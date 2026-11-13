Lo esencial:
- Luego de las reuniones de los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff con Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, EE. UU. y Ucrania confirmaron que la Unión Europea participará de la próxima ronda de negociaciones de paz, tras haber sido marginada de los diálogos trilaterales en Abu Dabi.
- De cara a esas conversaciones, Europa deberá definir en las próximas semanas a su jefe negociador y una posición común para encarar las negociaciones.
- La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, llamó a no caer en las "trampas" de Rusia y aseguró que Moscú no desea la presencia europea porque "no quiere a nadie fuerte al otro lado".
- Sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, sugirió que Rusia aún no ha decidido si acepta la participación de Europa y la supeditó a conocer las "verdaderas intenciones" europeas.
A continuación, las principales noticias de este jueves 12 de noviembre relacionadas con la guerra en Ucrania y los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto:
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