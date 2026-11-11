Las acusaciones contra el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, por una supuesta aventura extramarital con una empresaria asiática sospechosa de ser una espía china, han planteado un escenario inédito para el mayor fabricante de microchips de inteligencia artificial, cuyas acciones se han desplomado en la bolsa.

Todo empezó después de que 'The New York Times' revelara que una empresaria identificada como Alice Huang habría sido reclutada por Beijing para obtener información estratégica del máximo responsable de Nvidia, con quien mantuvo un amorío. Aunque comparten apellido, no existe ningún parentesco entre ambos.

En una carta abierta publicada en el sitio web de Nvidia, el CEO pidió disculpas a su esposa, a su familia y a la empresa por la infidelidad. "Apoyo la investigación y cooperaré plenamente. Amo a nuestro país y a nuestra empresa. Estoy comprometido con la protección de Nvidia y con el apoyo a la seguridad nacional de Estados Unidos", escribió.

Jensen Huang, de 63 años, no tiene un sucesor claro en la compañía y mantiene estrechos vínculos con Donald Trump. Posee el 3,6 % de las acciones de la empresa y tiene decenas de personas a su cargo directo, lo que sugiere un control férreo sobre la misma.

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Alice Huang y el papel de Megaspeed

Alice Huang forjó su carrera en el sector de las finanzas en China antes de irrumpir en la carrera mundial por los chips de inteligencia artificial.

Conocida también con el nombre chino de Huang Le, la empresaria ocupó altos cargos en una firma de inversión de Shanghái antes de convertirse en la accionista mayoritaria de Megaspeed International, una empresa de computación en la nube con sede en Singapur, según más de 30 registros financieros, documentos corporativos y materiales de la empresa disponibles públicamente y revisados ​​por la agencia Reuters.

Megaspeed se constituyó en 2015 como 7Road International antes de cambiar su nombre en marzo de 2023, según consta en sus documentos comerciales. Es propiedad al 100 % de Swiftdata, una empresa registrada en Singapur que afirma que su actividad principal consiste en proporcionar servicios de alojamiento web fuera de los centros de datos.

Los documentos presentados por Megaspeed evidencian que sus activos aumentaron drásticamente, pasando de 33 millones de dólares en 2023 a 3.000 millones de dólares en 2024.

La compañía saltó a la atención pública en octubre de 2025, cuando el 'The New York Times' reveló que estaba siendo investigada por Estados Unidos por ayudar a clientes chinos a obtener chips avanzados de Nvidia.

El envío de algunos de estos dispositivos al gigante asiático está restringido por el Gobierno estadounidense en un afán por limitar el acceso de Beijing a materiales imprescindibles en la carrera por la supremacía de la inteligencia artificial.

Alice Huang, una ejecutiva china vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed, cena con el director ejecutivo de la empresa Nvidia, Jensen Huang, en un restaurante en Taipéi, el 22 de mayo de 2025.

Alice Huang habría facilitado el envío de chips de Nvidia a empresas chinas con sede en Singapur por un valor de al menos 7.500 millones de dólares, según publicó el martes 'The Information', en un artículo que señala a la empresaria de crear una red de empresas en China y Singapur para adquirir unos 240.000 microprocesadores del fabricante estadounidense.

Algunos de estos dispositivos fueron utilizados por Alibaba, Tencent y laboratorios de IA chinos más pequeños, según la publicación.

Las autoridades estadounidenses decidieron profundizar en las actuaciones de Megaspeed y Alice Huang, antes de concluir que la mujer ejercía como una agente de espionaje al servicio de Beijing.

Trump defiende a Jensen Huang

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, es uno de los aliados más cercanos del presidente Donald Trump en Silicon Valley. El empresario ha manifestado repetidamente su apoyo a la agenda del republicano y se ha convertido en un invitado frecuente a las actividades de la Casa Blanca. Además, tiene una línea directa con Trump, según sostiene la agencia Reuters, que cita a un reportero que vio el nombre completo de Huang en el teléfono de Trump en diciembre de 2025.

Según la información revelada por 'The New York Times', Trump fue alertado sobre la relación del ejecutivo de Nvidia con la Alice Huang y sobre los reportes de inteligencia que indicaban que la mujer trabajaba en secreto para el gobierno chino.

