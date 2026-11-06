Lo esencial:
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La Presidencia descarta la huida de Peña y confirma que queda al frente del cargo, luego de que el Parlamento no pudiera concluir una sesión bicameral para decidir sobre su dimisión.
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Si la renuncia era aceptada en el Congreso, Peña hubiera conservado el fuero parlamentario, en su calidad de senador vitalicio. Un rechazo de su dimisión, suponía, en cambio, que podía ser enjuiciado.
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La suspensión de la sesión deja sin efecto su renuncia y, al menos temporalmente, Peña sigue siendo presidente de Paraguay.
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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció a su cargo en medio de la crisis desatada por la intervención y el cierre de Ueno Bank, que afecta a millones de clientes y abrió un frente de inestabilidad política.
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La decisión se produce después de que los bloques de la Cámara de Diputados anunciaran su respaldo al juicio político y confirmaran los votos necesarios para avanzar con la destitución
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La intervención de Ueno bank desató una crisis financiera y política: el Banco Central ordenó la intervención y disolución de la entidad tras detectar que su solvencia cayó por debajo de la mitad del mínimo requerido.
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El banco tenía 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, y la medida provocó el cierre de sucursales y dificultades para acceder a las cuentas.
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Peña quedó bajo cuestionamiento por sus vínculos con la entidad: el presidente tuvo acciones en Ueno Holding, el conglomerado al que pertenecía el banco.
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