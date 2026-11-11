El 10 de agosto en Pereira era un día precioso. Cielo azul profundo, sin nubes, el sol del amanecer brillaba. Pero todo lo que Christian Castañeda veía a las 7:34 era una cortina de polvo y, entre uno que otro claro, los rostros llorosos y los cuerpos heridos de otros que, igual que él, despertaban con la tragedia.

En la escalera común de su edificio, la violencia del terremoto lo había sacudido de un lado a otro. Poco antes de salir, recuerda haber cruzado la mirada con vecinos que también eran zarandeados mientras trataban de encontrar explicación a lo que vivían. Luego escuchó un estruendo y vio escombros caer. Volteó hacia atrás. Ya no había rastro de los vecinos que corrían detrás de él.

Tampoco de su apartamento. Cuando el polvo se asentó, descubrió que el segundo piso, donde vivía hasta segundos antes, había quedado totalmente aplastado entre el primero y los dos superiores. “Despiértese, despiértese, hombre, que esto es un sueño”, se decía mientras procuraba entender el pandemónium de dolor y devastación a su alrededor.

A medida que pasaban los minutos, comenzó a descubrir los despojos a los que su vida había quedado reducida: pedazos de la lavadora que todavía estaba pagando, una parte del equipo fotográfico que era su sustento, sus amadas plantas desparramadas sobre la calle.

Como la de Christian, muchas vidas cambiaron ese 10 de agosto. Él ha vuelto a trabajar gracias a la solidaridad de gente que ni siquiera conoce. Personas de otras ciudades, de otros países, de otras lenguas, le han donado cámaras y accesorios que le han permitido ser de nuevo productivo.

Pero tres meses después, él y muchos colombianos siguen esperando la solución prometida desde varios niveles de gobierno: municipal, departamental y nacional.

Con una pequeña ayuda de mis amigos

Christian se fue a vivir con una prima. Luego con un hermano. Su madre también tuvo que abandonar su casa por los daños del terremoto, aunque ella sí alcanzó a salvar sus pertenencias.

Otras personas en Pereira, en el centro de Colombia, han tenido que abandonar sus viviendas con daño estructural. Las autoridades no les permiten entrar, por seguridad, pero mientras tanto, los hogares han sido desvalijados por la creciente criminalidad de una ciudad que ha perdido muchos de sus medios de sustento.

El comercio, un sector fundamental de la economía de Pereira, también ha sufrido graves afectaciones, y eso ha agravado la precariedad de muchos afectados, gente que por no haber perdido su casa no tiene acceso a ayudas o subsidios, pero que se ha quedado sin el trabajo del que vivía.

“Yo me sentí muy acompañado de amigos, de personas que no conozco, que por las redes sociales me donaron ropa, comida, dinero, hasta equipos de trabajo”, reconoce Christian.

De quienes sí tienen obligación de atender su situación y la de otros damnificados ha escuchado poco. En una reciente visita a Pereira, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la entrega de 332.000 millones de pesos (unos 102,8 millones de dólares) correspondientes a 300 subsidios para la rehabilitación de viviendas en esa ciudad y la cercana Dosquebradas, así como la construcción de 415 nuevas casas.

Pero solo en Pereira hay unas 17.000 personas afectadas, muchas de las cuales ni siquiera han recibido los alivios de arrendamiento prometidas. “Yo recibí hace más de un mes una ayuda de un millón de pesos (poco más de 300 dólares), aunque se supone que iban a ser tres, y no he tenido noticias”, relata Christian. “Mi mamá no ha recibido nada, y así muchísimas más personas. Han anunciado un supuesto Fondo Milagro del que solo hemos visto vallas, pero no mayores avances”.

De la Carpa a la Casa: muchos palos haciendo una montaña

Laura Castaño Vargas pasó cinco horas intentando sacar a un joven de 18 años atrapado bajo los escombros de un edificio ubicado en el parque La Libertad en Pereira. Después de muchos esfuerzos, la médica y rescatista voluntaria logró extraerlo con vida de su tumba de cemento y trasladarlo a un hospital, pero apenas dos días después, el chico falleció.

“Entonces me tomé muy personal el tema del parque, una zona de por sí muy estigmatizada, donde se comenzaron a ubicar los primeros refugios”, relata Laura, que acababa de llegar menos de tres semanas atrás de trabajar como voluntaria en Venezuela, brindando ayuda médica y acompañamiento a la primera infancia por el terremoto del 24 de junio, cuando se vio sacudida por la tragedia en su propia ciudad.