Al ser preguntado el domingo sobre si debió haber reaccionado con más severidad ante las acusaciones, el presidente estadounidense señaló: "No, no lo creo. [Huang] Me parece un hombre honorable. Probablemente tenga una explicación para esto; hay que escucharla".

Un día más tarde, el presidente estadounidense sostuvo que el CEO de Nvidia le explicó que desconocía que la empresaria pudiera estar involucrada en una misión de espionaje. Pese a ello, Trump reveló que el FBI está investigando la situación.

Un grupo de legisladores republicanos estadounidenses solicitó la comparecencia de Huang ante el Congreso para explicar las informaciones reveladas por el diario neoyorquino, alegando "importantes preocupaciones de seguridad nacional", según una carta firmada el 4 de noviembre.

Nvidia también abrió una investigación independiente por la presunta operación de espionaje.

China denuncia una "acusación infundada"

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China calificó los señalamientos de espionaje contra Jensen Huang y Nvidia como "una acusación infundada, una calumnia y una difamación".

Al ser preguntado por la polémica desatada por la supuesta campaña contra el gigante tecnológico, el portavoz de Exteriores chino, Guo Jiakun, señaló el lunes que se trata de una "narrativa de espionaje chino" que no tiene fundamento.

Guo no proporcionó ninguna información cuando se le pidió que confirmara si Alice Huang era ciudadana china y cuál era su paradero actual.

La polémica explotó a una semana de que el presidente chino, Xi Jinping, se reúna con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la cumbre de líderes de la APEC que se celebrará en China.

Una demanda en California tras pérdidas históricas

La empresa de microprocesadores estadounidense Nvidia y su presidente ejecutivo, Jensen Huang, fueron demandados el lunes ante un tribunal de California por un accionista minoritario, que los acusa de engañar a los inversores sobre la relación del ejecutivo con Alice Huang y las implicaciones para la seguridad nacional.

La demanda señala que, después de que el Departamento de Comercio abriera una investigación contra Megaspeed y Alice Huang por la venta de chips de Nvidia a China, la compañía tecnológica declaró que su equipo de cumplimiento normativo había comprobado que Megaspeed no había cometido ninguna actividad ilegal.

Estas declaraciones son presentadas como engañosas en la demanda, ya que se hicieron cuando Huang mantenía una relación extramarital con Alice Huang, lo que supuso un "riesgo material" para la reputación y las perspectivas comerciales de Nvidia.

El demandante es el inversor minorista Mark Kistenmacher, quien solicita una indemnización por daños y perjuicios de cuantía indeterminada y un juicio con jurado.

Su objetivo es representar en una demanda colectiva a todos aquellos que compraron acciones de Nvidia desde el 9 de octubre, fecha en que 'The New York Times' publicó por primera vez la noticia de que la pareja se encontraba socializando en Taiwán, hasta el 8 de noviembre, cuando la empresa declaró que estaba investigando informes que apuntaban a que Huang era "objetivo de una operación de inteligencia extranjera".

Los abogados de Kistenmacher sostienen que Nvidia y su presidente aseguraron públicamente que los vínculos de Huang con la mujer y con la empresa singapurense Megaspeed eran relaciones comerciales normales, sin revelar que el presidente de la corporación mantenía una relación íntima con Alice Huang, lo que, a su juicio, vulnera legislación federal sobre valores cotizados.

“Como consecuencia de los actos ilícitos y omisiones de los demandados, y del drástico descenso del valor de mercado de los valores de la empresa, el demandante y otros miembros del grupo han sufrido pérdidas y daños significativos”, expone la demanda.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, pronuncia el discurso principal en la conferencia sobre inteligencia artificial GTC, el 18 de marzo de 2025 en la ciudad californiana de San José, al oeste de EEUU

El escándalo por el supuesto espionaje chino contra Nvidia encamina a la compañía a perder más de 470 mil millones de dólares en dos días.

Las acciones de la firma cayeron más del 6 % tras un descenso del 4,3 % el lunes, lo que permitió a Microsoft superar a la empresa líder en IA como la segunda compañía más valiosa del mundo por primera vez desde junio de 2025.

Con información de Reuters, AP, EFE y medios locales.

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