"Ante una alerta de bomba a escala nacional, queremos informarles de que todos los alumnos fueron trasladados a una zona segura y permanecen bajo la supervisión del personal docente", comunicó una escuela de Roma a las familias a través de una aplicación de mensajería. Valditara sostuvo que la cantidad de centros afectados "demuestra cuánta credibilidad tiene la amenaza", en referencia a la posibilidad de que se trate de una falsa alarma.

Un mensaje firmado por un supuesto líder de una organización

Según una copia del correo electrónico a la que accedió Reuters, el mensaje estaba firmado por "Mikhail Andropov, líder del Vilayat de Misoginistan". El mismo supuesto autor se atribuyó el envío de amenazas de bomba por correo electrónico a las redacciones de medios de comunicación de Irlanda y Bulgaria el pasado viernes.

Las fuerzas policiales italianas investigan el caso, según confirmó un portavoz de la Policía de Roma. Por el momento, las autoridades no informaron de la existencia de explosivos ni de incidentes vinculados con las evacuaciones.

La policía se despliega en el aeropuerto de Copenhague tras la última oleada de amenazas de bomba.

Europa, en alerta por las amenazas híbridas

El episodio se produce en un contexto de creciente preocupación en Europa por las denominadas amenazas de guerra híbrida, que incluyen acciones destinadas a generar perturbaciones en infraestructuras y servicios. En los últimos meses, distintos incidentes afectaron a supermercados, bancos de sangre, sistemas de tráfico aéreo y cadenas de televisión.

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La evacuación masiva de centros educativos en Italia se suma así a una serie de alertas e incidentes que mantienen bajo vigilancia a las autoridades europeas.

Con información de Reuters.

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