Laura ya tenía experiencia recabando ayuda para sus brigadas de salud, activaciones itinerantes en zonas sin acceso a servicios de la salud en Amazonas y la Guajira con las que lleva alimentación y atención médica gratuita a niños. Pero la escala de lo que comenzó a movilizar para ayudar a los damnificados del parque La Libertad probablemente estuvo muy por encima de cualquier otra iniciativa que hubiera llevado adelante antes.

“Noté que había muchas madres con niños en carpas, en momentos en que hubo bajones de temperatura muy fuertes. El haber perdido la casa no te hace necesariamente una persona necesitada de atención médica, pero esas condiciones de precariedad sí podían exponer a poblaciones muy vulnerables a problemas de salud que luego se vuelven una bola de nieve”, recuerda haber concluido. “Garantizar que todas las esferas de la vida de la gente estén bien, eso también es medicina”.

Laura comenzó llevando mercados a la cocina comunitaria que esas madres armaron en medio de sus carpas, y pronto se encontró haciendo levantamiento de datos sobre aquellas poblaciones: edad de los niños, situación laboral de las madres, contexto familiar.

Una cosa llevó a la otra. Descubrió que muchas de esas mujeres se habían quedado sin trabajo. También que las que lograban salir de las carpas lo hacían rentando habitaciones por noche, pagando entre 18.000 y 20.000 pesos por alojamientos muy precarios.

“Saqué cuentas y pensé: eso equivale a 700.000 pesos (cerca de 215 dólares), que es justo lo que cuesta un apartaestudio pequeño, entonces me propuse que tenía que sacarlas de esas carpas, antes de que comenzaran a aparecer enfermedades”.

Así nació De la Carpa a la Casa, una iniciativa que buscaba conseguir apoyos para apadrinar a esos núcleos familiares y reubicarlos en un lugar donde estuvieran a salvo. Laura apeló a las redes para conseguir los recursos y desde entonces ha logrado alojar a 15 familias en departamentos tipo estudio amoblados.

Como una especie de rito de pasaje, cada vez que una madre y sus hijos conseguían una nueva casa, desarmaban la carpa junto a los voluntarios, “como el símbolo de la oportunidad de iniciar una nueva vida”.

Inicialmente, cada una de esas madres recibía una provisión de víveres cada dos semanas, así como ropa y útiles escolares, pero “la idea era también comenzar a soltarlas para que lograran su independencia”. Así surgió la idea de regalarles asadores, para que pudieran vender chorizos, arepas, chuzos y otras comidas callejeras rápidas y generaran ingresos para su sustento.

Pero Laura sabe que son soluciones parciales y limitadas. "No es suficiente con que llegue desde el gobierno asistencia para un mes, porque muchas familias perdieron sus casas y también sus trabajos. Es algo que siento que no se está resolviendo”.

“Se ha romantizado mucho el concepto de continuar con la vida. Uno vuelve a empezar, es cierto, pero después de perder gente, casas, trabajos, hasta patrimonio histórico, es muy difícil volver a empezar. El tema de la reconstrucción de Pereira genera mucha incertidumbre, porque los gobiernos han dejado que el mismo pueblo se ayude entre sí. Las ayudas son de una empresa, de un vecino, pero no del estado. Las alcaldías están movilizando cosas, pero esto es algo que la sobrepasa. Hay mucho más por hacer”, advierte.

Ella, mientras tanto, se sienta en su vieja máquina de escribir y teclea para hacer reproducciones de obras de arte que luego vende. Así consigue recursos de apoyo a sus iniciativas. Lo hace sabiendo que solo moviliza un pequeño palo en una montaña de necesidades.

El amigo de un amigo de un amigo

El 10 de agosto los teléfonos de Daniel Zuluaga y sus amigos estuvieron activos. “¿Tu gente está bien?”, “sí, ¿y la tuya?”. Una vez que por el grupo de WhatsApp verificaron que los círculos cercanos de todos estaban a salvo, se dieron cita donde siempre.

“Nos vemos en Bajo Cuerda”, acordaron. Minutos después estaban en la cervecería artesanal de los buenos momentos, esta vez para afrontar los malos. Así nació Voluntarios Bajo Cuerda, un movimiento hecho en Pereira que, literalmente, ha movido cielo y tierra para apoyar a los afectados por el terremoto.

