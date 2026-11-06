Una movilización nacional contra el encarecimiento de la vida: sindicatos, estudiantes y trabajadores protagonizan la cuarta jornada de protestas en menos de un mes. Reclaman aumentos salariales, más recursos para los servicios públicos y medidas frente a la pérdida de poder adquisitivo.

Impacto en el transporte y la educación: la SNCF prevé alteraciones en las líneas regionales y de Île-de-France, y perturbaciones leves en los trenes de alta velocidad. El Gobierno cifra en un 19,14% la huelga en primaria y un 13,53% en secundaria; los sindicatos denuncian bloqueos o interrupciones en cerca de un millar de institutos. También hubo protestas en universidades.