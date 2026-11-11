Lo esencial: 

  • El papa pidió este martes a los jóvenes que no caigan "ante los nuevos ídolos que reclaman su adoración", ni al éxito a cualquier precio o la obsesión por la apariencia, en la vigilia que celebró ante el monumento de los Españoles en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, ante cerca un millón de personas.

  • Un operativo de seguridad especial: La visita moviliza a 11.500 policías, 750 bomberos y 470 integrantes del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC).

  • Los fieles llegaron desde distintas provincias argentinas y países vecinos, como Paraguay y Venezuela, para participar de una vigilia con música y oración.

  • La agenda del Papa: León XIV tiene previsto celebrar la misa a las 10 (hora local) y luego recorrer parte de la ciudad en papamóvil. La jornada continuará con un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación las principales noticias de la visita del papa a Argentina este 10 de noviembre.

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