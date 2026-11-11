La respuesta llegó un día después de que el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, atribuyera los ataques a la Guardia Revolucionaria iraní y anunciara sanciones europeas contra los responsables.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní rechazó "categóricamente" cualquier implicación de Teherán y denunció lo que describió como una política francesa de formular acusaciones contra Irán. Según la diplomacia iraní, París busca "desviar la opinión pública" de sus políticas hacia el país y la región de Asia Occidental, así como de su respaldo a Israel en el contexto de la guerra en Gaza.

Teherán cuestiona la gestión francesa y advierte sobre posibles represalias

La cancillería iraní sostuvo que las acusaciones reflejan las dificultades del Gobierno francés para responder a las demandas de su población y corregir fallas en sus sistemas de gestión. En una referencia directa a los incidentes en los supermercados, afirmó que las autoridades francesas "ni siquiera son capaces de controlar la temperatura de los refrigeradores" y que pretenden responsabilizar a agentes extranjeros mediante acusaciones que calificó de despreciables.

El ministro de Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, también se pronunció en la red social X. "Incapaz de gestionar refrigeradores, y mucho menos de atender las quejas de su pueblo, el gobierno francés está trasladando la culpa de sus fracasos a otros", escribió. A continuación, agregó: "Sí, Irán es poderoso. Pero a diferencia de Francia, no ejercemos el poder mediante el apoyo a masacres en Gaza o bombardeos de escuelas y hospitales".

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El comunicado oficial también recomendó a Francia que destine sus recursos diplomáticos y presupuestarios a atender las necesidades básicas y educativas de su población, en lugar de intervenir en otros países. Además, Irán recordó a París su "responsabilidad internacional por las violaciones del derecho internacional y las intervenciones ilegales contra Irán".

En ese sentido, el Ministerio de Exteriores advirtió que Teherán no dudará en adoptar "las medidas necesarias y decisivas" para proteger sus intereses nacionales y su seguridad frente a acciones ilegales de origen extranjero. La declaración eleva el tono de la respuesta iraní, aunque no especifica qué medidas podría adoptar.

Francia anuncia sanciones y la Unión Europea evalúa su respuesta

El lunes, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, señaló a la Guardia Revolucionaria iraní como responsable de los ciberataques contra los sistemas de refrigeración de varias cadenas de distribución. Según las autoridades francesas, las acciones se produjeron los días 11 y 12 de octubre y afectaron a cerca de 700 instalaciones, con averías en los equipos, mercancía dañada e incendios.

Barrot aseguró que la operación "no quedará sin consecuencias". Francia convocó al embajador iraní para expresarle una protesta formal y anunció que impulsará sanciones a escala europea contra todos los responsables.

Por su parte, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, afirmó que el bloque podría adoptar una respuesta "contundente" si se confirma la responsabilidad de Irán. Los ataques también afectaron a establecimientos de otros países europeos, según la información difundida por las autoridades.

La investigación francesa continúa abierta. La atribución de los ataques a la Guardia Revolucionaria fue formulada por el Gobierno de París y rechazada categóricamente por Teherán, por lo que la responsabilidad iraní sigue siendo el centro de la disputa diplomática.

Con información de AFP y EFE.

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