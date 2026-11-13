Lo esencial:

  • El papa León XIV encara una emotiva jornada en Chiclayo, que marca su regreso a la ciudad cuya diócesis lideró durante ocho años.
  • Los organizadores esperan que hasta un millón de personas participen de una multitudinaria misa en un enorme campo a las afueras de la ciudad.
  • Su agenda incluye una visita a una capilla situada en uno de los barrios más pobres de Chiclayo, cuya remodelación fue impulsada por el sumo pontífice, cuando era obispo de la diócesis.
  • Chiclayo, una ciudad de 700.000 personas en la costa norte del Pacífico peruano, aguarda con alegría y entusiasmo la llegada de su antiguo pastor.

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