“Pensábamos que iba a ser cosa de un par de días, recoger un poco de ayuda, entregar y hasta ahí”, recuerda Daniel Zuluaga, un ingeniero industrial que administra una finca hotel en Pereira. “Nunca nos imaginamos que iba a ser una bola de nieve que iba a crecer cada vez más y que tres meses después sigue creciendo”.

Esos primeros días hicieron acopio y traslado de carpas, colchonetas, ropa y comida, pero luego “empezó a llamar el amigo del amigo del amigo. ‘Mira, te mando un camión’, ‘mira, te mando una camioneta’, ‘te mando dinero’. Empezamos a contar en redes sociales lo que estábamos haciendo y comenzó a llegar plata del exterior, de otras ciudades de Colombia, de gente que no sabía qué hacer, pero quería ayudar”.

Comenzaron 50 personas, casi todos amigos cercanos. Un mesero, un bartender, un grafitero, ingenieros, empresarios, sus familiares. Hoy son casi 300.

Incluso llegaron a conseguir un avión, tocando contactos en distintos niveles para lograr que aterrizara en la pista averiada del aeropuerto de Pereira un cargamento enviado por los cantantes de reguetón Ryan Castro y Nanpa Básico.

Pronto descubrieron que la atención inicial que habían prestado era insuficiente. “Dar mercados cada tres días se estaba volviendo asistencialismo. Y lo otro es que después de 10 días la gente comenzaba a buscar maneras de salir del albergue, bien sea yéndose a un hotel o a la casa de un amigo o de una familiar, pero todavía quedaba gente damnificada y nosotros teníamos las ganas de seguir ayudando, la capacidad, los contactos, dinero en las cuentas”.

Así decidieron reorientar los esfuerzos hacia la reconstrucción. “Conseguimos ladrillos, cemento, tejas, baldosas, piezas sanitarias, y con la base de datos que teníamos comenzamos a entregar el material, pero solo a gente que contaba con un maestro de obra o tenía conocimientos para construir de forma segura”.

Pero seguía quedando gente atrás, a la que el Gobierno seguía sin dar respuesta. Así nació la más improbable de las soluciones: “nos asociamos con una empresa de Bogotá, que hace escenografía para cine, la misma que hizo el pueblo de Macondo para la producción de Netflix ‘Cien Años de Soledad’ y para muchas novelas en Colombia”.

“Ellos tienen la experiencia de hacer montajes temporales de fácil instalación y bajo costo. Nosotros ya habíamos probado todo: cemento, guadua, madera, prefabricados, metal, importar casas de China, y definitivamente esta era la solución más rápida, la más económica y la de más alto impacto”.

La prueba piloto se montó en tres días y permitió construir ocho casas con una cocina comunitaria, un aula pedagógica y una batería de baños y duchas. Si bien se trata de una residencia temporal, resuelve una urgencia inaplazable. “Una vez que tú tienes un lugar seguro, ya vas a poder pensar en reactivarte económicamente, ir a trabajar, que tu hijo vaya al colegio”, razonaron los amigos.

Un segundo proyecto de casas temporales se edificó en el municipio de Zaragoza, cerca de Pereira, pero Daniel reconoce que, a medida que va pasando el tiempo, se nota la desaceleración en la ayuda.

“Es lógico, la vida siguió para todo el mundo y cada día se ha ido dificultando más ese tema. La ayuda empieza a mermar y en paralelo el gobierno, tanto nacional como local, ha estado muy lento en la gestión de soluciones tangibles. En Pereira no se ve una estrategia contundente de reconstrucción o construcción de nuevas viviendas, pero la gente que está fuera no dimensiona la magnitud y cree que el problema ya pasó, cuando eso no es cierto”.

Ahora Bajo Cuerda apunta a aprovechar la temporada decembrina para que “la gente que perdió su empresa, su emprendimiento, su local, pueda tener unas ferias itinerantes donde vender sus productos”.

Dependiendo de la ayuda oficial

El departamento del Chocó fue el epicentro del terremoto del 10 de agosto y a pesar de que ha sufrido daños considerables a viviendas y otros servicios, como escuelas y acueductos, sigue dependiendo casi de manera exclusiva de apoyos desde el Gobierno central.

Organizaciones como Médicos sin Fronteras han dado por finalizada su atención en las zonas afectadas, que incluía consultas de salud física y mental en poblaciones que han sufrido una doble afectación: la del terremoto y las consecuencias del conflicto armado.

