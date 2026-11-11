El Gobierno de Francia adelantará a diciembre el incremento del salario mínimo que estaba previsto para enero de 2027, en un intento por contener las protestas sociales que desde septiembre se han extendido por el país y que tienen como principales reivindicaciones la pérdida de poder adquisitivo, el deterioro de los servicios públicos y el encarecimiento del coste de vida.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció este lunes 9 de noviembre que el salario mínimo aumentará un 1,6%, lo que permitirá elevarlo hasta los 1.502 euros netos mensuales, unos 24 euros más respecto a los 1.478 euros actuales. La decisión fue comunicada después de una reunión con representantes sindicales y organizaciones empresariales, en medio de una creciente presión sobre el Ejecutivo.

La medida busca ofrecer una respuesta inmediata al malestar de los trabajadores, pero no ha conseguido desactivar el conflicto. Las principales organizaciones sindicales consideran que el incremento es insuficiente frente al aumento de los precios y mantienen sus exigencias de una mejora salarial más significativa. La Confederación General del Trabajo (CGT), incluso, anunció nuevas jornadas de protesta para el próximo 17 de noviembre.

La decisión llega después de semanas de manifestaciones que comenzaron en septiembre con movilizaciones estudiantiles por la falta de financiación de las escuelas y que posteriormente se transformaron en un movimiento más amplio contra las dificultades económicas y las políticas del Gobierno. Las protestas incluyeron disturbios en varias ciudades francesas el 17 de octubre, que sorprendieron a las fuerzas de seguridad, y una huelga general que, según los sindicatos, reunió a 1,6 millones de personas.

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Una subida anticipada para contener el descontento social

En Francia, el salario mínimo nacional suele actualizarse automáticamente cada 1 de enero para compensar la inflación y, en determinadas circunstancias, puede recibir incrementos adicionales durante el año. Sin embargo, ante el aumento de las tensiones sociales, el Gobierno decidió adelantar la actualización prevista y aplicar una subida del 1,6% en diciembre.

El ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, explicó que el incremento elevará el salario mínimo mensual hasta los 1.502 euros netos. Se trata del tercer aumento registrado durante el año, que acumula una progresión del 5,3%.

El primer ministro defendió la decisión y recordó que se trata de una de las mayores mejoras salariales de las últimas décadas.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, se dirige a los medios de comunicación durante una rueda de prensa al término de una conferencia social con sindicatos y organizaciones empresariales centrada en el poder adquisitivo y los salarios, celebrada en el Hotel Matignon de París, Francia, el 9 de noviembre de 2026.

"Este es el segundo mayor aumento en 20 años, por lo que no debería ser motivo de desprecio", afirmó Lecornu después de reunirse con sindicatos y representantes empresariales.

El Ejecutivo también anunció que reducirá las cargas patronales, condicionando parte de ese alivio a que las empresas se comprometan a negociar incrementos salariales en los convenios colectivos.

La iniciativa pretende equilibrar dos objetivos: mejorar los ingresos de los trabajadores y evitar que el aumento de los costes laborales afecte todavía más a las pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, el Gobierno tiene un margen presupuestario limitado debido al elevado nivel de deuda pública y a las dificultades para aprobar medidas económicas en un Parlamento profundamente dividido.

Lecornu reconoció que "las tensiones sociales son fuertes" y que existen "inquietudes políticas sobre el futuro". También advirtió sobre las dificultades de alcanzar acuerdos en un contexto preelectoral y con las cuentas públicas bajo presión.

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Los sindicatos reclaman aumentos de hasta 150 euros

Las organizaciones sindicales rechazaron la propuesta del Ejecutivo y sostienen que el incremento no responde a las necesidades de los trabajadores que cobran el salario mínimo.

La Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), la mayor organización sindical del país, reclama una subida de 100 euros mensuales. Por su parte, la CGT exige un incremento de 150 euros netos, equivalente a aproximadamente un 10% del salario mínimo actual.

La secretaria general de la CGT, Sophie Binet, cuestionó la capacidad de la medida para frenar las movilizaciones y reclamó una respuesta más amplia a las reivindicaciones sociales.

"La cólera no va a desaparecer porque el Gobierno anuncie unos pocos euros adicionales sobre el salario mínimo", afirmó en una entrevista con la emisora 'France Inter'.

El martes 18 de octubre de 2022, pasajeros permanecen de pie en un tren en Ville d’Avray, al oeste de París. Francia se encuentra inmersa en huelgas de transporte y protestas por aumentos salariales que amenazan con sumarse a las huelgas salariales de los últimos días, las cuales ya han paralizado refinerías y depósitos de combustible, provocando una escasez crónica de gasolina en todo el país.

La dirigente sindical también criticó el alcance real del incremento. Según sus cálculos, si el Gobierno se hubiera limitado a elevar el salario mínimo hasta los 1.500 euros, la mejora adicional respecto al aumento automático previsto para enero habría sido de apenas cinco euros, dado que esa actualización habría supuesto unos 18 euros mensuales.

Tras el anuncio definitivo, Binet calificó la subida de "migajas" y aseguró que el incremento no alcanza "ni para un kilo de tomates". "No hemos venido aquí a mendigar", añadió después de la reunión con el primer ministro.

La presidenta de la CFDT, Marylise Leon, también consideró "insuficiente" la propuesta.

