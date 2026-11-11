El papa pidió este martes a los jóvenes que no caigan "ante los nuevos ídolos que reclaman su adoración", ni al éxito a cualquier precio o la obsesión por la apariencia, en la vigilia que celebró ante el monumento de los Españoles en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, ante cerca un millón de personas.

Un operativo de seguridad especial: La visita moviliza a 11.500 policías, 750 bomberos y 470 integrantes del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC).

Los fieles llegaron desde distintas provincias argentinas y países vecinos, como Paraguay y Venezuela, para participar de una vigilia con música y oración.