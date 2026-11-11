La huelga general convocada este miércoles en España comenzó con cortes de carreteras, bloqueos en centros de trabajo y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La movilización, impulsada por las centrales sindicales UGT y CCOO junto con organizaciones de inquilinos y otros colectivos laborales, reclama medidas frente al encarecimiento de los alquileres y la pérdida de poder adquisitivo. Se trata de la primera huelga general respaldada conjuntamente por las dos principales centrales sindicales en 14 años y se desarrolla a menos de tres semanas de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre.

Los sindicatos hablan de un seguimiento elevado

UGT y CCOO calificaron de "amplio" el seguimiento de la huelga durante las primeras horas. Según sus estimaciones, la participación alcanzó el 90% en los puertos y en la industria automotriz, donde se registraron paros totales en algunas fábricas, entre ellas las de Volkswagen en Navarra y SEAT en Barcelona. Los sindicatos también situaron el respaldo en el 85% en la industria cárnica, el 82% en la recogida de residuos y el 75% en el sector energético.

En los servicios sociosanitarios, la participación fue del 38%, mientras que en el servicio postal llegó al 35%, según las centrales sindicales. Los servicios mínimos se mantuvieron en distintos sectores, incluido el transporte, donde las prestaciones ferroviarias oscilaban entre el 50% y el 75%, y las aéreas entre el 18% y el 85%.

Los datos de seguimiento generaron diferencias entre sindicatos y organizaciones empresariales. Según El País, los dirigentes de UGT y CCOO valoraron positivamente la convocatoria, mientras que las patronales CEOE y CEPYME consideraron que el impacto era bajo y desigual. Red Eléctrica informó de una caída del 7,5% en la demanda de electricidad respecto de lo previsto para las 10.00, mientras que CCOO elevó ese descenso al 10%.

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El Ministerio del Interior informó al menos 27 detenidos por incidentes durante las primeras horas de la jornada, según el balance publicado por El País.

La crisis de la vivienda, en el centro de la protesta

La convocatoria busca poner en primer plano las dificultades para acceder a una vivienda y el impacto de los alquileres sobre los ingresos de los trabajadores. "No vamos a parar hasta transformar de arriba abajo el modelo de vivienda de este país, para que las casas sean para vivir y no estén al servicio de una minoría rentista", afirmó Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, al comenzar la huelga.

La presión sobre el mercado inmobiliario se refleja en los datos del Consejo de la Juventud de España. El alquiler medio alcanza los 1.176 euros mensuales, una cifra equivalente al 98,7% del salario mensual promedio de una persona joven. Por su parte, el Banco de España estima un déficit de unas 750.000 viviendas, que podría superar el millón en 2028.

La protesta llega después de semanas de movilizaciones y acampadas vinculadas al desalojo y posterior fallecimiento de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años en Madrid. También se produce tras el rechazo parlamentario, el mes pasado, de varios decretos del Gobierno destinados a limitar los desahucios y contener la presión sobre los alquileres.

España

Una huelga atravesada por la campaña electoral

La movilización se desarrolla en plena precampaña para las elecciones anticipadas del 29 de noviembre, convocadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La proximidad de los comicios alimentó las críticas de los empresarios y de los partidos conservadores y de extrema derecha, que consideran que la huelga tiene motivaciones políticas.

El Ejecutivo, integrado por una coalición de progresistas, pidió respeto por el derecho de los trabajadores a participar en la protesta. Varios ministros expresaron públicamente su apoyo a las reivindicaciones. El Gobierno atribuye buena parte de los problemas de acceso a la vivienda a la gestión de las comunidades autónomas y los ayuntamientos gobernados por la derecha.

Sin embargo, los dirigentes sindicales y numerosos manifestantes también responsabilizan al Ejecutivo central por la situación del mercado inmobiliario. La huelga coincide, además, con un reclamo de mayor inversión en el mantenimiento y la seguridad ferroviaria. El martes, los maquinistas realizaron un paro para exigir mejoras en ese ámbito, después de un nuevo accidente ferroviario mortal en España.

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