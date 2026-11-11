Un tatuaje con la palabra árabe “kafir” (que se traduce como infiel o no creyente) es una de las cartas de presentación de Pete Hegseth. Así marca distancia de Islam. Sobre su cuerpo la tinta traza otras alianzas: una cruz de Jerusalén como símbolo de nacionalismo cristiano; el grito de guerra de las Cruzadas, Deus Vult (Dios lo quiere), que es también el de supremacistas blancos; We the People (nosotros el pueblo), el preámbulo de la Constitución, su declaración de lealtad a Estados Unidos.

Hegseth, un expresentador de ‘Fox News’ que sirvió en Irak y Afganistán, se ha convertido en una figura divisiva incluso para los republicanos. Uno de ellos, el representante Thomas Massie, intentó sin éxito iniciar un juicio político para su destitución.

La mayoría conservadora del Congreso ejerció el que probablemente sea su último acto de fuerza para bloquear esa iniciativa con una votación de 211-204 que salva por ahora su cabeza, pero eso no significa que Hegseth no siga contra las cuerdas cuando la próxima legislatura tome posesión el 3 de enero.

Massie intentó una acusación contra Hegseth que resumía varias de sus acciones más polémicas: desde los “ataques cinéticos” contra lanchas en el Caribe hasta la guerra en Irán, pero su paso por el Pentágono ha dejado muchas otras huellas que le han puesto en contra a buena parte de la opinión pública estadounidense.

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Sexo, alcohol y ultraderecha

Hegseth ha sido un elemento de conflicto desde antes de su confirmación en el cargo, que se definió apenas por un voto, luego del que el vicepresidente J.D. Vance rompiera el empate.

Egresado en Ciencias Políticas de la Universidad de Princeton, formó parte de la Guardia Nacional del Ejército entre 2002 y 2021. Durante ese tiempo sirvió en Guantánamo y fue desplegado en Irak y Afganistán, pero se dio a conocer a partir de 2014 como colaborador y luego presentador de ‘Fox News’. Desde esa palestra destacó como un adalid del ámbito conservador.

Su designación chocó con acusaciones de agresión sexual y consumo excesivo de alcohol. Hegseth enfrentó la primera asegurando que el encuentro en cuestión fue consensuado, aunque después de ser confirmado en el cargo admitió haber pagado a la denunciante 50.000 dólares en 2020, como parte de un acuerdo de confidencialidad.

El segundo señalamiento se desprendía de sus tiempos en ‘Fox News’ y de organizaciones de veteranos que llegó a integrar, pero finalmente no tuvo peso suficiente para impedir su designación.

Desde su llegada al cargo, marcó una línea que le ha ganado aún más cuestionamientos. Comenzó imponiendo limitaciones sin precedentes para la prensa acreditada ante el Pentágono, e incluso este 10 de noviembre, antes de la conferencia de medios para referirse a la perspectiva de un juicio político, un miembro de su seguridad advirtió a los periodistas que podían ser “removidos físicamente” si se observaba un comportamiento “fuera de línea”.

Hegseth removió o bloqueó los ascensos de unos 80 generales o almirantes (entre 10% y 20% de los altos cargos militares) con diferentes argumentos: desde falta de alineamiento con sus políticas hasta una cruzada “antiwoke”, una campaña que arrasó a oficiales mujeres, afroamericanos o miembros de otras minorías, por considerar que habían sido elegidos como parte de políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

Pero la variedad de explicaciones para su batida incluyó la forma física (“no más gordos”), el estilo (‘no beardos’, refiriéndose a los oficiales con barba) y hasta aspectos sanitarios.

Impuso una polémica práctica de exámenes periódicos para detectar deficiencia de testosterona en militares mayores de 30 años, que incluye terapias de reemplazo hormonal para los que así lo soliciten, una medida cuestionada por médicos y científicos.

También eliminó la obligatoriedad de que las tropas se vacunaran contra la influenza, en línea con la visión de otros antivacunas del gabinete, pero tuvo que revertir esa medida cuando un brote de gripe afectó a 200 personas en la Base de la Fuerza Aérea Lackland en Texas.

Pero al mismo tiempo que exigía rigor y máxima disciplina, bajo su mando se cometían deslices, como la inclusión por error en 2025 de un periodista en un grupo de Signal donde se compartieron detalles sobre un próximo ataque a rebeldes hutíes en Yemen, incluyendo la hora de la operación, las armas que se emplearían y los objetivos designados.

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Más recientemente, anunció planes para transmitir en línea la ejecución por un pelotón de fusilamiento de un excomandante del ejército sentenciado a muerte por un tiroteo masivo que dejó 13 víctimas en Fort Hood. La medida generó una fuerte condena bipartidista, así como críticas de organizaciones de derechos humanos y hasta de la ONU, hasta que fue descartada por el presidente Donald Trump.

Un liderazgo a la medida de Trump

Al enumerar los cargos por los que Hegseth debía ser destituido, el representante Thomas Massie incluyó varios de los momentos más polémicos de su paso por el Departamento de Guerra, como el expresentador prefiere llamar al que hasta su llegada era conocido como Departamento de Defensa.

Los cargos por "crímenes graves y delitos menores" de los que Massie acusó a Hegseth incluían las operaciones en Irán sin una declaración de guerra ni una autorización del Congreso, el ataque que dejó más de 220 muertos (la mayoría de ellos niños) en una escuela en Minab el primer día del conflicto, la ofensiva no autorizada en Yemen, los bombardeos a supuestas “narcolanchas” en el Caribe, la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y la persecución al senador demócrata Mark Kelly.

