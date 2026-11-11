Un nuevo intento para poner fin a la guerra en Ucrania comenzó el martes 10 de noviembre en una mesa de negociación en Abu Dabi, en la que participan delegados de Moscú, Kiev y Washington —que una vez más actúa como mediador entre las partes en conflicto—.

El final de las discusiones del primer día fue informado por la prensa rusa y la delegación ucraniana pasadas las 16:00 (hora local), después de más de cuatro horas de debates, sin más avances conocidos que acuerdos en materia humanitaria para el intercambio de prisioneros de guerra y el regreso de menores a Ucrania, según reportó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, desde Copenhague (Dinamarca).

La Casa Blanca señaló en la previa de las conversaciones que los diálogos se centrarán en establecer futuras garantías de seguridad para los países en conflicto, algo que está vinculado al deseo de Rusia para que Ucrania no se una a la OTAN y a la necesidad de Kiev de prevenir futuras invasiones rusas.

"La agenda de las conversaciones en Abu Dabi incluye la seguridad de Rusia, Ucrania y la seguridad en la región en su conjunto como máxima prioridad. Acogemos con satisfacción este enfoque", celebró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, antes del inicio de los diálogos.

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Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, remarcó en su discurso de apertura de las conversaciones que el objetivo es "crear un nuevo marco y una nueva comprensión que se base en las diferentes instituciones y concepciones del pasado".

"Tomamos lo que ha funcionado, intentamos identificar lo que ha fallado, por qué estamos en esta situación y, con suerte, creamos un nuevo marco que nos guíe durante décadas, si no siglos, de paz", apuntó el enviado estadounidense.

La sesión de dos días en la capital de los Emiratos Árabes Unidos es el primer acercamiento entre Rusia y Ucrania desde febrero de 2026.

Ucrania ha establecido que las "prioridades clave son un alto el fuego, garantías fiables de seguridad para la posguerra, reconstrucción económica y desarrollo de Ucrania. También medidas humanitarias", señaló el jefe negociador de Ucrania, Rustem Umérov, quien mostró su voluntad para "lograr una paz duradera".

Las delegaciones rusa y ucraniana incluyen a altos funcionarios que han participado en rondas de conversaciones anteriores. A Umerov, quien también es jefe del servicio de inteligencia exterior de Ucrania, lo acompañan en Abu Dabi el jefe de gabinete de la presidencia, Kirilo Budánov, el diputado oficialista David Arajamia, el diplomático y asesor de la presidencia Serguí Kislitsia y el jefe adjunto de la inteligencia militar, Vadim Skibitski.

El equipo ruso "se ha vuelto más numeroso y profesional", en palabras del jefe de la delegación, Vladimir Medinsky, un asesor de Putin que ha liderado el equipo de Moscú desde las primeras conversaciones de paz directas en Estambul en marzo de 2022. Junto a él, viajaron los viceministros de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov y Mikhail Galuzin, el jefe de la inteligencia militar, Igor Kostyukov, y al subjefe del departamento de operaciones del Estado Mayor, Yuri Zhigarlovsky.

Concesiones territoriales, tregua y límites al Ejército, entre los puntos más espinosos

Como en las negociaciones de paz anteriores, los enviados rusos y ucranianos llegan a la mesa con pliegos de peticiones aparentemente incompatibles.

Rusia exige que Ucrania retire sus tropas de cuatro regiones que Moscú se anexó en septiembre de 2022, pero que no ha conquistado por completo. Además, pide que Ucrania abandone su candidatura para unirse a la OTAN, acepte limitaciones a su ejército y elimine las restricciones impuestas al idioma ruso y a la iglesia ortodoxa ucraniana, vinculada a Moscú.El presidente ruso, Vladimir Putin, quiere un acuerdo de paz integral bajo esas condiciones y no aceptará un cese general de las hostilidades, ya que considera que permitiría a las tropas ucranianas reponerse y reabastecer sus reservas de armas.

Las conversaciones entre Ucrania y Rusia, con la mediación de EE. UU., han comenzado en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, rechaza las exigencias de Putin sobre las concesiones territoriales, así como cualquier limitación al ejército ucraniano o a sus acuerdos con socios occidentales, que Kiev considera garantías de seguridad esenciales para impedir una nueva invasión de Moscú.

