidió no utilizar los mecanismos de amortiguación de precios para el combustible que existen en Chile, que permiten intervenir las alzas con dinero público para limitar el efecto del alza en el bolsillo ciudadano.

Y de un día para otro los precios del diésel y la gasolina registraron el mayor incremento de la historia del país.

Desde entonces y hasta junio el precio se reguló, pero el fracaso en las negociaciones de paz y la continuidad del conflicto en Oriente Medio volvieron a encarecer el petróleo. Eso se tradujo hasta la fecha en seis alzas consecutivas del precio del combustible en Chile.

“El diésel llega al nivel más alto de la serie histórica” en la actualidad, comenta Ortíz.}

Leer tambiénChile: miles de jubilados pierden sus ahorros tras la apuesta fallida de los fondos de pensiones

No solo camiones

En medio de este escenario, del que transportistas independientes ya se quejaban hacía semanas, se concretó el paro nacional.

Y es justo en medio de ese paro nacional, que se anuncia un nuevo incremento del precio de combustibles.

No solo son los camioneros independientes. En tres días numerosos sectores cuya actividad implica movilización se han sumado. En algunas rutas hay autobuses interregionales, vehículos de transporte escolar, taxis, grúas, camiones de reparto de gas…

Todos tienen que repostar sus vehículos para trabajar, por eso piden al gobierno un congelamiento de las tarifas por cuatro meses y la eliminación del último aumento de 40 pesos (0,35 dólares) que entró en vigor este jueves.

Un camionero iza una bandera chilena durante un bloqueo de carretera durante una protesta contra el aumento del precio del diésel, en Santiago, Chile, el 10 de noviembre de 2026.

El descontento al volante aumenta, como afirma a France24 el taxista Jorge Díaz, en Santiago, donde tiene su taxi parado porque ya no es rentable salir a trabajar con los actuales precios.

“Lo único que estamos viendo en la clase media, en la clase trabajadora como yo, como taxista, es que lo único que hacen es sacarnos plata (…) es algo que ya no se puede soportar”, dice.

Reconoce que votó por Kast en las elecciones, pero a día de hoy, indica que el actuar del gobierno es “una decepción total”.}

Leer tambiénDirecto a… Santiago y Kast podría perseguir a los implicados en el estallido de 2019

Más allá del combustible

El paro nacional está capitalizando el descontento social contra el gobierno de Kast, que registra una aprobación del 20% y una desaprobación en dos de cada tres chilenos, según las encuestas.

Se nota en el apoyo de los conductores particulares, que aguantan largas filas en las rutas para sortear los puntos de protesta, pero hacen sonar sus bocinas en apoyo cuando pasan por el lugar.

El alza de combustibles solo es una parte de la crítica social al Ejecutivo, explica a France24 el economista Jorge Berríos, socio de la firma LKP Consulting, quien considera que más allá del descontento por los precios, la protesta también tiene un componente político ante un escenario desfavorable económicamente en Chile.

“La economía va a crecer este año posiblemente cero, con una inflación cercana al 4,7% (superior a las proyecciones). Alza en los combustibles. La expectativa económica es pesimista, la expectativa de los empresarios es pesimista. Se juntan demasiadas cosas, ya está tocando el bolsillo muy fuerte. Lógicamente se inicia toda esta secuencia”, comenta.

Camioneros bloqueando la Ruta 5 Norte para protestar por el continuo aumento del precio del combustible, vinculado a la volatilidad geopolítica mundial, en Pozo Almonte, Chile, el 11 de noviembre de 2026.

A pesar de los tres días de paro nacional, los líderes gremiales han estado acudiendo al Palacio de La Moneda cada día para negociar con el gobierno. Hay disposición a negociar, comentan cuando salen de las reuniones, pero no se alcanzan las peticiones.

Tras la segunda jornada, desde La Moneda se ingresó al Congreso un proyecto para congelar el precio del combustible hasta febrero, menos de lo que piden los manifestantes, y anular el alza de esta semana y dar por cerrado el asunto antes de que Kast inicie este viernes su gira por Asia para visitar Vietnam, China y Japón, y acudir al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“No hay excusas para estar entorpeciendo el libre tránsito en las carreteras”, dijo tras anunciar las medidas el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

Pero el paro continúa y gana fuerza. Las conversaciones se mantienen, pero el margen de maniobra del gobierno es escaso ante la estrechez fiscal del Estado.

“El rubro de los camioneros es muy fuerte, porque puede parar Chile. (…) No es un sector que uno puede dejarlo políticamente y tomar decisiones muy drásticas porque el efecto puede ser muy grande”, afirma Berríos.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más