Que la propuesta de Massie se produjera apenas días después de la sonora derrota republicana en las midterms ha permitido al entorno de Hegseth vender la narrativa de que el secretario de Defensa se ha convertido en chivo expiatorio, la cabeza que los conservadores están dispuestos a entregar para apaciguar la ira que se manifestó en las urnas.

Una reciente encuesta de Reuters/Ipsos reveló que 71% de los estadounidenses quieren que el Congreso obligue al ejecutivo a poner fin a la ofensiva en Irán, un conflicto al que identifican como responsable del aumento del precio de los combustibles y el costo de vida en general.

Incluso el vicepresidente J.D. Vance admitió en una publicación en X, a pocas horas de la debacle electoral republicana, que “la razón por la que perdimos es la guerra”.

Alex Crowther, profesor de la Universidad Internacional de Florida, coronel de infantería y estratega jubilado del Ejército estadounidense, apunta que las acusaciones de Massie “no están relacionadas con los resultados de las midterms, son acusaciones de que violó leyes nacionales e internacionales”.

Sin embargo, el experto advierte que las políticas de Hegseth no pueden desvincularse de la forma en que la Casa Blanca en general se ha conducido. “Sus decisiones no son temerarias, son una continuación de las políticas de Trump, que ni entiende las leyes nacionales o internacionales, ni tiene interés en obedecerlas. Él piensa que, por ser presidente, puede hacer lo que quiera”, asegura Crowther.

Para el analista, la movida de Massie cumplió un doble propósito: “un golpe a Hegseth, que es probablemente el peor secretario de Defensa en la historia de la república, y un castigo contra Trump y sus violaciones de las leyes y tratados nacionales e internacionales”.

El representante Thomas Massie, republicano de Kentucky, habla fuera del Capitolio sobre los artículos de destitución que presentó contra el secretario de Defensa Pete Hegseth, el lunes 9 de noviembre de 2026 en Washington.

Manuel Supervielle, coronel retirado que sirvió en cuatro conflictos armados y ha sido abogado militar para el Comando Sur, así como en Afganistán y Panamá, recuerda que no es la primera vez que un gobierno estadounidense ha continuado un conflicto a pesar de la oposición popular y política.

“El poder está claramente en el Congreso, que es el que paga por las guerras, pero en casos como el Irán-Contras, Afganistán o Irak, vimos al poder ejecutivo dándole la vuelta al legislativo. Ese es el cuadro que hemos visto desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ese pulso entre el ejecutivo y el legislativo”, recuerda el experto.

Para Supervielle, sin embargo, la violación en lo que respecta a los ataques en el Caribe es mucho más clara. “Yo estuve en el Comando Sur cuando comenzamos a interceptar barcos para detener y arrestar narcotraficantes. Conseguir evidencia y llevarlos a juicio fue una fórmula que funcionó muy bien para reducir significativamente el flujo de drogas desde el Caribe hasta Florida”, apunta.

Supervielle pone el énfasis sobre el hecho de que la mayoría de la droga que entra a Estados Unidos desde América Latina lo hace a través de la frontera terrestre con México.

“Cuando comenzaron a bombardear botes en el Caribe, para mí quedó claro que no era la forma más eficiente de controlar el flujo. Asumiendo que realmente llevaran drogas, lo cual hasta hoy no se ha comprobado, lo más probable es que esos cargamentos estuvieran destinados a ser trasladados a barcos más grande y llevados a Europa”, observa.

Pero el experto matiza inmediatamente: “Incluso si llevaran drogas, el narcotráfico no es un delito que conlleve la pena capital. Más grave aún: hubo al menos dos ataques en los que los botes fueron destruidos, hubo sobrevivientes y luego regresaron y los mataron. Hay leyes internacionales a las que Estados Unidos está obligado que fueron violadas con ataques como esos”.

¿Qué le espera a Hegseth después de este intento de juicio político?

Pese al fracaso de la votación en la Cámara de Representantes este martes, el destino de Hegseth sigue transitando la delgada línea del cambio político del próximo 3 de enero.

No será Massie el que intente de nuevo la destitución, porque su periodo expira en esa fecha y una iniciativa suya no podrá ser debatida por el nuevo Congreso, pero otro legislador podría presentar de nuevo la acusación, esta vez con mejores perspectivas en un Parlamento dominado por los demócratas.

En la Cámara Baja solo haría falta una mayoría simple para que los cargos en su contra sean considerados, pero en el Senado sería necesario que dos tercios voten a favor de la destitución, una proporción que a pesar del arrase electoral del 3 de noviembre, los demócratas todavía no tienen.

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Alex Crowther cree que la decisión final no será tomada por el legislativo, sino por el propio Trump. “Es posible que el presidente decida abandonar a Hegseth, pero tiene que moverse con rapidez porque va a esta muy difícil ganar el apoyo del Senado dominado por demócratas después del 3 de enero para aprobar a un nuevo secretario (de Defensa)”, estima. “Si Trump quiere que el Senado de hoy dominado por republicanos apruebe un nuevo nominado, tiene poco más de 50 días”.

Hasta el momento, movimientos como la designación Stephen Miller como jefe de gabinete o la elección de Jim Jordan como líder de la minoría en la Cámara de Representantes, no parecen sugerir un cambio de rumbo, sino un reagrupamiento en torno al núcleo más duro del movimiento MAGA.

Con Trump, sin embargo, es difícil anticipar movimientos, incluso si este 10 de noviembre rompió lanzas a favor de su polémico secretario de Defensa.

Con AP, EFE, Reuters y medios locales

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