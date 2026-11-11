El presidente Donald Trump dijo este lunes a periodistas en la Casa Blanca que una acción militar de Estados Unidos contra Irán no parece necesaria en este momento.

"En este momento… emprender una acción militar no parece ser algo muy necesario. Pero estamos preparados, listos para actuar ante cualquier cambio", dijo Trump a los periodistas.

"Creo que va a terminar bastante pronto", dijo, refiriéndose al conflicto contra Teherán.

Trump añadió que la guerra con Irán está "prácticamente terminada en el plano militar", tras reunirse en Washington con el primer ministro y titular de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abderrahmán Al Thani, mediador en el conflicto.

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El presidente compareció por sorpresa en la Casa Blanca donde aseguró que Irán estaba "militarmente, prácticamente acabado", aunque advirtió de que Estados Unidos está preparado para volver a atacar.

Previamente, el presidente contó en la red Truth Social que su encuentro con el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani", mediador en las conversaciones con Teherán, fue "excelente".

Según Trump, países de Oriente Medio como Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait "prefieren mantener el 'statu quo'", según él, "la continuación del mayor bloqueo naval de la historia, sumado a la nueva "Operación Puerta de Hierro" (Operation Iron Gate)" para interrumpir las rutas de abastecimiento a Irán.

"Todos han coincidido en que Irán no puede poseer armas nucleares: ¡es un punto innegociable! Si se produjera algún cambio en la situación en Oriente Medio, Estados Unidos está "listo para la acción»" y preparado para intervenir", aseguró.

"No obstante, por el momento, esto parece bastante improbable. Israel, y todo Oriente Medio, se encuentran protegidos frente a los peligros y amenazas que provienen de Irán", aseguró.

Trump considera que están "observando una dinámica positiva hacia el fin de este conflicto": "Nos aseguraremos de que los intereses de Estados Unidos estén protegidos en todo momento. Una vez concluida esta operación militar, tanto el pueblo estadounidense como el resto del mundo estarán mucho más seguros".

El presidente de Estados Unidos se pronunció este lunes sobre el conflicto con Irán tras reunirse con el primer ministro de Catar, mediador en las negociaciones, y después de una derrota electoral marcada por el descontento ante la inflación y el encarecimiento de la energía en el contexto de la guerra con Teherán

Con EFE, Reuters y medios locales

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