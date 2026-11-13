Los principales partidos políticos de España cerraron este jueves 12 de noviembre sus precampañas en distintas ciudades del país, a la espera del inicio oficial de la campaña este viernes, de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, comienza la campaña con la mayoría de las encuestas en contra. El pasado 5 de octubre, anunció la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas, nueve meses antes del final previsto de la legislatura, luego de que el Congreso votara en contra de dos decretos sobre vivienda impulsados por el Gobierno.

El Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo lidera la mayoría de los sondeos y, junto al ultraderechista Vox, superaría los 176 escaños necesarios para obtener la mayoría absoluta. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el organismo público de encuestas, es la excepción y da ventaja al Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

El líder del opositor Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, muestra una copia de su programa para las próximas elecciones generales, llamado 'Contrato con España', el 19 de octubre de 2026 en Madrid

La última encuesta de la agencia de investigación 40dB para el diario ‘El País’ y la ‘Cadena SER’, publicada el 9 de noviembre, le otorga al PP el 31,9% de los votos, al PSOE el 29,9% y a Vox el 18%.

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Para Juan Luis López Aranguren, profesor de Relaciones internacionales y Derecho Internacional Público, adelantar las elecciones fue “una forma de intentar minimizar los daños”.

En diálogo con France 24, explica que convocar “cuando todavía tenía cierta capacidad de movilización dentro del espectro de la izquierda” le permitiría obtener un resultado mejor que el que podría conseguir en 2027, cuando debían celebrarse originalmente las elecciones.

Por su parte, Iñaki Chaves, periodista, profesor y doctor en Comunicación y Ciencias Sociales, cree que en la decisión “se le juntaron las dos cosas”.

A su juicio, fue una salida forzada y una apuesta calculada al mismo tiempo. Según explica a France 24, la derecha y la extrema derecha ya llevaban tiempo presionando, y los socios del Gobierno habían empezado a cuestionar la continuidad de la legislatura.

“Si Pedro Sánchez tiene algo es que es un muy buen estratega”, afirma. Para el analista, en las circunstancias en las que se encuentra el país, adelantar las elecciones era “la mejor opción”.

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Un sobreviviente frente a un Vox en alza

Los dos analistas recuerdan que Sánchez fue dado por perdido en otras oportunidades.

“A nivel político, Sánchez es un superviviente absoluto”, dice López Aranguren, quien describe una “idea mítica de que es el mago que puede sacar un conejo de la chistera”.

Para Chaves, en cambio, esta vez la diferencia es Vox, que según él “ha subido peligrosa e incomprensiblemente” y hoy condiciona al PP.

En su opinión, las chances del PSOE pasan por movilizar:

“Si aumenta la participación, aumentan las posibilidades de los partidos de izquierda”. También advierte sobre el peso del sistema electoral, que reparte escaños por provincia y castiga a los partidos minoritarios.

Sin embargo, López Aranguren encuentra un problema en esa estrategia. Aunque el PSOE crezca, lo haría absorbiendo votos de otras fuerzas de izquierda:

“Estaría fagocitando a todos los partidos de izquierdas. Así que con todo ello no conseguiría una mayoría suficiente para gobernar”.

La vivienda, una bandera que se volvió en contra

El Gobierno quiso hacer de la vivienda el tema central de campaña, pero para López Aranguren la idea era "muy peligrosa": Sánchez gobierna hace ocho años y “la situación de la vivienda ha sido cada vez más complicada”.

El discurso sobre la vivienda sufrió además un golpe dentro del propio partido. Montse Mínguez, portavoz del PSOE, renunció el pasado 16 de octubre tras la publicación de informaciones sobre los negocios inmobiliarios de su pareja. Mínguez había defendido la legalidad de esas actividades y aseguró que la empresa familiar no había desalojado a personas vulnerables. Según López Aranguren, el caso “le estalló un poco en la cara al PSOE”.

A eso se sumó el choque de trenes del 28 de octubre en Urda, Toledo, que dejó 69 muertos y alrededor de un centenar de heridos. Se trata del segundo accidente mortal en la línea Madrid-Sevilla en menos de un año: el anterior había causado 46 muertes.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, renunció el 3 de noviembre al cargo y también a su candidatura. Para López Aranguren, entre una crisis y otra el PSOE fue modificando su eje de campaña “cada tres días”.

Chaves matiza la responsabilidad del Gobierno central: recuerda que la vivienda es competencia de las comunidades autónomas y sostiene que el PP gobierna 14 de las 19 comunidades y ciudades autónomas.

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Lecturas distintas sobre la huelga general

La huelga general del miércoles 11 de noviembre, convocada por los sindicatos CCOO y UGT, divide a los analistas.

Según Red Eléctrica, el operador del sistema eléctrico español, hasta las 18:00 (hora local) el consumo, que suele usarse como indicador de seguimiento, cayó cerca de un 4,9% respecto de lo previsto para un día sin huelga. La caída máxima, del 15,5%, se registró entre las 10:00 y las 11:00.

Para López Aranguren, la huelga fue un fracaso y cuestiona que los sindicatos la convocaran al final de la legislatura, luego de unos 14 años sin huelgas generales.

Chaves, en cambio, cree que fue “un espaldarazo a la izquierda”, pero no necesariamente a Sánchez, porque la protesta también apuntaba a su incapacidad para controlar los precios, “sobre todo los precios de la vivienda”.

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Encuestas en duda y socios en juego

Chaves desconfía de las encuestas en general, porque pueden “promover el voto” o desalentarlo. Sobre el CIS, considera que tiene “un sesgo socialista considerable” por la trayectoria partidaria de su director, José Félix Tezanos Tortajada, afiliado al PSOE desde 1973.

Si ningún bloque obtiene la mayoría absoluta, los partidos nacionalistas volverán a tener un peso importante. Chaves no cree que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) apoye a un gobierno de derecha, pero piensa que el partido independentista catalán de centroderecha Junts “probablemente sí”. ¿El precio? “Dinero. Transferencias. Lo que ha sido siempre”, resume.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante un acto de precampaña, el 10 de octubre de 2026 en Dos Hermanas, cerca de Sevilla

El día después

López Aranguren cree que Sánchez “ya da por perdidas estas elecciones” y busca mantenerse en la oposición como “una especie de líder de la calle” frente a un eventual gobierno de PP y Vox, a la espera de una legislatura que podría ser “muy corta y bastante conflictiva”.

Según el analista, aun perdiendo, Sánchez podría seguir al frente del partido gracias al control que construyó en estos años:

“El sanchismo ha fagocitado al socialismo”.

No obstante, con poco poder territorial, el presidente “no tiene unos cuarteles de invierno” donde refugiarse, y el analista percibe “cierto movimiento de fondo de esperar a que Sánchez se estrelle en estas elecciones para intentar hacer una refundación del partido”.

Chaves prefiere no anticipar nada. Para él, el panorama “es incierto”.

Con EFE y medios locales

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