El comediante y actor británico Russell Brand fue sentenciado el lunes a 10 años y seis meses de prisión por violar a una mujer y agredir sexualmente a otras tres, y el juez le dijo que había sido un "depredador sexual" cuya fama lo había protegido.

Brand, de 51 años, no mostró emoción alguna cuando el juez Joel Bennathan dijo que había actuado con una "arrogancia asombrosa" y había mostrado "desprecio" por sus víctimas, que habían sufrido daños significativos y duraderos.

Rindiendo homenaje a la "valentía" de las mujeres que se atrevieron a denunciar, el juez le dijo a Brand que había actuado "como quiso y cuando quiso, sin verse limitado por las normas por las que se rigen las personas decentes".

El actor y comediante de 51 años, conocido por sus extravagantes rutinas de monólogos y su comportamiento en programas de televisión y radio, además de sus problemas con las drogas y el alcohol, había afirmado ser inocente y que todos sus encuentros habían sido consensuales.

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Pero un jurado compuesto por ocho hombres y cuatro mujeres lo declaró culpable de agredir a cuatro de las seis acusadoras en acusaciones que se remontan a 2004. Fue absuelto de dos cargos de violación y un cargo de intento de agresión sexual.

El actor y comediante británico Russell Brand y su esposa, Laura Brand, salen del Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres (Reino Unido), el 12 de octubre de 2026; Brand está siendo juzgado por cargos de violación y agresión sexual relacionados con seis mujeres, acusaciones que él niega.

Brand le dijo a su esposa, quien lo ha apoyado en el tribunal durante todo el proceso: "Estaremos bien", mientras lo conducían a las celdas.

Esta sentencia supone la caída definitiva en una carrera artística plagada de escándalos, en la que encarnó la cultura del "todo vale" de la televisión y la radio británicas de la década de 2000.

Brand, que se ha reinventado como un gurú cristiano en línea, sostenía un rosario y se persignaba antes de que una de sus víctimas leyera personalmente su declaración de impacto desde detrás de una pantalla.

La mujer afirmó haber quedado "traumatizada" por la agresión sufrida en un bar de Londres en 2004.

"Durante muchos años, mientras su fama crecía, era imposible evitar verlo por todos los medios, siendo aclamado por su repugnante comportamiento contra las mujeres como si todo fuera una broma", declaró ante el tribunal. Brand escuchó impasible, con la mirada fija al frente.

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"Fama, riqueza e influencia", lo que hay detrás del abuso

Una segunda mujer, una fan de 21 años a la que violó en 2009 tras conocerse en uno de sus conciertos, declaró ante el tribunal que sentía que simplemente "no le creerían" si lo denunciaba.

"Su fama, riqueza e influencia crearon un desequilibrio de poder que me hizo sentir impotente", dijo, y agregó que las consecuencias de la violación habían "afectado casi todos los aspectos de mi vida".

La audiencia tuvo lugar mientras el primer ministro Andy Burnham afirmaba que la valentía de las víctimas propiciaría cambios más amplios en el sistema legal.

Burnham se comprometió a ser "implacable en la realización de todas las mejoras posibles" para brindar mayor apoyo a las víctimas, incluyendo la creación de equipos en cada cuerpo policial para abordar los casos de violación y delitos sexuales graves.

Brand fue absuelto de otros dos cargos de presunta violación y un cargo de intento de agresión sexual. Sin embargo, enfrenta nuevas investigaciones después de que la policía de Londres anunciara que estaba investigando denuncias de violación presentadas por otras dos mujeres.

Desde Channel 4 hasta MTV y un programa homónimo en horario estelar en 'BBC' Radio 2, el humorista de pelo alborotado trabajó para importantes empresas de medios británicas en la década de 2000, donde su obsesión con el sexo contribuyó a su notoriedad.

Brand negó los cargos, pero admitió ser "extremadamente promiscuo" y usar su fama para "facilitar el acceso sexual".

’Llamada de atención'

Nacido en 1975 en Essex, al este de Londres, en el seno de una familia de clase trabajadora, Brand abandonó la escuela de arte dramático antes de unirse a MTV a los 25 años.

Tenía su propio programa de radio en la 'BBC', que la semana pasada pidió disculpas por la "cultura y los fallos" que existían cuando Brand trabajaba allí entre 2006 y 2008.

Brand abandonó la 'BBC' tras enviar mensajes sexualmente explícitos a un conocido actor en los que le confesaba haber tenido relaciones sexuales con su nieta.

Tras un breve matrimonio en 2010 con la estrella del pop estadounidense Katy Perry, dio sus primeros pasos en Hollywood, y posteriormente se desempeñó como comentarista y activista de izquierdas.

El tribunal lo declaró culpable de agresiones sexuales contra una trabajadora de MTV, una trabajadora de Channel 4 y una empleada de Capital Radio, así como de violar a una fan.

Las organizaciones que apoyaron a Brand durante años ahora se enfrentan a preguntas sobre cómo pudo mantenerse en el cargo durante tanto tiempo.

La secretaria de Estado británica para Asuntos Digitales, Cultura, Medios de Comunicación y Deporte, Lisa Nandy, declaró el domingo que los hombres en posiciones de poder siguen explotando a las mujeres en la industria de los medios de comunicación, y afirmó que su caso era una "llamada de atención".

Con AFP, Reuters y AP

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