Ucrania sostiene que un alto el fuego inmediato es el primer paso necesario para negociar una solución más amplia. Esta propuesta fue descartada el martes por el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien aseguró que el Kremlin no aceptaría un alto el fuego inmediato en Ucrania sin tener certeza sobre qué sucedería después.

Pese a las incompatibilidades previas, Jared Kushner, quien junto con el enviado estadounidense Steve Witkoff intenta mediar para alcanzar un acuerdo, sostuvo que hay "algunas buenas ideas sobre cómo superar" las diferencias entre ambas partes.

Europa se acerca a las negociaciones

Los países europeos han enviado un escuadrón de diplomáticos a Abu Dabi, a pesar de que Rusia no ha aceptado que participen de forma directa en la reunión a tres entre los emisarios del Kremlin, los ucranianos y los estadounidenses.

El equipo negociador de Kiev se reunió en la capital emiratí con los representantes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, la OTAN y la Comisión Europea y con los mediadores estadounidenses en la antesala de la nueva ronda de contactos.

"Alineamos posiciones y coordinamos los pasos antes de las negociaciones", escribió en su cuenta de Telegram el líder de la delegación ucraniana, Rustem Umérov.

El mediador estadounidense Steve Witkoff detalló en X que la reunión con los europeos sirvió para discutir el objetivo común de poner fin a la guerra con una solución que garantice la seguridad y la soberanía de Ucrania. Para ello, continuó el delegado de la Casa Blanca, se emplearán "las instituciones y los acuerdos de seguridad europeos existentes" para evitar nuevos conflictos con Rusia.

Entretanto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló el martes que el objetivo es ampliar eventualmente las conversaciones trilaterales sobre Ucrania para incluir a los países europeos.

Además, calificó de "muy productivas" las conversaciones entre Rusia y Ucrania —con mediación estadounidense— celebradas en Abu Dabi. "Consideramos que el formato tripartito debería, con el tiempo, incluir también a nuestros socios europeos, ya que ellos son parte de la solución a largo plazo de este problema", declaró durante una cumbre del G7 en París, tras la primera jornada de conversaciones en la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Pese al optimismo estadounidense, algunos socios europeos dudan del alcance de las negociaciones. "No tengo expectativas demasiado altas", confesó el canciller alemán Friedrich Merz en una entrevista con la cadena de televisión ZDF el lunes por la noche.

Las conversaciones se desarrollaron en medio de nuevos ataques de largo alcance entre Rusia y Ucrania, mientras los frentes permanecen prácticamente congelados.

Infraestructura energética bajo asedio

Horas antes del inicio de las negociaciones en Abu Dabi, las fuerzas rusas atacaron durante la madrugada diez regiones ucranianas y cinco importantes subestaciones eléctricas. La ofensiva provocó apagones generalizados y causó la muerte de dos personas, según informaron funcionarios el martes.

El primer ministro ucraniano, Sergiy Koretskyi, detalló en Telegram que las subestaciones afectadas están ubicadas en las regiones de Poltava, Dnipropetrovsk, Kirovohrad y Vinnytsia, donde se registraron las dos víctimas mortales.

Previamente, el operador estatal de la red eléctrica, Ukrenergo, informó de ataques rusos contra instalaciones eléctricas en ocho regiones durante la madrugada, dejando hogares sin electricidad en seis de ellas, incluidas Kiev, Járkov y Dnipropetrovsk.

En la región suroriental de Dnipropetrovsk, Rusia atacó cuatro distritos con drones más de 20 veces durante la noche, según informaron funcionarios regionales.

Ucrania ha tenido dificultades para interceptar los crecientes ataques de Rusia debido a la escasez de sistemas de interceptación Patriot, de fabricación estadounidense, imprescindibles para derribar misiles balísticos de alta velocidad y drones propulsados ​​a reacción.

​​​​​​Entretanto, las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la madrugada 155 drones ucranianos de largo alcance sobre ocho regiones y la anexionada península de Crimea, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

Las tropas de Kiev han concentrado en los últimos meses sus ataques contra las refinerías de petróleo rusas, que han reducido la capacidad de producción en aproximadamente un 30%: de unas 700.000 toneladas, o 5 millones de barriles al día, a unas 200.000 toneladas diarias, según dos fuentes de la industria citadas bajo anonimato por la agencia Reuters.

Unas 35 refinerías importantes han sido golpeadas durante las últimas semanas, entre ellas las de Ryazan, Yaroslavl y la región del Volga.

Con información de Reuters, AP, EFE y medios locales.

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