Las emisiones derivadas de la quema de petróleo, gas y carbón, principales responsables del cambio climático, aumentaron una media del 0,9% anual durante la última década y alcanzaron un récord en 2025, según el informe.

Sin embargo, las previsiones apuntan a una reducción del 0,4% en 2026. El estudio se publicó mientras los países participan en la cumbre climática COP31 de Naciones Unidas, que se celebra en Antalya, Turquía.

Sería la primera caída anual desde 2020, cuando la pandemia de covid paralizó buena parte de la economía mundial, el comercio y el transporte.

La guerra contra Irán liderada por Estados Unidos y el cierre del estrecho de Ormuz también contribuyeron a reducir las emisiones este año. Según los investigadores, el aumento de los precios del crudo provocó una caída del consumo de petróleo.

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A este factor se suma la expansión de los paneles solares, los parques eólicos y los vehículos eléctricos. El informe señala que estas tecnologías cubren dos tercios del crecimiento de la demanda energética mundial.

"Una caída de las emisiones de CO2 procedentes de combustibles fósiles es alentadora, pero una reducción impulsada en parte por crisis geopolíticas no constituye una solución climática sostenible", afirmó Pierre Friedlingstein, director de la Oficina del Global Carbon Budget de la Universidad de Exeter, en Reino Unido, y responsable del estudio publicado en la revista Earth System Science Data.

"La respuesta a largo plazo sigue siendo el despliegue rápido de tecnologías de energía limpia", agregó.

La posibilidad de un repunte

Corinne Le Quéré, profesora de ciencias del cambio climático en la Universidad de East Anglia, advirtió que las emisiones volvieron a aumentar cuando las economías se recuperaron de crisis como la pandemia de covid o la financiera mundial.

Un repunte también podría producirse "cuando desaparezcan las tensiones relacionadas con el petróleo", señaló durante una presentación ante los medios.

Los investigadores estiman que las emisiones vinculadas al petróleo caerán un 1,9% este año, aunque consideran que probablemente se trate de una respuesta temporal al impacto energético de la guerra en Irán. En cambio, las emisiones procedentes del gas disminuirán un 0,3%, mientras que las derivadas del uso del carbón aumentarán un 0,6%.

En conjunto, las emisiones de dióxido de carbono procedentes de combustibles fósiles alcanzarían los 38.200 millones de toneladas en 2026.

Si se incluyen las emisiones vinculadas al cambio de uso del suelo, como la deforestación, el total global de CO2 podría aumentar hasta los 43.300 millones de toneladas, frente a los 42.800 millones registrados el año pasado.

El informe atribuye parte de ese incremento a los incendios en turberas y la degradación forestal en el sudeste asiático, fenómenos relacionados con condiciones más secas asociadas al patrón climático de El Niño, excepcionalmente intenso este año.

Hambardzum Matevosyan, ministro de Medio Ambiente de Armenia y presidente de la COP17, durante una sesión de la COP17 sobre la diversidad biológica (CDB), el 27 de octubre de 2026 en Ereván, Armenia.

Menos de cuatro años para agotar el presupuesto de carbono

El estudio calcula que el presupuesto de carbono mundial —la cantidad de CO2 que todavía puede emitirse antes de que el calentamiento global supere los 1,5 °C respecto de los niveles preindustriales— se sitúa actualmente en 150.000 millones de toneladas.

Al ritmo actual de emisiones, ese margen podría agotarse en menos de cuatro años, advirtieron los investigadores.

En 2015, durante la cumbre climática de Naciones Unidas celebrada en París, los países acordaron mantener el calentamiento global "muy por debajo" de los 2 °C respecto de los niveles preindustriales y continuar los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C.

Sin embargo, Naciones Unidas advirtió en septiembre que el objetivo de limitar el calentamiento a largo plazo a 1,5 °C se incumplirá en cuestión de años.

Los científicos consideran prioritario reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los combustibles fósiles para limitar el tiempo durante el cual las temperaturas superen ese umbral y conseguir que vuelvan a descender lo antes posible.

France 24 con AFP.

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