Para la CGT, un aumento salarial más importante permitiría mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, contribuiría a estimular el consumo y favorecer el crecimiento económico. El sindicato propone, además, revisar el reparto del valor añadido en las cadenas de producción, aumentar la tributación de las grandes compañías y establecer mecanismos de apoyo para las pequeñas empresas.

El martes 18 de octubre de 2022, pasajeros esperan un autobús en Boulogne-Billancourt, al oeste de París. Francia se encuentra inmersa en huelgas de transporte y protestas por aumentos salariales que amenazan con sumarse a las huelgas salariales de los últimos días, las cuales ya han paralizado refinerías y depósitos de combustible, provocando una escasez crónica de gasolina en todo el país.

Otro de los puntos de desacuerdo es la situación de los empleados públicos. Los sindicatos de la función pública no fueron invitados a la primera reunión con el Gobierno y serán recibidos por Lecornu en un encuentro posterior. Según Binet, unos 850.000 trabajadores públicos cobran por debajo del salario mínimo.

Ante la falta de respuestas satisfactorias, las organizaciones sindicales convocaron una nueva jornada de huelga general para el 17 de noviembre.

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La patronal advierte sobre el impacto en las pequeñas empresas

Desde el sector empresarial, el incremento salarial también genera preocupación por sus posibles consecuencias sobre los costes de producción y la contratación.

Michel Picon, presidente de la Unión de Empresas de Proximidad (U2P), consideró "viable" establecer un salario mínimo de 1.500 euros netos, siempre que el Gobierno acompañe la medida con compensaciones económicas.

Entre las alternativas mencionó ajustes en las cotizaciones sociales y en las exenciones patronales, con el objetivo de evitar que el incremento recaiga exclusivamente sobre los empleadores.

En una entrevista con la cadena 'TF1′, Picon advirtió de que trasladar íntegramente a las empresas el coste de las subidas salariales podría poner en peligro a miles de pequeños negocios.

El presidente del sindicato empresarial local francés U2P, Michel Picon, habla con periodistas tras una conferencia social organizada por el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, cuyo objetivo era abordar cuestiones relacionadas con el poder adquisitivo y los salarios. La conferencia tuvo lugar en el Hotel Matignon de París, Francia, el 9 de noviembre de 2026.

La patronal también cuestionó la falta de detalles sobre las reducciones de impuestos anunciadas por el Ejecutivo y señaló que las empresas deberán negociar los convenios colectivos sin suficiente visibilidad sobre las futuras medidas fiscales.

El Gobierno, por su parte, rechazó la posibilidad de aplicar aumentos mucho más elevados del salario mínimo porque considera que podrían provocar destrucción de empleo. Lecornu defendió que la subida debe acompañarse de medidas que permitan proteger tanto los ingresos de los trabajadores como la actividad empresarial.

En esa línea, recordó otras iniciativas destinadas a sostener el poder adquisitivo, como la prolongación hasta 2027 de las ayudas para la compra de carburantes dirigidas a determinados sectores.

Francia intenta evitar una recesión en medio de la incertidumbre

La tensión social coincide con un momento delicado para la economía francesa, que intenta evitar una recesión técnica después de registrar una contracción del 0,1% durante el tercer trimestre.

Según las estimaciones del Banco de Francia, la segunda economía más grande de la eurozona podría experimentar un crecimiento moderado durante los últimos tres meses del año.

El organismo evitó ofrecer una previsión concreta debido a la incertidumbre generada por las protestas, los disturbios y la situación política y presupuestaria del país.

Las estimaciones se basan en una encuesta mensual realizada a 8.500 empresas. Los resultados muestran que la actividad económica repuntó en octubre en los sectores industrial y de servicios, mientras que la construcción permaneció prácticamente estable.

Manifestantes con una bandera francesa y una pancarta que dice "Tenía miedo de venir, por eso estoy aquí" permanecen entre gases lacrimógenos durante una manifestación, como parte de una nueva jornada de protestas contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible, organizadas por el movimiento de los "Chalecos Amarillos" y sindicatos, a las que se unieron estudiantes de secundaria y universitarios, en París, Francia, el 7 de noviembre de 2026.

La industria manufacturera encontró respaldo en la demanda de los sectores aeroespacial, tecnológico y de defensa, así como en la construcción de centros de datos. En cambio, los fabricantes de automóviles y otras ramas industriales continuaron enfrentando dificultades.

Las empresas consultadas esperan que la producción industrial se acelere durante noviembre, impulsada por una recuperación de las actividades farmacéutica y automovilística y por el dinamismo de las industrias aeroespacial y tecnológica.

En los servicios también se prevé un crecimiento, aunque más moderado, mientras que la construcción podría continuar estancada debido a la debilidad de la demanda.

Pese a estas perspectivas, el Banco de Francia identificó un aumento significativo de la incertidumbre, especialmente en los sectores de la construcción y los servicios. Las empresas señalaron la inestabilidad política y presupuestaria, los disturbios sociales y el encarecimiento de los combustibles como algunas de sus principales preocupaciones.

También advirtieron que los clientes están retrasando proyectos y decisiones de inversión, lo que reduce la visibilidad sobre la actividad económica de los próximos meses.

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Con EFE y Reuters

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