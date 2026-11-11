El cinco veces campeón olímpico de judo francés, Teddy Riner, anunció este lunes 9 de noviembre que se presentará a las elecciones presidenciales del próximo año, tras expresar su preocupación por el "auge de la extrema derecha ".

"Me llamo Teddy Riner y hoy, cara a cara, les digo que soy candidato en las elecciones presidenciales de 2027″, dijo el hombre de 37 años en un anuncio sorpresa en las redes sociales.

Riner, uno de los mejores judokas de la historia, afirmó en el vídeo de dos minutos y 37 segundos que teme que Francia pueda dividirse profundamente, presentándose aparentemente como un candidato para los votantes que no están dispuestos a elegir entre dos extremos políticos: la extrema derecha y la izquierda radical.

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La candidata de extrema derecha Marine Le Pen lidera las encuestas para suceder al presidente centrista Emmanuel Macron el próximo año, con el radical izquierdista Jean-Luc Mélenchon en segundo lugar.

"Hoy convivimos", dijo Riner, originario del territorio francés de ultramar de Guadalupe . "Me temo que mañana viviremos enfrentados".

El auge de la extrema derecha

Riner, una de las figuras deportivas más conocidas de Francia, ha declarado públicamente estar muy preocupado por el "auge de la extrema derecha".

Le Pen se ha beneficiado de uno de los panoramas políticos más fragmentados de la historia moderna de Francia, con un nutrido grupo de candidatos que compiten por el apoyo.

Las luchas internas entre los centristas han aumentado la probabilidad de una segunda vuelta entre Le Pen y Mélenchon.

Riner expresó su preocupación por una Francia que está "colapsando bajo el peso de la deuda" y dijo que le preocupaba ver "a un padre o una madre apretando los dientes mientras llenaban un carrito de la compra".

Lamentó que "la autoridad estatal haya desaparecido" ante la presencia de "matones".

Riner, que es negro, también criticó la excesiva burocracia y un sistema en el que, según él, "el futuro de un joven puede verse destruido simplemente porque no tiene la red de contactos adecuada, el nombre adecuado o el color de piel adecuado".

"No estaré entre los que ven arder el país mientras ponen excusas", añadió, sentado frente a una estantería, vestido con una camisa blanca y una chaqueta oscura.

"Luchar siempre ha sido parte de mi esencia. Sé lo que significa luchar, caer y siempre levantarse".

Sin experiencia política

Reconoció que algunas personas rechazarían su candidatura. "Sé lo que la gente va a decir de mí: 'Está loco. No pertenece al sistema. No conoce las normas. Nunca se ha dedicado a la política'", añadió.

"Si negarme a inclinar la cabeza y rechazar el caos me vuelve loco, entonces sí, estoy completamente loco".

Macron acogió con satisfacción la sorpresiva candidatura de Riner, afirmando que le complacía que el "gran campeón" hubiera decidido "unirse a este debate presidencial y aportar sus convicciones, sus ideas y su talento; esto solo puede beneficiar al país".

Teddy Riner, medallista de oro en judo masculino de más de 100 kg, desfila por la pasarela de la avenida de los Campos Elíseos el día del desfile en honor a todos los atletas franceses que participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024, el sábado 14 de septiembre de 2024 en París.

Dani Podgoretskaya, analista de Eurasia Group, afirmó que Riner abordó "los puntos débiles correctos", pero que no lo consideraba un contendiente serio.

"Los franceses se toman muy en serio las elecciones presidenciales, dado el gran poder que conlleva el cargo. Él no tiene experiencia en cargos electos, ni partido, ni programa detallado todavía", afirmó.

"Si bien sigo creyendo posible que surja una figura providencial que una el voto antipopulista, dudo que Riner sea esa figura."

Candidatura para los Juegos Olímpicos de 2028

Erwan Lestrohan, de la empresa de encuestas Odoxa, afirmó que, si bien ningún candidato generaba un entusiasmo generalizado entre los votantes franceses, la popularidad de Riner no se traduciría necesariamente en apoyo electoral. "Parte de cero en términos de credibilidad política", dijo Lestrohan.

En una entrevista con Le Parisien, Riner afirmó que tenía la intención de continuar su carrera deportiva.

Si resulta elegido presidente, dijo que planea competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, "si el cargo me lo permite y si el pueblo francés me lo permite".

El francés Teddy Riner celebra tras derrotar al japonés Tatsuru Saito en la final por equipos mixtos de +90 kg de judo, celebrada en el Champ-de-Mars Arena durante los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el sábado 3 de agosto de 2024, en París, Francia.

Riner afirmó que tenía la intención de lanzar su campaña rápidamente, con financiación proveniente tanto de donaciones como de sus propios fondos.

Riner ganó la categoría de peso pesado en los Juegos Olímpicos de 2012, 2016 y 2024 ; y la medalla de oro por equipos mixtos en los Juegos de 2020 y 2024. También ha ganado 11 títulos mundiales.

Artículo adaptado de su original en inglés.

Con AP y AFP

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