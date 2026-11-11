"Amo mucho a Perú, al pueblo peruano, por lo que eso es parte de lo que soy", aseguró el papa León XIV, un estadounidense naturalizado peruano, a la periodista Elise Ann Allen, autora de una biografía.

Es que Perú ha marcado la vida del papa, pero también él ha marcado la de los peruanos, que esperan emocionados su regreso este 11 de noviembre.

"El regreso a casa es muy importante para él", afirmó María Montserrat Alvarado, la directora de comunicaciones del Vaticano. "Este es un lugar que le dio su ministerio y que inspiró quién es como pastor, así como su manera de entender el encuentro y las diversas necesidades de la Iglesia. Le abrió los ojos de una manera nueva y diferente", agregó.

En su tierra adoptiva, la visita también ha encendido la fiebre de la 'papamanía'; muchos peruanos dicen que representa un reencuentro con la esperanza.

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Es el "triunfo personal de Chiclayo y de la esperanza", afirma ferviente a France 24 el padre Jasson Sempertegui Libaque, sacerdote de la iglesia Santa María Magdalena, en Chiclayo, quien fue secretario personal del entonces obispo Robert Prevost, hoy papa León XIV.

Agradecemos a Dios por habernos regalado un papa peruano

En las calles, la euforia se siente en todo el territorio.

"Estamos contentos y agradecemos a Dios por habernos regalado un papa peruano. Él es norteamericano, pero ha estado en el Perú y es peruano. Aquí en el Callao (cerca de Lima) comía ceviche", dijo el párroco de la basílica Nuestra Señora del Carmen, Víctor Torres, al momento de la elección de Prevost como el jefe de la Iglesia católica.

Los clérigos recuerdan con cariño que el religioso estadounidense, en su etapa de misionero en Perú, pasaba la mitad del mes en Callao y la otra mitad en Chiclayo, donde era obispo, y destacan que cada quince días conducía él solo durante más de 12 horas para recorrer los 800 kilómetros que separan ambas localidades.

Una estatua gigante del Papa León durante su ceremonia de inauguración en Callao, Perú , antes de la visita del pontífice, el 9 de noviembre de 2026.

Los sacerdotes se ofrecían a acompañarlo o llevarlo y siempre declinaba la propuesta. Muchas veces dormía en la casa de hermanos o de sus familiares. No le importaba donde quedarse, porque era "realmente cercano".

El padre Jasson rememora el discurso de León XIV y su mención a Chiclayo.

“Si se me permite también una palabra, un saludo (…) en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo, en Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe”, dijo Prevost al asumir como papa, un ciudadano peruano-estadounidense que trabajó durante décadas en el norte de Perú, primero como misionero y luego como obispo de Chiclayo de 2015 a 2023.

El nuncio apostólico en Perú, Paolo Rocco Gualtieri, afirmó entonces que el papa León XIV "es más peruano que estadounidense", ya que nació en Chicago, pero desarrolló casi cuatro décadas de su misión en Perú, donde se nacionalizó en 2015.

Una ahijada de bautizo

Mildred, peruana de 29 años, madre de dos hijas y devota de San Juan Pablo II, lleva con orgullo el recuerdo de su padrino, el papa.

"Se me apachurra el corazón", afirma a France 24 al hablar de esta visita. aunque para el martes no sabe si podrá disfrutar su venida porque no logra coordinar un viaje a Chiclayo, ante la intensa demanda. No obstante, sí alcanzó a encontrarse con Prevost en junio de este año.

Su nombre es Mildred Camacho Dioses. Nació en Chulucanas, Piura. En 1996, Robert Prevost, hoy papa León XIV, aceptó ser su padrino de bautismo. Fue él quien sugirió llamarla Mildred, en homenaje a su madre, Mildred Agnes Prevost. Mantuvo contacto con ella durante años: le escribía, la felicitaba en sus cumpleaños y estaba pendiente de su familia. Incluso conoció a sus hijas y bendijo su hogar.

Mildred, peruana de 29 años, madre de dos hijas y devota de San Juan Pablo II, lleva con orgullo el recuerdo de su padrino, el papa.

Según el canal 'WTN', la última vez que lo vio fue en su cumpleaños, el 10 de agosto de 2024, cuando el cardenal Prevost regresó a la localidad Chulucanas para celebrar los 60 años de la diócesis. En esa ocasión, le adelantó que tal vez pasarían muchos años sin poder comunicarse.

"Les aseguro que dentro de un año, el papa vendrá por la comida"… Así fue

Salvador Oliva Ramos, residente de Lima, vaticinó en 2025 que el papa regresaría a visitar su tierra adoptiva y "arreglaría" las cosas en el país, así como también disfrutaría de la gastronomía local. "Es un papa que come ceviche, come frijoles con cordero, come cau cau", dijo Oliva afuera de la catedral, refiriéndose a los platos locales populares. "Les aseguro que dentro de un año, el papa vendrá por la comida". Así fue. Aunque pasó más de un año.

"Nosotros los chefs, le estamos preparando algo muy especial”, anticipa Diógenes Aliva a France 24.

Fotografía cedida por ANDINA/Jhonel Rodríguez Robles que muestra un plato de la gastronomía peruana en el interior del avión de la aerolínea chilena Latam que trasladará al papa León XIV en su visita apostólica a Perú, en el Callao (Perú).

“Y sabemos que él viene en representación de Dios acá, a darnos esa bendición para que sigamos adelante no solamente en la economía sino también en un bienestar, que sea en la micro y pequeña empresa y darle esa bendición a los emprendedores”, añade.

Todos los chefs están entusiasmados y muchos restaurantes ofrecen platos alegóricos al pontífice llamados: “los santos alimentos del papa”.' El santo ceviche del papa, el “santo arroz con pato”, el “divino seco de cabrito con frijoles” o la “divina parihuela de pescados y mariscos”.

"Va a llegar a diferentes partes del país, va a visitar diversas partes del país, en cada parte le estamos preparando algo muy especial, porque lo mejor y agradecido es que el papa saboree la sazón peruana", afirma el chef Roberto Madrid, del restaurante Aroma del Mar a France 24.

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