La fundación Pies Descalzos de la cantante colombiana Shakira ha prometido apoyo para la recuperación de escuelas y Walt Disney+ Company Latinoamérica ha programado para el 12 de noviembre el reestreno de la película ‘Encanto’, con el objetivo de destinar las ganancias de taquilla a las poblaciones afectadas en todo el país.

Pero el Chocó sigue confiando en iniciativas como el Fondo Milagro, habilitado por el Ejecutivo, como confirmó el pasado 4 de noviembre la gobernadora Nubia Córdoba, quien detalló que ya han sido presentadas las iniciativas para su financiamiento.

Entrevistado en Noticias Caracol, el alcalde Istmina, Jaison Mosquera, denuncia que “al día de hoy no ha habido un programa de reconstrucción” y su municipio ni siquiera cuenta con maquinaria de remoción de escombros.

Todo esto se produce en momentos en que el Gobierno de Abelardo de la Espriella se ha visto cuestionado por la utilización de las donaciones recibidas por la fundación ‘Colombia Luz y Sonrisas’ de la primera dama Ana Lucía Pineda, a la que un juez ha ordenado entregar informes de gestión.

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Mirar las realidades con una visión adaptada

Ayuda en Acción, una organización no gubernamental de apoyo a las comunidades, ha estado desde el primer día atendiendo las necesidades del Valle del Cauca, una de las regiones más afectadas por el terremoto, articulando esfuerzos entre distintos niveles de gobierno, equipos locales de coordinación, sector privado y liderazgos locales.

Equipos de demolición remueven los escombros de un edificio derrumbado durante el terremoto del 10 de agosto de 2026. Cali, Colombia, 1 de octubre de 2026.

Lo hace con el desafío de aprender a distinguir las realidades en una región que tiene cascos urbanos muy desarrollados, como el de Cali, zonas rurales con carencias de recursos tan básicos como el agua e incluso poblaciones indígenas como Vijes.

“Yo creo que hay una comprensión sobre las afectaciones diferenciales de esta emergencia, y eso nos pone a revisar cómo lograr que las intervenciones sean más efectivas”, comenta Margarita Ramírez Leiton, coordinadora regional de la organización.

Foto proporcionada por la organización Ayuda en Acción que muestra un dispositivo de entrega de insumos de higiene personal en Yotoco, Valle del Cauca el 9 de septiembre de 2026.

A tres meses de la tragedia, Ramírez Leiton distingue una fase diferente de la atención: de la emergencia se ha pasado a la etapa de estabilización y recuperación temprana.

“Esta etapa implica no solo infraestructura, sino la recuperación de los medios de vida de las personas, acompañar a las familias para que progresivamente puedan ir retomando su cotidianidad. ¿Qué nos dice la gente cuando llegamos? Un número importante nos pregunta sobre los apoyos para arrendamientos, seguridad alimentaria, vestimenta”, relata.

Canalizando apoyos de distintos actores, Ayuda en Acción ha logrado impulsar “pequeños y medianos emprendimientos, para propiciar una recuperación de la capacidad adquisitiva y que eso pueda generar soluciones más duraderas”.

Ramírez Leiton asegura que en el Valle del Cauca ha habido avances importantes “para que las instituciones educativas puedan retornar a las aulas, para los servicios de salud, porque los hospitales tuvieron daños importantes”.

El retorno a la productividad se ha encontrado con realidades como la precariedad del empleo. “En el Valle del Cauca hay un porcentaje importante de personas que viven de trabajos informales, de una remuneración que no es estable, sino que fluctúa, que depende de si sales o no a trabajar. Hay que poner los ojos también sobre eso, recuperar la autonomía económica reduce la dependencia de la asistencia humanitaria”.

Ramírez Leiton reconoce que las necesidades van mucho más allá de lo material, y que el componente psicosocial debe mantenerse presente, a pesar de que ya han pasado tres meses del evento principal.

“Si bien hemos tratado de volver a la cotidianidad, todas las personas seguimos con una afectación latente, y las réplicas han funcionado como un recordatorio de que puede volver a ocurrir. Para la gente es muy importante lo que les podemos entregar, pero más importante es que los escuchemos, hablar, validar lo que están sintiendo, que podamos hacer un ejercicio de contención, de cuidado”, recuerda.

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